Premiera Xiaomi 13 Ultra oficjalnie zapowiedziana. Nie będziemy długo na nią czekać, ale czy warto?

Nie spodziewaliśmy się oficjalnie dowiedzieć o rychłej premierze Xiaomi 13 Ultra w taki sposób. Producent potwierdził dziś jednak, że już wkrótce zaprezentuje taki smartfon. Przy okazji potwierdził jego dostępność. Czy warto czekać na ten model?

Oficjalna zapowiedź premiery Xiaomi 13 Ultra. Czy będzie dostępny poza Chinami?

Na profilu Leica Camera AG na Twitterze udostępniono zapowiedź premierzy nowego smartfona chińskiej marki – Xiaomi 13 Ultra, która – jak podano – odbędzie się jeszcze w kwietniu 2023 roku. Dokładna data prezentacji nadal nie jest znana, ale w przeszłości pojawiły się nieoficjalne informacje, że model ten zadebiutuje już 17 kwietnia. Ta data nie została jednak potwierdzona przez producenta.

źródło: Leica Camera AG Twitter

Na udostępnionych grafikach Leica Camera AG informuje między innymi, że tym razem wspólnie [z Xiaomi – dop. red.] przynieśliśmy najnowszy, niespotykany dotąd system optyczny do obrazowania mobilnego, a także najdoskonalszy obiektyw Summicron, jaki kiedykolwiek stworzono w dziedzinie obrazowania mobilnego. Ponadto niemiecki producent wierzy, że idealny obiektyw powinien charakteryzować się dużą przesłoną, kompaktowymi rozmiarami i wysoką jakością obrazowania w całym zakresie ogniskowych.

Oficjalny profil Xiaomi na Twitterze podał dalej tweeta Leica Camera AG i potwierdził, że premiera Xiaomi 13 Ultra zaplanowana jest na kwiecień 2023 roku i będzie on dostępny globalnie w nadchodzących miesiącach. Czy Polska również znajduje się na liście krajów, do których trafi ten smartfon? Na tę chwilę nie wiadomo, ale Mi 11 Ultra pojawił się w Polsce, więc być może najnowsza generacja też to zrobi.

Co zaoferuje Xiaomi 13 Ultra?

Można się spodziewać, że zgodnie z tradycją jeszcze przed oficjalną premierą producent zacznie zdradzać tajemnice nowego smartfona z dopiskiem „Ultra”. Nieoficjalnie wiemy jednak już, co zaoferuje ten model – informacje na ten temat zdradził jeden z renomowanych donosicieli, Yogesh Brar.

Podaje on, że na tyle Xiaomi 13 Ultra znajdą się aż cztery aparaty o rozdzielczości 50 Mpix – główny, z obiektywem ultraszerokokątnym, portretowy i teleobiektyw. Na przodzie mamy się zaś spodziewać 32 Mpix sensora z funkcją nagrywania maksymalnie w 1080p, podobnie jak 6,7-calowego ekranu AMOLED LTPO o rozdzielczości WQHD+, który odświeży obraz z częstotliwością do 120 Hz.

Xiaomi 12S Ultra (fot. producenta)

Ponadto specyfikacja smartfona ma obejmować m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz 12/16 GB RAM i 256/512 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od konfiguracji), a także akumulator o pojemności ~4900 mAh, który będzie można naładować przewodowo z mocą 90 W i indukcyjnie 50 W. Urządzenie fabrycznie ma pracować na systemie Android 13 z MIUI 14.

Cena? Jeśli trafi do Polski, to należy spodziewać się czterocyfrowej kwoty najpewniej z „6” z przodu, bo Mi 11 Ultra kosztował na start w Polsce 5699 złotych. Taniej z pewnością nie będzie.