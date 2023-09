MediaTek zaprezentował nowy procesor do nowego smartfona Xiaomi

Jeszcze w tym miesiącu submarka Xiaomi – Redmi zaprezentuje nowe smartfony z serii Redmi Note 13. Producent wraz z MediaTekiem postanowili jednak nie czekać do oficjalnej premiery urządzeń, bo już zdradzili, że jedna z nadchodzących nowości otrzyma nowy procesor Tajwańczyków.

Ten procesor trafi do jednego ze smartfonów Xiaomi z serii Redmi Note 13

Oficjalny profil Redmi ograniczył się do opublikowania informacji, że na pokładzie Redmi Note 13 Pro+ znajdzie się nowy procesor MediaTek Dimensity 7200-Ultra, który jest owocem współpracy marki Redmi i MediaTeka. Ponadto wspomniano, że do jego produkcji będzie wykorzystywany „flagowy proces TSMC 4 nm”.

źródło: MediaTek

Oficjalny profil MediaTeka, który również zaanonsował nowy procesor Dimensity 7200-Ultra, zdradził natomiast znacznie więcej szczegółów na temat jego specyfikacji. Oprócz tego, że powtórzono informację o wykorzystaniu drugiej generacji procesu 4 nm TSMC, podano jeszcze, że w jego skład wchodzą dwa rdzenie Arm Cortex-A715 o częstotliwości taktowania do 2,8 GHz i sześć rdzeni Arm Cortex-A510.

Ponadto MediaTek Dimensity 7200-Ultra zawiera układ graficzny Arm Mali-G610 i wydajny energetycznie procesor sztucznej inteligencji APU 650, a także 14-bitowy procesor obrazu HDR-ISP (jak ex-flagowe Dimensity 9000 i Dimensity 9000+) Imagiq 765, który został zoptymalizowany pod kątem obsługi aparatów o rozdzielczości 200 Mpix, co potwierdza, że Redmi Note 13 Pro+ właśnie taki otrzyma.

MediaTek zapowiedział również, że urządzenia z nowym procesorem Dimensity 7200-Ultra „będą dostępne dla wszystkich w bliskiej przyszłości”, co można różnie rozumieć. Możliwe, że chodzi tu o rychłą premierę Redmi Note 13 Pro+, która została zaplanowana na wrzesień 2023 roku. Ewentualnie chodzi o to, że Xiaomi wypuści na rynek więcej modeli z tym układem, bo można podejrzewać jego „ekskluzywność” dla chińskiego producenta, skoro został on opracowany we współpracy pomiędzy Redmi i MediaTekiem.

Co zaoferują smartfony z serii Redmi Note 13?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Xiaomi szykuje co najmniej 6 modeli smartfonów z serii Redmi Note 13, ale prawdopodobnie na takiej liczbie się nie skończy i finalnie będzie ich więcej. Do sieci zdążyła się też już przedostać szczegółowa lista parametrów Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 Pro+.

Oficjalna data premiery pierwszych smartfonów z nowej linii Redmi Note 13 nie została jeszcze podana.