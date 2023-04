Seria Redmi Note 12 to nowa definicja smartfonów ze średniej półki

Artykuł sponsorowany

Nieważne, co wcześniej myśleliście o smartfonach ze średniej półki. Marka Redmi twierdzi, że musimy zrewidować swoje podejście do urządzeń z tej kategorii, gdyż seria Redmi Note 12 zmieni nasze oczekiwania względem „średniaka”.

Nowe rozdanie dzięki Redmi Note 12

Debiutujące cztery modele z serii Redmi Note 12 to nie jedna, a kilka garści nowości, dzięki którym smartfon ze średniej półki zacznie znaczyć zupełnie co innego niż jeszcze jakiś czas temu. Aby przedstawić Wam dowód na prawdziwość tej tezy, niech za idealny przykład posłuży najmocniejszy reprezentant całej czwórki – Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Na sprawienie dobrego wrażenia nie można czekać zbyt długo, w przeciwnym razie czar może prysnąć szybciej niż wymówienie „smartfon ze średniej półki”. Dlatego właśnie Redmi Note 12 Pro+ 5G czaruje już na samym początku swoim ekranem. Wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 na 1080 pikseli) to dziś w kategorii sprzętów, znajdujących się w środku skali, absolutne minimum. Redmi dorzuca więc od siebie coś więcej.

Note 12 Pro+ 5G (Źródło: Redmi)

Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z matrycą Flow AMOLED, którą zastosowano po raz pierwszy w serii Redmi Note. Dzięki elastyczności tafli inżynierom i projektantom udało się uzyskać wąskie ramki okalające front urządzenia, dzięki czemu przód robi wrażenie naprawdę smukłego.

Po drugie, wyświetlacz charakteryzuje się częstotliwością odświeżania o wartości 120 Hz, dzięki czemu zarówno przewijanie treści i mobilne granie jest przyjemnie płynne dla oka.

Po trzecie (i ostatnie), wyświetlacz oferuje maksymalną jasność 900 nitów oraz nowoczesne technologie w postaci chociażby Dolby Vision, a całość chroniona jest przez szkło Corning Gorilla Glass 5. Gdyby połączyć te trzy cechy w jedno, otrzymacie smartfon stworzony do oglądania filmów, któremu niestraszne słoneczne miejsca i upadek z wysokości. Choć oczywiście nie polecam sprawdzać tego ostatniego ;).

200 Mpix w średniaku

Tak, nie pomyliłem się. Redmi Note 12 Pro+ 5G faktycznie oferuje matrycę HPX o rozdzielczości 200 megapikseli, a wraz z nią, po raz pierwszy w serii Redmi Note, pojawia się optyczna stabilizacja obrazu. Oprócz spraw sprzętowych Redmi rozwinęło również aspekty programowe – trudne warunki oświetleniowe nie będą aż tak problematyczne dla aparatu, a pomocnik fotografii Xiaomi AI Image Solution 2.0 odpowiednio wykryje obiekty, scenę i wspomoże Was przy poprawianiu zdjęć.

Note 12 Pro+ 5G (Źródło: Redmi)

Ci, którzy używają smartfona do kręcenia materiałów wideo, docenią zarówno obsługę 4K w 30 kl./s, slow-motion w HD i 960 kl./s., jak również zestaw filtrów symulujących klisze Film Camera, wyzwalając przy tym nowe pokłady twórcze przyszłych właścicieli Redmi Note 12 Pro+ 5G. Nie zapominajmy też o możliwości robienia zdjęć aparatem ultraszerokokątnym 8 Mpix czy makro 2 Mpix oraz obecności 16 Mpix kamerki do selfie z przodu.

Szybkie ładowanie bez ukrytych kosztów

Co jesteście w stanie zrobić w mniej niż 20 minut? Odkurzyć mieszkanie? Przyszykować się do wyjścia na spotkanie ze znajomymi? Redmi Note 12 Pro+ naładuje się dla Was w takim okresie od pustej do pełnej baterii. Dzięki zastosowaniu akumulatora 5000 mAh i szybkiego ładowania HyperCharge o mocy 120 W zmiana jednocyfrowego stanu baterii na trzycyfrowy zajmie duetowi smartfon-ładowarka ok. kwadrans. Producent oszczędza Wam również czasu i ukrytych kosztów związanych z poszukiwaniem odpowiedniego zasilacza, oferując ładowarkę kompatybilną z szybkim ładowaniem w zestawie.

Można też bez plusa

Oczywiście najsilniejszy reprezentant serii nie musi być jej jedyną gwiazdą. Udowadnia to Redmi Note 12 Pro 5G. Zastosowano tu ten sam ekran Flow AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania o wartości 120 Hz. Choć moc ładowania spadła ze 120 W do 67 W, nadal jest to wyśmienity wynik, zapewniający Wam uzupełnioną baterię od 0 do 100% w ok. godzinę. Ponownie nie musicie przejmować się szukanie ładowarki, gdyż ta czeka na Was w pudełku.

Note 12 Pro (Źródło: Redmi)

A co z aparatami? Choć rozdzielczość głównej matrycy wynosi skromniejsze 50 Mpix, to sam sensor pozostał iście topowy – Sony IMX 766 jest bowiem rozwiązaniem, który możemy kojarzyć m.in. z flagowego modelu Xiaomi 12. Główny aparat korzysta również z ulepszonego Trybu Nocnego 2.0, pomocnika AI Image Solution czy filtrów symulujących klisze przy nagrywaniu, dzięki funkcji Film Camera. Do tego wszystkiego możemy, podobnie jak w wariancie z plusem, dorzucić aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz makro 2 Mpix.

Z lub bez 5G

Ostatnim duetem w serii średniopółkowych smartfonów Redmi jest model Note 12 5G oraz Note 12. Oba urządzenia otrzymały akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 33 W z ładowarką w pudełku oraz zestaw aparatów z główną matrycą 48 Mpix w modelu z 5G i 50 Mpix w podstawowym Note 12 plus kamerki ultraszerokokątne i makro. Czym zatem się różnią i czym błyszczą na tle konkurencji?

Model Redmi Note 12 korzysta ze sprawdzonego rozwiązania, jakim jest układ mobilny Snapdragon 685 w litografii 6 nm oraz oferuje wsparcie konfiguracji z dwoma kartami SIM i microSD. Wariant z 5G oparto natomiast na chipsecie Snapdragon 4 Gen 1, dzięki któremu skorzystamy z potencjału szybkiej sieci 5G.

Oba smartfony wyróżniają się natomiast w swojej klasie zastosowanie ekranu AMOLED DotDisplay ze wsparciem dla Always-on-display, jasnością 1200 nitów oraz szeregiem funkcji, takich jak tryb Sunlight, wpływający na czytelność ekranu w miejscu z dużym nasłonecznieniem, Reading Mode 3.0 dedykowany osobom przewijającym sporo literek na swoich smartfonach czy Netflix HD dla fanów lidera VOD.

Note 12 (Źródło: Redmi)

Średnia półka zdefiniowana na nowo

Wraz z debiutującą serią Redmi Note 12 nadchodzi nowa definicja smartfona ze średniej półki. To już nie muszą być urządzenia, które na jakimś polu muszą ustępować flagowym rozwiązaniom. Solidne aparaty, szybkie ładowanie, wszechstronne procesory do pracy oraz grania czy płynne animacje i głębokie czernie ze 120-herzowych wyświetlaczy AMOLED – wszystko znajdziemy w smartfonie nie tylko z najwyższej półki, ale również tam, gdzie sugerowana cena nie przekracza 2299 złotych.

Pamiętajcie, że do 16 kwietnia trwa promocja, w ramach której możecie skorzystać z cashbacku 200 lub 300 złotych, w zależności od wybranego modelu.

Materiał powstał na zlecenie Xiaomi Polska