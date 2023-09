Xiaomi jeszcze nie miało takiego smartfona – to niby średniak, a prawie jak flagowiec

Choć – przykro to mówić – Xiaomi dość często zdarza się „odgrzać kotleta”, to jednocześnie firma stale podnosi sobie poprzeczkę. I widać to po tym smartfonie – takiego modelu chiński gigant nie miał przedtem w swojej ofercie.

Redmi Note 13 Pro+ 5G to średniak, któremu niedaleko do flagowca

Redmi Note 13 Pro+ 5G jest pierwszym smartfonem marki Redmi z obustronnie zakrzywionym wyświetlaczem, które kojarzą się przede wszystkim z flagowcami, choć nierzadko otrzymują je również (dużo) tańsze modele. Co więcej, ekran w tym urządzeniu pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus, które także spotyka się głównie w high-endach.

Parametry wyświetlacza w Redmi Note 13 Pro+ 5G też są wysokopółkowe, bowiem ma on przekątną 6,67 cala, rozdzielczość 2712×1220 pikseli (1,5K; 446 ppi), współczynnik kontrastu 5000000:1 oraz wsparcie dla 12-bitowej głębi koloru, 100% palety barw DCI-P3, Dolby Vision i HDR10+, a także ściemniania PWM do 1920 Hz. Ponadto ekran jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i reagować natychmiastowo na dotyk z prędkością nawet 2160 Hz.

Redmi Note 13 Pro+ 5G może się również pochwalić flagowej klasy procesorem MediaTek Dimensity 7200-Ultra 2,8 GHz, który powstaje z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego, a także superszybką pamięcią operacyjną LPDDR5 (12 lub 16 GB, w zależności od wariantu) oraz szybką pamięcią masową UFS 3.1 (od 256 do 512 GB). Złą wiadomością jest jednak to, że smartfon nie obsługuje kart microSD.

W przypadku Redmi Note 13 Pro+ 5G duży nacisk położono też na aparaty. Na tyle znalazły się trzy, w tym główny z matrycą 200 Mpix (Samsung ISOCELL HP3) i optyczną stabilizacją obrazu. Obok niego są jeszcze 8 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro. Moduł na panelu tylnym może nagrywać wideo maksymalnie w 4K w 30 klatkach na sekundę. Na przodzie Xiaomi umieściło zaś 16 Mpix aparat.

Redmi Note 13 Pro+ 5G (źródło: Xiaomi)

Ponadto specyfikacja Redmi Note 13 Pro+ 5G obejmuje m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych z funkcją pulsometru, moduł NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6, dual SIM (2x nano SIM), głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio, emiter podczerwieni, preinstalowane MIUI 14 i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 120 W (do 100% w 19 minut). Smartfon ma wymiary 161,4×74,2×8,9 mm i waży 204,5 grama, a do tego może pochwalić się certyfikatem IP68.

Xiaomi dodało do swojej oferty również Redmi Note 13 Pro 5G i Redmi Note 13 5G

Jak możecie się domyślić, Redmi Note 13 Pro 5G ma wiele wspólnego z Redmi Note 13 Pro+ 5G, ale nie bez powodu został pozbawiony „plusa” w nazwie. Przede wszystkim otrzymał on płaski ekran, ale o identycznych parametrach jak wyżej pozycjonowany model, a także inny procesor – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2,4 GHz, choć też powstający z wykorzystaniem 4-nm litografii. Ponadto Redmi Note 13 Pro 5G oferuje Bluetooth 5.2 i WiFi 5, a do tego akumulator o pojemności 5100 mAh ze wsparciem dla 67 W ładowania przewodowego (do 100% w 44 minuty).

Smartfon ten ma również inne wykończenie (jego tyłu nie pokrywa już skóra) oraz wymiary i wagę – kolejno 161,15×74,24×7,98 mm i 187 gramów. Do tego w przypadku tego modelu Xiaomi już nie deklaruje odporności na pył i wodę spełniającej kryteria standardu IP68.

Redmi Note 13 Pro 5G (źródło: Xiaomi)

Redmi Note 13 5G jest natomiast już „typowo średniopółkowym” smartfonem. Xiaomi wyposażyło go w procesor MediaTek Dimensity 6080 2,4 GHz, od 6 do 12 GB RAM LPDDR4X, od 128 do 256 GB pamięci flash typu UFS 2.2 i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przez port USB-C o mocy 33 W oraz aparat 16 Mpix na przodzie i dwa aparaty na tyle: 100 Mpix + 2 Mpix do pomiaru głębi.

Ponadto smartfon ma 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2400×1080 pikseli, szczytowej jasności na poziomie 1000 nitów i współczynniku kontrastu 5000000:1 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60, 90 i 120 Hz oraz natychmiastowego reagowania na dotyk z prędkością 2160 Hz. Do tego ekran zapewnia wsparcie dla 10-bitowej głębi koloru i 100% palety barw DCI-P3.

Redmi Note 13 5G (źródło: Xiaomi)

Specyfikacja Redmi Note 13 5G obejmuje jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, Bluetooth 5.3, dual SIM (2x nano SIM), emiter podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 161,11×74,95×7,6 mm i waży 173,5 grama.

Ile będą kosztowały nowe smartfony Xiaomi?

W Chinach cena Redmi Note 13 5G zaczynać się będzie od 1099 juanów (równowartość ~650 złotych), Redmi Note 13 Pro 5G od 1399 juanów (~830 złotych), a Redmi Note 13 Pro+ 5G od 1899 juanów (~1130 złotych). Spodziewamy się, że nowe smartfony Xiaomi trafią do sprzedaży również w Europie, ale nie można wykluczyć, że producent nieco je przedtem zmodyfikuje, bowiem nie byłby to pierwszy taki przypadek.