Ta seria smartfonów Xiaomi to hit. Wkrótce premiera kolejnej generacji

Smartfony Xiaomi cieszą się dużą popularnością wśród klientów, choć dziś cena w ich przypadku nie zawsze jest już kluczowa. Producent pochwalił się nie lada osiągnięciem i zapowiedział rychłą premierę kolejnej generacji świetnie sprzedających się smartfonów.

Xiaomi sprzedało już ponad 500 milionów smartfonów z serii Redmi Note

Chiński potentat wprowadził na rynek pierwszy smartfon w 2010 roku. Trzy lata później, w 2013 roku, do sprzedaży trafił pierwszy model z serii Redmi, a w 2014 roku do oferty dołączyła linia Redmi Note. Modele należące do tej ostatniej początkowo cechowały się większymi ekranami, ale dziś nie jest to już ich cecha wyróżniająca.

Chińczycy pochwalili się, że w ciągu 12 lat (od marca 2014 roku do końca maja 2026 roku) sprzedali już ponad pół miliarda (500 milionów) smartfonów z serii Redmi Note. I bynajmniej nie zamierzają na tym poprzestać – jeszcze w lipcu 2026 roku do ich oferty dołączy kolejna generacja, Redmi Note 17.

Tak, Redmi Note 17, a nie Redmi Note 16, ponieważ podobnie jak w przypadku flagowych smartfonów, producent pominie Szesnastkę i „przeskoczy” do Siedemnastki. Tym samym Chińczycy, jak rzadko kiedy, zachowają spójność, postępując konsekwentnie.

Czego można spodziewać się po serii Redmi Note 17?

W pierwszej kolejności w Chinach zadebiutują trzy modele: Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro i Redmi Note 17 Pro Max. W sieci pojawiły się już informacje na temat specyfikacji Redmi Note 17 – zgodnie z nimi ten model otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 2,6 GHz (4 nm) oraz akumulator o pojemności 9000 mAh.

Na jego pokładzie mają znaleźć się również płaski wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K i aparat główny z matrycą 50 Mpix. Niektórzy jednak twierdzą, że taką specyfikację będzie miał Redmi Note 17 Pro, podczas gdy wersja bez żadnych dopisków otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 oraz 6,83-calowy ekran OLED 1,5K i 50 Mpix aparat główny.

Topowy smartfon Redmi Note 17 Pro Max ma zaś mieć procesor MediaTek Dimensity 7500, akumulator o pojemności 10100 mAh, aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, głośniki stereo i pełną wodoodporność.