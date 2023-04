Samsung rozszerza współpracę z AMD. Wiecie, co to oznacza?

Już w 2016 roku pojawiły się informacje, że Samsung chce przeprowadzić „graficzną rewolucję” w procesorach Exynos, jednak musieliśmy poczekać na nią aż do 2022 roku i premiery Exynosa 2200. Dziś Koreańczycy poinformowali, że poszerzyli zakres strategicznej współpracy licencyjnej z AMD.

Samsung Electronics i AMD poszerzają zakres współpracy licencyjnej

Nie jest żadną tajemnicą, że Koreańczycy ściśle współpracują z AMD – robią to od 2019 roku. Pierwszy owoc tej kolaboracji już trafił na rynek i okazuje się, że będą kolejne. Dziś oficjalnie poinformowano o podpisaniu wieloletniego aneksu do umowy o współpracy, który ma jasno określone, ambitne cele. Jakie konkretnie?

Samsung informuje, że celem jest wykorzystanie wysokowydajnych, charakteryzujących się ultra niskim zużyciem energii rozwiązań graficznych AMD Radeon w rozbudowanej gamie systemów SoC Exynos. Dzięki podpisanemu aneksowi Koreańczycy będą w stanie zaoferować użytkownikom urządzeń mobilnych jakość grafiki typową dla konsol do gier, optymalizując jednocześnie zużycie energii i oferując niezwykle wciągające wrażenia nawet podczas długiej rozgrywki.

Dzisiejsze ogłoszenie można potraktować jako deklarację kontynuowania „dziedzictwa” Exynosów, mimo że aktualnie ich znaczenie zostało zmniejszone, bo wszystkie smartfony z flagowej serii Galaxy S23 mają na pokładzie mobilne platformy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (w przeciwieństwie do Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G oraz Galaxy M54 5G, które wyposażono w najnowsze Exynosy).

Exynos 2200 (źródło: Samsung)

Samsung nie zdradził, w jaki dokładnie sposób wykorzysta rozwiązania AMD w Exynosach, ale bardzo możliwe, że Koreańczycy zrobią to w całkowicie nowym procesorze tylko do Galaxy, którego premiery spodziewamy się w 2025 roku. Równie dobrze mogą jednak nie kazać czekać nam aż tak długo i zaimplementują technologie Amerykanów w SoC do nieflagowych smartfonów.

W tym miejscu wypada przypomnieć, iż niedawno pojawiły się informacje, że Samsung pracuje nad procesorem Exynos 2400, który ma trafić do rodziny Galaxy S24, podczas gdy spodziewaliśmy się, że podobnie jak seria Galaxy S23 otrzyma ona tylko układy Qualcomm Snapdragon. Renomowany informator, Ice universe, uważa jednak, że jest to nieprawdopodobne.

Exynos 2200 był pierwszym owocem współpracy Samsunga i AMD

Mimo że Koreańczycy od lat projektują i produkują swoje własne procesory, to przez długi czas integrowali z nimi układy graficzne Arm. W międzyczasie pracowali jednak nad własnym GPU, które miało być prawdziwą rewolucją. Efekty ich wysiłków zobaczyliśmy po raz pierwszy w SoC Exynos 2200, który zadebiutował w 2022 roku i trafił do smartfonów z serii Galaxy S22.

W Exynosie 2200 wykorzystano procesor graficzny Xclipse 920, oparty na architekturze AMD RDNA 2, który zapewnia wsparcie dla ray tracingu (RT) i variable rate shading (VRS), czyli technologii, z których mogą korzystać osoby grające na komputerach i konsolach. Samsung chciał tym GPU „zmienić zasady gry” (dosłownie i w przenośni) oraz rozpocząć nową erę.

Czy mu się to udało – na pewno Koreańczycy nie zdołali zmienić tego, jak użytkownicy postrzegają ich autorskie procesory, choć prawdopodobnie pokładali duże nadzieje wobec Exynosa 2200 z nowatorskim układem graficznym. Mimo to się nie zniechęcają, o czym świadczy dzisiejsze ogłoszenie.