Xiaomi nie boi się przekraczać granic – ten smartfon to dowód

Człowiek żyje w przekonaniu, że producenci smartfonów naprawdę rzadko będą decydować się na wypuszczenie urządzenia przekraczającego standardy. Tymczasem Xiaomi planuje sprzęt, który ignoruje branżowy limit.

Co już wiadomo o Redmi Note 17?

Póki co Xiaomi powstrzymuje się od podania większości elementów specyfikacji – musimy zatem skupić się na kluczowych aspektach i grafikach udostępnionych przez producenta.

Zaczynając od tego, co widoczne głównie na papierze – ważną częścią wyposażenia modelu Note 17 ma być akumulator o pojemności 8000 mAh. Póki co nie wiemy, w jakiej technologii został opracowany, ani nie znamy maksymalnej mocy ładowania, jaką przyjmie smartfon. Tak ogromne ogniwo daje jednak sygnał, że urządzenie ma w planach pracować na jednym ładowaniu dłużej niż 1-2 dni.

Oprócz tego producent podkreśla, że Redmi Note 17 ma być urządzeniem bardziej odpornym na upadek i kontakt z wodą niż jego poprzednik. Model Redmi 15 Note oferował w tej kwestii wodoodporność na poziomie IP66 i odporność na upadek z wysokości 1,7 metra.

Nowy smartfon Xiaomi będzie duży i fioletowy

Do pierwszych grafik Redmi Note 17 zapozował w kolorze Meteor Purple, którego znakiem rozpoznawczym ma być wyjątkowe wykończenie plecków z zakrzywieniami przypominającymi deszcz meteorów. Smartfon zachowa stylistykę opierającą się na płaskim ekranie otoczonym plastikową ramką. Drastycznej zmianie ulegnie natomiast wyspa na aparaty – w porównaniu z Redmi Note 15 będzie ona o wiele mniejsza i przeniesiona ze środka w lewy górny róg.

Redmi Note 17 (źródło: Gizmochina)

Najbardziej szokujący jest jednak ekran urządzenia. Poprzedni model charakteryzował się panelem OLED o przekątnej 6,77 cala. Redmi Note 17 ma zamiar przekroczyć „magiczną barierę” i zaoferować wyświetlacz w rozmiarze 7 cali. W przypadku tradycyjnych, nie-składanych smartfonów, jest to bardzo rzadki widok i tego typu urządzenia można policzyć na palcach jednej ręki – przykładem niech będzie TCL Nxtpaper 60 Ultra z 7,2-calowym panelem, zaprezentowany we wrześniu 2025 roku.

Wyświetlacz ma wspierać maksymalną częstotliwość odświeżania do 120 Hz, szczytową jasność na poziomie 1200 nitów oraz dedykowaną technologię Xiaomi skupiającą się na ochronie wzroku.

Kolejna generacja smartfonów Xiaomi zadebiutuje w Chinach 17 lipca o godzinie 13:00 czasu polskiego. Wtedy powinniśmy poznać pełną specyfikację zarówno Redmi Note 17, jak i Redmi Note 17 Pro.