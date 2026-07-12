Apple mocno uderza w OpenAI i idzie do sądu

Apple pozwało OpenAI. Firma oskarżyła twórców ChatGPT o kradzież tajemnic handlowych i własności intelektualnej.

OpenAI oskarżone o kradzież sekretów Apple

Owszem Apple Intelligence korzysta z możliwości ChatGPT, co może sugerować dobre relacje pomiędzy amerykańskimi gigantami świata IT, ale najnowsza sprawa będzie trudnym okresem dla tej biznesowej przyjaźni. Otóż Apple postanowiło pójść do sądu ze względu na rzekome praktyki OpenAI.

Według Apple proceder trwa już od miesięcy i polega na kradzieży poufnych informacji. Jedną z kluczowych postaci ma być Tang Tan, szef działu sprzętu i były projektant Apple, a także Chang Liu, inżynier pracujący wcześniej w Apple. Mieli oni polecić pracownikom Apple, aby w trakcie rozmów kwalifikacyjnych z przedstawicielami OpenA, dostarczali szczegółowych informacji na temat jeszcze niepokazanych urządzeń, komponentów, procesów produkcyjnych i relacji z dostawcami.

Po co jednak takie informacje firmie, która działa w oprogramowaniu i rozwiązaniach AI? Od dłuższego czasu mówi się o urządzeniu AI, nad którym pracuje OpenAI. W związku z tym, tajemnice Apple dla niedoświadczonego gracza w dziedzinie sprzętu są niezwykle cenne. Niektórzy odchodzący pracownicy Apple mieli nawet wynosić wybrane części urządzeń nad którymi pracowali i wykorzystywać luki w zabezpieczeniach swoich służbowych laptopów, aby pobierać poufne dokumenty Apple.

ChatGPT (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Podejrzewa się, że OpenAI miało kontaktować się z dostawcami Apple, a nawet podstępem nakłonić jednego z dostawców do zastosowania specyficznej, objętej tajemnicą techniki wykańczania metalu w urządzeniu AI. Twórcy ChatGPT mieli twierdzić, że mają na to zgodę Apple.

Apple, w pozwie dotyczącym kradzieży tajemnic handlowych, domaga się nakazu sądowego, który zakaże OpenAI posiadania, używania i ujawniania wykradzionych technologii. Firma z Cupertino chce również odszkodowania w wysokości, która zostanie ustalona w toku rozprawy. Pozwani zostali też byli pracownicy za naruszenie umowy zawartej z Apple.

OpenAI odpowiedziało na oskarżenia Apple

Odpowiedź z pewnością nie należy do satysfakcjonujących, ale wypada ją podać. Rzecznik OpenAI stwierdził, że jego firma nie jest zainteresowana tajemnicami handlowymi innych firm. Twórcy ChatGPT zamiast tego mają koncentrować się na tworzeniu innowacyjnych technologii, które dają ludziom na całym świecie nowe możliwości.