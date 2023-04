Kolejna nowość w Revolut ma uczynić kryptowaluty jeszcze bardziej przystępnymi

Revolut nie zwalnia tempa. Fintech regularnie, w bardzo krótkich odstępach czasu, udostępnia użytkownikom kolejne nowości. W ubiegłym tygodniu ogłosił wprowadzenie ubezpieczeń dla kierowców, a dziś funkcji Crypto Collections – Kolekcje mają być nowym sposobem poznawania i kupowania kryptowalut.

Revolut udostępnia funkcję Crypto Collections

Ambicją fintechu jest stworzenie szerokiej i przystępnej oferty kryptowalut. Jednym z elementów, mających w tym pomóc, jest regularne dodawanie kursów, dzięki którym użytkownicy mogą poznać mechanizmy, jakie nimi rządzą, a przy okazji zyskać po ich ukończeniu niewielką ilość tokenów.

Dziś Revolut poinformował o udostępnieniu funkcji Crypto Collections użytkownikom w Wielkiej Brytanii i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w Polsce. Jak zapewnia, jest to nowy sposób na poznawanie i kupowanie kryptowalut. Czym w praktyce są nowo wprowadzone Kolekcje?

Grupują one ponad 100 kryptowalut dostępnych w aplikacji w grupy-kolekcje według technologii, na których bazują i zastosowania tokena – przykładowe to Metaverse, NFT, Layer 1 i Defi. Ma to ułatwić inwestowanie w nie, ponieważ klient ma możliwość zakupu całej kolekcji i równomiernego rozłożenia inwestycji na wszystkie wchodzące w jej skład tokeny.

źródło: Revolut

Co ważne: Kolekcje dostępne są dla użytkowników wszystkich planów. Minimalna kwota inwestycji w wybraną kolekcję wynosi 1 euro na każdy token, aczkolwiek fintech zastrzega, że w krajach CEE (a Polska znajduje się wśród nich) minimalne kwoty inwestycji mogą być niższe. Można je znaleźć w aplikacji w sekcji Centrum-Krypto – aby zobaczyć Kolekcje, należy dotknąć zakładkę Odkryj (ikonka lupy) i lekko przesunąć na dół (znajdują się one pod polem Ostatnio wyświetlane i Staking).

Ważne zmiany dla klientów Revolut od 7 czerwca 2023 roku

Przy okazji warto wspomnieć, że Revolut zapowiedział zmiany w Regulaminie kont osobistych oraz opłatach za wymianę walut i kamieni szlachetnych, które zaczną obowiązywać od 7 czerwca 2023 roku: