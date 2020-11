iPhone 11 Numerem 1 na rynku. Drugi też iPhone

Można odnieść wrażenie, że iPhone 11 był tym, na co czekali klienci, bo wciąż sprzedaje się świetnie. Prawdopodobnie wkrótce miano najlepiej sprzedającego się smartfona na świecie odbierze mu nowszy iPhone 12, ale na razie „Jedenastka” niezmiennie jest Numerem 1. Na drugim miejscu też zresztą znalazł się iPhone.

Sprzedaż smartfonów w trzecim kwartale 2020 roku. iPhone 11 na pierwszym miejscu

Canalys obliczyło wielkość dostaw różnych smartfonów (sell-in) w okresie od lipca do września 2020 roku i chociaż opublikowane dane nie pokazują, ile egzemplarzy faktycznie sprzedano (sell-out), to mimo wszystko daje obraz tego, jak dużą popularnością cieszą się poszczególne modele. W końcu sklepy zamawiają tyle, ile planują/są w stanie sprzedać – nikt nie ma ochoty trzymać zapasów w magazynach w nieskończoność, bo to strata pieniędzy.

Jak wynika z wyliczeń Canalys, w trzecim kwartale 2020 roku do sklepów dostarczono ponad 16 mln egzemplarzy modelu iPhone 11. To najlepszy wynik na rynku w tym okresie. Na drugim miejscu również znalazł się smartfon Apple – iPhone SE 2020 (ponad 10 mln sztuk). Trzecia pozycja przypadła natomiast Samsungowi Galaxy A21s (~10 mln).

Mimo że smartfony Apple brylują w przygotowanym przez Canalys zestawieniu, to nie pojawiają się już na dalszych miejscach. Poza podium znajdują się telefony Samsunga i Xiaomi. To duża zmiana, bo jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku do TOP 10 udało się wskoczyć pozostałym smartfonom z serii iPhone 11 (model 11 Pro ulokował się na szóstym, a 11 Pro Max na dziesiątym). Teraz nie ma po nich śladu, ale za to iPhone SE 2020 wdarł się przebojem do rankingu Canalys.

Jeśli więc chodzi o kolejne miejsca, to zajmują je kolejno: Samsung Galaxy A11 i Galaxy A51, Redmi Note 9/Redmi 10X 4G i Redmi 9, Samsung Galaxy A31, Redmi 9A i Samsung Galaxy A01 Core.

Jak widać, 9/10 smartfonów w zestawieniu Canalys to pozycje ze średniej lub jeszcze niższej półki – jedynie iPhone 11 kosztuje tyle, ile flagowiec z Androidem. Widać też, że choć iPhone SE 2020 jest dużo tańszy, to nie stał się bestsellerem. Mimo wszystko jego popularność jest bardzo duża, nawet jeśli mocno odstaje od bezpośredniej konkurencji (pod względem ceny).

