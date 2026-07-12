Tesla podkręci tempo. Bestseller firmy przejdzie zmiany

Tesla Model Y w topowej wersji przejdzie zmiany. Nowy Performance ma mieć inny rozkład mocy, co może wpłynąć na właściwości jezdne. Dowiedzieliśmy się również, że wariant z dużym rozstawem osi zmierza do Europy.

Odświeżona Tesla Model Y Performance jest już w drodze

W styczniu 2025 roku zadebiutowała Tesla Model Y Juniper, a następnie w sierpniu poznaliśmy Teslę Model Y Juniper w odmianie Performance, czyli tej najmocniejszej. Warto przypomnieć, że mamy do czynienia z elektrykiem wyposażonym w dwa silniki elektryczne, które łącznie generują 460 KM. Napęd trafia na wszystkie koła, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 3,5 sekundy.

Niebawem omawiany samochód Elona Muska może przejść kolejne zmiany, ale nie będzie to równie duże odświeżenie, jak w przypadku premiery Juniper. Dokument złożony w chińskim MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) zapowiada zestaw zmian w napędzie.

Tesla Model Y Performance nadal ma korzystać z układu dwóch silników – jeden na przedniej, drugi na tylnej osi. Jednak ten zlokalizowany z przodu ma być mocniejszy – 176 kW, a ten z tyłu zapewni 291 kW. Łącznie do dyspozycji użytkownik powinien dostać moc w przedziale 500-600 KM. Większa moc najpewniej przełoży się na poprawę czasu sprintu do „setki”, ale nie będzie to ogromna różnica.

Znaczących zmian w architekturze, akumulatorze i innych rozwiązaniach nie należy oczekiwać. Samochód zadebiutuje w Chinach i powinien trafić na pozostałe rynki, również do Europy. Dokładna data premiery pozostaje nieznana.

Europejska premiera Tesli Model Y z dużym rozstawem osi coraz bliżej

Tesla Model Y L, czyli z dużym rozstawem osi, została zauważona podczas jazd próbnych w Europie. Zapowiada to, że debiut na Starym Kontynencie zbliża się wielkimi krokami.

Nowy wariant popularnego elektryka ma mieć prawie 5 metrów długości, więcej miejsca dla pasażerów i bagażu (368 litrów względem podstawowego Modelu Y), standardowe 6 miejsc siedzących, a większy akumulator (88 kWh) zapewni zasięg do około 680 km według WLTP. Dla wielu osób będzie to interesująca alternatywa dla wycofanego Modelu X.

Tesla Model Y L raczej będzie droższa od wersji Long Range z napędem na wszystkie koła, która obecnie w Polsce kosztuje prawie 235 tys. złotych. Na szczegóły musimy jednak jeszcze chwilę poczekać.