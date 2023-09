Nowym Instaxem zrobisz zdjęcie, ale go nie wydrukujesz

Marka Fujfilm od wielu lat tworzy kolejne aparaty z serii Instax. Ten sprzęt stał się rozpoznawalny przede wszystkim dzięki możliwości natychmiastowego drukowania wykonanych zdjęć. Wprowadzony właśnie na rynek model łamie tę tradycję. Za pomocą Instax Pal „tylko” zrobisz zdjęcie.

Instax Pal to pierwsze takie urządzenie w ofercie producenta

Japońska firma Fujfilm już od 1998 roku rozwija system fotografii natychmiastowej, dzięki produktom tworzonym pod marką Instax. Można powiedzieć, że słowo „Instax” stało się po prostu synonimem tego rodzaju fotografii, a sam sprzęt urósł do miana kultowego. W 25-letniej historii tej marki każdy model oferował funkcję zrobienia i natychmiastowego wydrukowania zdjęcia. Zaprezentowany właśnie Instax Pal oferuje możliwość wykonywania fotografii, ale wydruku – już nie.

To pierwszy model w historii tej marki, w którym zabrakło tej funkcji. Natychmiastowe drukowanie zdjęć będzie możliwe jednak dzięki połączeniu Bluetooth z jedną z drukarek Instax Link. Pstryknięte przez użytkowników fotki będą także przechowywane na karcie microSD, ale producent podkreśla, że istnieje także możliwość przesłania ich bezpośrednio na smartfon.

Dlaczego producent zdecydował się wycofać w tym modelu z możliwości drukowania wykonanych zdjęć? Taka funkcja nie miałaby większego sensu patrząc na rozmiar nowego aparatu. Jego wymiary to 42,3 mm × 44,4 mm × 43 mm, czyli są niemal kieszonkowe.

Jeśli chodzi o same szczegóły techniczne, to producent wyposażył to urządzenie w obiektyw z ogniskową f = 16.25 mm (ekwiwalent dla formatu 35 mm) i przysłonę f/2.2. Aparat na pokładzie ma także lampę błyskową oraz samowyzwalacz.

Instax Pal (źródło: Fujfilm)

Urządzenie umożliwia fotografowanie zdalne przy użyciu dedykowanej aplikacji, która umożliwia podgląd kadru na żywo na ekranie smartfona. Potem wykonane fotografie można edytować bezpośrednio z poziomu aplikacji. Producent chwali się także funkcją fotografowania interwałowego, które pozwala na wykonanie serii ujęć z 3-sekundowymi przerwami.

Dostępność i cena

Instax Pal dostępny będzie na polskim rynku w 5 kolorach: Milky White, Powder Pink, Pistachio Green, Lavender Blue i Gem Black. Wraz z debiutem aparatu do sklepów trafią również akcesoria dedykowane do tego modelu: silikonowe etui i nowy film natychmiastowy w formacie mini „Soft Lavender”.

Nowy aparat dostępny będzie w sprzedaży od 5 października 2023 roku wraz z dedykowanymi akcesoriami. Co ciekawe, cena urządzenia różni się od wybranej wersji kolorystycznej. Za wariant Gem Black trzeba będzie zapłacić 549 złotych, a za pozostałe cena została ustalona na poziomie 459 złotych.