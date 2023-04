Xiaomi zaprezentowało oficjalnie kolejne dwa smartfony z serii Redmi Note 12

Xiaomi przyzwyczaiło nas, że każda jego rodzina smartfonów jest bardzo liczna. Nie inaczej jest i w tym przypadku – seria Redmi Note 12 powiększyła się o kolejne dwa nowe modele. Co oferują i ile będą kosztowały w Europie?

Xiaomi dodało do serii Redmi Note 12 dwa nowe smartfony

Dla przypomnienia, niedawno na rynku globalnym, w tym w Polsce, zadebiutowały cztery smartfony Xiaomi: Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G i Redmi Note 12 Pro+ 5G. Niewiele później dowiedzieliśmy się, że w niedalekiej przyszłości dołączą do nich kolejne dwa modele: Redmi Note 12S i Redmi Note 12 Pro (4G).

Okazuje się, że na ich oficjalną premierę w Europie nie musieliśmy długo czekać. Serwis GSMArena poinformował, że zostały one zaprezentowane w Grecji podczas konferencji Xiaomi w Atenach. Co ciekawe, mimo to nie są one wyszczególnione na greckiej stronie chińskiej marki, jednak wiemy już, co zaoferują.

Redmi Note 12 Pro odda swoim właścicielom do dyspozycji m.in. wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i Dolby Vision, głośniki stereo z Dolby Atmos, aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z obsługą nagrywania w 4K i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Ponadto na jego pokładzie znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 732G i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W.

Jeśli ta specyfikacja brzmi dla Was znajomo, to nie macie déjà vu – smartfon o bardzo podobnych parametrach był już dostępny w sprzedaży pod nazwą Redmi Note 10 Pro. Jego nowe wcielenie wygląda jednak nieco inaczej – design jest bardziej spójny z serią Redmi Note 12.

Redmi Note 12 Pro (źródło: Xiaomi)

Drugi z nowych modeli, Redmi Note 12S, zaoferuje zaś swoim właścicielom 6,43-calowy ekran z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, do 13 GB RAM (z uwzględnieniem „wirtualnego RAM”), wsparcie dla kart pamięci o pojemności do 1 TB, aparat główny z matrycą 108 Mpix, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych i emiter podczerwieni.

Redmi Note 12S (źródło: Xiaomi)

Ponadto na jego pokładzie znalazły się procesor MediaTek Helio G96 i akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W. Co więcej: Redmi Note 12S ma certyfikat pyło- i wodoodporności IP53.

Ceny, dostępność

Xiaomi poinformowało, że Redmi Note 12 Pro (4G) będzie kosztował (przynajmniej w Grecji) 329 euro (równowartość ~1540 złotych), podczas gdy Redmi Note 12S – 289 euro (~1355 złotych). Na tę chwilę nie mamy informacji, czy oba smartfony będą dostępne w Polsce.