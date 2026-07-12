Marzy Ci się robot koszący, dzięki któremu bez wysiłku utrzymasz ogródek w dobrym stanie? W tym rankingu polecam najlepsze kosiarki automatyczne z różnych półek cenowych i dostosowane do różnych potrzeb (no i różnych trawników).

Najlepszy robot koszący – jak go wytypować?

Autonomiczne roboty koszące są obecne na rynku już od paru lat, ale dopiero ostatnio rozpoczął się wybuch ich popularności. Niewątpliwie jest to związane z tym, że urządzenia tego typu są coraz bardziej zaawansowane i obecnie już faktycznie potrafią poważnie odciążyć nas w pielęgnacji trawników i ogrodów.

Tak jak roboty sprzątające pomagają nam w odkurzaniu i mopowaniu podłóg, tak automatyczne kosiarki przycinają za nas trawę w przydomowych ogrodach. W 2026 roku są w stanie robić to bardzo sprawnie, ale tak jak domowe roboty nie mogą w 100% zastąpić tradycyjnego odkurzacza, tak i roboty koszące nie pozwalają uwolnić się chociażby od podkaszarki, z której nierzadko trzeba skorzystać, by poprawić krawędzie i przestrzeń przy drzewach.

Chcąc wybrać najlepszą kosiarkę automatyczną należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by była ona dostosowana do naszych potrzeb – mogła objąć zasięgiem odpowiednią powierzchnię, przycinała trawę na pożądanej przez nas wysokości czy też była dostosowana do rodzaju naszego terenu. Następnie można przyjrzeć się dodatkowym technologiom, odpowiedzialnym za mapowanie ogrodu, poruszanie się po nim itd.

Przygotowany ranking kosiarek automatycznych zawiera 7 modeli (a właściwie serii) w cenach rozpoczynających się od około 1500 złotych i sięgających kilkakrotności tej kwoty. Są wśród nich zarówno roboty koszące do małych ogródków, jak i takie, które potrafią objąć zasięgiem 2000 albo i 3000 metrów kwadratowych. Wierzę, że uda Ci się wśród nich znaleźć idealne rozwiązanie dla siebie.

Jaka kosiarka automatyczna? Ranking 2026:

Sunseeker V1 – całkiem dobry i bardzo tani robot koszący

– całkiem dobry i bardzo tani robot koszący Mova VIAX – tania kosiarka automatyczna o niezłej precyzji

– tania kosiarka automatyczna o niezłej precyzji Mova LIDAX Ultra – niedrogi robot koszący do dużego ogrodu

– niedrogi robot koszący do dużego ogrodu Segway Navimow i2 – dobry robot koszący na trudny teren

– dobry robot koszący na trudny teren Stiga Vista A – gdy liczy się niezawodność

– gdy liczy się niezawodność TerraMow V – solidny, sprytny i cichy robot koszący

– solidny, sprytny i cichy robot koszący Ecovacs Goat A – wyjątkowo szybki robot do koszenia dużych trawników

Myślę, że nie ma co przedłużać – to, co najważniejsze, wyjaśni się w opisach poszczególnych propozycji. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Ranking robotów koszących w 2026 roku

Dysponując mocno ograniczonym budżetem – na poziomie 1000-1500 złotych – nie ma co liczyć na dobry robot koszący, działający bez kabla ograniczającego. Innymi słowy: wokół działki trzeba rozłożyć przewód, wyznaczający jej granice, co nie jest ani estetycznym, ani szczególnie wygodnym rozwiązaniem. Jeśli jednak nie stanowi to dla Ciebie problemu, a na wysupłanie kilku dodatkowych stówek nie ma szans, postawiłbym na Worx Landroid M700 Plus. To całkiem przyzwoity sprzęt za relatywnie nieduże pieniądze. Właściwy ranking otwiera jednak…

Sunseeker V1 – całkiem dobry i bardzo tani robot koszący

Sunseeker to jedna z tych marek, których roboty koszące można właściwie brać w ciemno, choć trzeba też mieć świadomość ich ograniczeń. Najtańszym modelem bezprzewodowym w jej ofercie jest Sunseeker V1, będący też – w mojej opinii – najlepszym wyborem w segmencie budżetowym.

Sprawne poruszanie się po trawniku zapewnia mu pojedyncza kamera z AI, ale wykonywane ruchy są losowe, przez co czas koszenia może być dłuższy, a efekty zadowolą jedynie osoby o nieszczególnie dużych wymaganiach (i tylko wtedy, gdy podłoże jest relatywnie równe).

Sunseeker V1 (fot. Sunseeker)

Robot umożliwia koszenie trawy na wysokości od 2 do 5 cm, a szerokość cięcia wynosi 16 cm. Niestety, Sunseeker V1 zostawia też duży margines – krawędzie trzeba skrócić samodzielnie. Nieszczególnie rozbudowana jest też funkcjonalność, ale jeśli marzy Ci się niezawodne, proste i tanie urządzenie, to model ten może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Najważniejsze cechy kosiarki Sunseeker V1:

zalecana powierzchnia: do 300 m 2 ,

, szerokość koszenia: 16 cm,

wysokość koszenia: 2-5 cm,

maksymalne wzniesienia: 27%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: pojedyncza kamera AI,

czas pracy: do 80 minut,

głośność pracy: 55 dB,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Sunseeker V1 ok. 1650 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Mova VIAX – tania kosiarka automatyczna o niezłej precyzji

Automatyczne kosiarki z serii Mova VIAX są droższe, ale mają też do zaoferowania zdecydowanie więcej. Przede wszystkim wykorzystują podwójne kamery z AI, umożliwiające systematyczne poruszanie się po trawniku i precyzyjne ścinanie trawy kawałek po kawałku.

Szerokość koszenia wynosi 20 cm, a wysokość można regulować w zakresie od 2 do 6 cm. Roboty radzą sobie także z niewielkimi nierównościami i przeszkodami o wysokości do 4 cm, a do tego podjeżdżają bardzo blisko krawędzi ogrodu, dzięki czemu wystarczy uruchomić podkaszarkę na dosłownie kilka chwil. Same mieszczą się też w węższych przejściach, dzięki konstrukcji o szerokości 60 cm.

Mova VIAX 300 (fot. Mova)

Na serię składają się roboty przeznaczone jedynie do małych ogrodów: o powierzchni 300 lub 500 metrów kwadratowych. W przypadku większych trawników okażą się po prostu niewystarczające. Raczej nie polecałbym ich również w przypadku wielu nasadzeń i drzew oraz pagórkowatej powierzchni.

Najważniejsze cechy kosiarek Mova VIAX:

zalecana powierzchnia: do 300 lub 500 m 2 ,

, szerokość koszenia: 20 cm,

wysokość koszenia: 2-6 cm,

maksymalne wzniesienia: 40%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: podwójna kamera AI,

czas pracy: do 50 minut (VIAX 300) lub 60 minut (VIAX 500),

głośność pracy: 57 dB,

cena i dostępność:

Mova LIDAX Ultra – niedrogi robot koszący do dużego ogrodu

W przypadku większych ogrodów (i wyższych wymagań) skierowałbym wzrok na serię Mova LIDAX Ultra, stanowiącą olbrzymi krok naprzód względem VIAX. Przede wszystkim roboty te wykorzystują system nawigacyjny podobny do automatycznych odkurzaczy: z kamerami AI i LiDAR-em. Dzięki temu są świadome swojego otoczenia i potrafią się po nim poruszać z precyzją i gracją. Nawet w całkowitej ciemności.

Nie potrafią ciąć trawy tak nisko jak roboty z serii VIAX, ale za to mogą ustawić nożyk zdecydowanie wyżej (zakres wynosi mianowicie od 3 do 10 cm). Dzięki temu dobrze sprawdzają się też w bardziej zapuszczonych ogrodach. Do tego mają napęd na tył i bez problemu radzą sobie z wzniesieniami nawet do 45%. Wysuwana tarcza UltraTrim natomiast zapewnia dokładne przycinanie trawy przy krawędzi (poniżej 5 cm).

Mova LIDAX Ultra 800 (fot. Mova)

Serię tworzą roboty przeznaczone do średnich i dużych ogrodów, a konkretnie do powierzchni 800, 1000 i 1600 metrów kwadratowych. Jest więc spore pole manewru.

Najważniejsze cechy kosiarek Mova LIDAX Ultra:

zalecana powierzchnia: do 800, 1000 lub 1600 m 2 ,

, szerokość koszenia: 20 cm,

wysokość koszenia: 3-10 cm,

maksymalne wzniesienia: 45%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: kamera AI + LiDAR,

czas pracy: do 80 minut (LIDAX Ultra 800/1000) lub 90 minut (LIDAX Ultra 1600),

głośność pracy: 57 dB,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Mova LIDAX Ultra 1000 ok. 3800 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Segway Navimow i2 – dobry robot koszący na trudny teren

Segway Navimow i2 to seria, którą można rozpatrywać w kategorii ciekawej alternatywy dla Mova LIDAX Ultra. Roboty te są podobnie wycenione, ale nacisk położono w nich na inne aspekty. Dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji doskonale sprawdzą się przede wszystkim w ogrodach o trudnym terenie – śliskich i pagórkowatych.

Ich charakterystyczną cechą jest napęd na cztery koła, dzięki któremu są w stanie sprawnie poruszać się po nierównych powierzchniach. Do tego wykorzystują technologię Zero-Turn umożliwiającą obrót w miejscu.

Segway Navimow i208 (fot. Segway)

Przegrywają systemem nawigacji bez LiDAR-u, szerokością koszenia (18 cm), większymi marginesami cięcia przy krawędziach i mniejszym zakresem regulacji (od 2 do 6 cm), która w dodatku odbywa się manualnie – przy użyciu pokrętła na obudowie. Do wyboru są dwa warianty: i206E dostosowany do powierzchni sięgającej 600 metrów kwadratowych oraz i208E do 800 metrów kwadratowych.

Najważniejsze cechy kosiarek Segway Navimow i2:

zalecana powierzchnia: do 600 lub 800 m 2 ,

, szerokość koszenia: 18 cm,

wysokość koszenia: 2-6 cm,

maksymalne wzniesienia: 45%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: kamera AI + RTK,

czas pracy: do 120 minut,

głośność pracy: 58 dB,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Segway Navimow i208E ok. 3800 zł Allegro RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Stiga Vista A – gdy liczy się niezawodność

Roboty koszące marek typowo technologicznych (jak Mova) są wypasione pod względem funkcjonalności i niesamowicie wygodne w codziennym użytkowaniu. Jeśli jednak priorytetem jest solidność i niezawodność, to lepiej skierować wzrok na oferty producentów sprzętu ogrodniczego (np. Stiga).

Stiga Vista A to seria, która może stanowić świetny wybór dla osób, które oczekują wysokiej trwałości. Mają ostrza wykonane z bardzo wytrzymałej i solidnej stali wysokowęglowej, które prawie się nie szczerbią i potrzeba wiele czasu, by je stępić. Równocześnie oferują niezłą wydajność.

Stiga A 8V (fot. Stiga)

Nie jest też tak, że są to roboty zacofane technologicznie. Wykorzystują nawigację z użyciem kamery AI i czteropasmowego systemu GPS-RTK (bez konieczności montowania anteny na dachu). Dobrze również radzą sobie z przycinaniem marginesów (zostawiając jedynie kilkucentymetrowe pasy). Warto odnotować także szeroki wybór modeli, dostosowanych do powierzchni od 600 do 1500 metrów kwadratowych.

Najważniejsze cechy kosiarek Stiga Vista A:

zalecana powierzchnia: do 600, 1000 lub 1500 m 2 ,

, szerokość koszenia: 18 cm,

wysokość koszenia: 2-6 cm,

maksymalne wzniesienia: 45%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: kamera AI + RTK,

czas pracy: do 70 minut (6V i 10V) lub do 120 minut (15V),

głośność pracy: 58 dB,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Stiga Vista A 6V ok. 3900 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Stiga Vista A 10V ok. 5000 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Stiga Vista A 15V ok. 6000 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

TerraMow V – solidny, sprytny i cichy robot koszący

Zbliżając się do końca chciałbym jeszcze polecić serię TerraMow V tworzoną przez modele przeznaczone do ogrodów o powierzchni do 600 lub 1000 metrów kwadratowych. Wykorzystują one system nawigacyjny oparty wyłącznie na (trzech) kamerach ze sztuczną inteligencją. Dzięki temu doskonale radzą sobie z mapowaniem przestrzeni i rozumieniem swojego otoczenia.

Nie najlepiej radzą sobie z wzniesieniami, ale na płaskim robią świetną robotę. Dzięki solidnym ostrzom z hartowanej stali cechują się wysoką wydajnością, trwałością i niezawodnością. Szerokość cięcia na poziomie 20,3 cm i regulowana wysokość (od 2,5 do 7,5 cm) również są wartościami, które mogą się podobać.

TerraMow V600 (fot. TerraMow)

Poza wygodną obsługą i wysoką jakością roboty koszące TerraMow V cechują się także wyjątkowo cichym działaniem, generując hałas na poziomie jedynie 54 dB. Klasa!

Najważniejsze cechy kosiarek TerraMow V:

zalecana powierzchnia: do 600 lub 1000 m 2 ,

, szerokość koszenia: 20,3 cm,

wysokość koszenia: 2,5-7,5 cm,

maksymalne wzniesienia: 36%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: potrójna kamera AI,

czas pracy: do 120 minut (V600) lub do 180 minut (V1000),

głośność pracy: 54 dB,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? TerraMow V600 ok. 4500 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? TerraMow V1000 ok. 5500 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Ecovacs Goat A – wyjątkowo szybki robot do koszenia dużych trawników

W zestawieniu nie mogłoby też zabraknąć serii Ecovacs Goat A kierowanej do posiadaczy dużych (do 1600 metrów kwadratowych) i jeszcze większych (do 3000 metrów kwadratowych) ogrodów. Z tak dużą powierzchnią roboty radzą sobie ekspresowo, dzięki dwóm tarczom łącznie oferującym szerokość cięcia na poziomie aż 33 cm.

Oba modele zostały również wyposażone w boczny trymer żyłkowy, umożliwiający ścinanie trawy przy samych krawędziach i eliminujący wobec tego konieczność korzystania z podkaszarki. Do tego radzą sobie z dużymi wzniesieniami (do 50%) i umożliwiają regulację wysokości koszenia w aplikacji (w zakresie od 3 do 9 cm).

Ecovacs Goat A1600 LIDAR Pro (fot. Ecovacs)

Do sprawnego poruszania się po terenie wykorzystują system łączący LiDAR, kamerkę z AI i RTK. Taka hybryda pozwala robotom dobrze działać w różnych warunkach oświetleniowych, obierać optymalną trasę i unikać przeszkód.

Najważniejsze cechy kosiarek Ecovacs Goat A:

zalecana powierzchnia: do 1600 lub 3000 m 2 ,

, szerokość koszenia: 33 cm,

wysokość koszenia: 3-9 cm,

maksymalne wzniesienia: 50%,

metoda nawigacji i wytyczania obszaru: kamera AI + LiDAR,

czas pracy: do 60 minut (A1600) lub do 160 minut (A3000),

głośność pracy: 62 dB,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Ecovacs Goat A1600 LiDAR Pro ok. 6500 zł Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Ecovacs Goat A3000 LiDAR Pro ok. 9500 zł Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

To nie koniec, bo wybór jest zdecydowanie większy

Mniej imponujące pod względem technologicznym, ale wciąż godne uwagi są również roboty koszące z serii Worx Landroid Vision Cloud (WR340E, WR341E, WR342E i WR344E), stanowiące dobry balans pomiędzy solidną jakością wykonania a wszechstronną funkcjonalnością.

Podobnie jak modele stanowiące rdzeń tego rankingu, stanowią one dobry wybór dla większości użytkowników. Jeśli jednak Twoje wymagania i potrzeby są wyraźnie większe, to prawdopodobnie konieczne okaże się zwiększenie budżetu i sięgnięcie po automatyczną kosiarkę wyższej klasy – do zadań specjalnych.

W tej kategorii polecam modele o atrakcyjnym stosunku ceny do oferowanych możliwości, takie jak Karcher RCX4 i RCX6, Segway X4 (a w szczególności X420), Mammotion Luba 3 oraz Dreame A3 AWD Pro (ten ostatni robi olbrzymie wrażenie, ale – niestety – jest ostatnio duży problem z jego dostępnością, dlatego nie został uwzględniony w głównym rankingu).