Bolt udostępnia hulajnogi za darmo na Dzień Bez Samochodu

Już 22 września 2023 roku w Polsce odbędzie się po raz kolejny kampania „Dzień Bez Samochodu”. Oprócz akcji organizowanych przez miasta, pojawiają się również inicjatywy wychodzące od dużych przedsiębiorstw. Bolt chce udowodnić Wam, że hulajnoga może być alternatywą dla auta.

W Polsce „Dzień Bez Samochodu”, będący częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, obchodzi się od 2004 roku pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Tego dnia często pojawiają się działania, które mają przekonać właścicieli aut do zostawienia kluczyków/karty do samochodu w domu i zdecydowania się na jedną z alternatyw, która pozytywnie wpływa nie tylko na jakość powietrza w mieście, ale również na hałas wzdłuż bardziej ruchliwych ulic.

Wśród najpopularniejszego działania od strony miasta można wskazać darmowe przejazdy komunikacją miejską. W międzyczasie aglomeracje miejskie wypełniły się alternatywą, która wymaga trochę więcej wysiłku, ale pozwala nam tanio dotrzeć bezpośrednio do celu. Tą „opcją B” są wypożyczalnie rowerów oraz hulajnóg.

Hulajnogi elektryczne to doskonały sposób na pokonanie średniego dystansu np. na przystanek autobusowy. Już teraz widzimy, że hulajnogi elektryczne zyskują na popularności – według naszych danych – w porównaniu rok do roku – liczba przejazdów jednośladami Bolt wzrosła dwukrotnie. Mamy nadzieję, że nasza akcja zachęci mieszkańców do wypróbowania tego środka transportu.

Bartosz Małecki, Senior Operations Manager w Bolt Rentals