Tym smartfonem Xiaomi wyprzedziło wszystkich

Zgodnie z oczekiwaniami w Chinach pojawił się nowy reprezentant Xiaomi w linii Redmi Note. Model Redmi Note 12R to pierwsze na świecie urządzenie z nowym układem mobilnym Qualcomma.

Kiedy „R” zmienia wiele

Gdyby przyjrzeć się specyfikacji Redmi 12 i Redmi Note 12R, znajdziemy w niej sporo podobieństw. Oba urządzenia mają na froncie wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,79 cala. Rozdzielczość to coraz częstsze w tym segmencie Full HD+ z częstotliwością odświeżania o wartości 90 Hz. Co się tyczy estetyki i aparatów, mamy tu do czynienia z wcięciem typu punch-hole.

Xiaomi Redmi Note 12R (źródło: GSMArena)

Zarówno Redmi 12, który zadebiutował niedawno w Polsce, jak i nowo zaprezentowany model Redmi Note 12R są podtrzymywane przy życiu za pomocą akumulatora o pojemności 5000 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 18 W. Smartfony współdzielą warianty kolorystyczne (czarny, błękitny i wielokolorowy) oraz zbliżoną stylistykę. Gdzie zatem szukać różnic?

Zaczynając od aparatów, tych w smartfonie Redmi Note 12R umieszczono trzy: 5 Mpix na przodzie i duet 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix do zdjęć makro na tyle. W modelu Redmi 12 w miejscu diody LED pojawia się aparat szerokokątny 8 Mpix, podczas gdy dioda wędruje wyżej na jedną płaszczyznę z pleckami urządzenia. Oprócz tego producent przewidział na polski rynek wyłącznie wersję z 4 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Redmi Note 12R oferuje jeszcze 3 inne warianty, o których wspomnę na końcu. Języczkiem u wagi jest tu jednak układ mobilny.

Xiaomi Redmi Note 12R (Źródło: China Telecom)

Zamiast SoC od MediaTeka, w przypadku Redmi Note 12R Xiaomi zdecydowało się na układ mobilny, który miał swoją oficjalną premierę w tym tygodniu. Mowa oczywiście o Qualcommowym Snapdragonie 4 Gen 2. Dlaczego ten chipset jest taki ważny? Ponieważ wykonano go w litografii 4 nm, co oznacza, że od teraz na rynku Amerykanie mają tak zaawansowaną architekturę na każdej półce cenowej – od Snapdragonów 8, poprzez „siódemki”, „szóstki”, i finalnie w układach mobilnych dedykowanych budżetowym urządzeniom.

Ile kosztuje nowy smartfon Xiaomi Redmi Note 12R?

Konfigurator Redmi Note 12R otwiera ww. wariant 4 GB RAM z 128 GB pamięci wewnętrznej za 999 juanów (równowartość ~570 złotych). Następna w kolejce jest opcja 6 GB+128 GB za 1099 juanów (~620 złotych). Po niej przychodzi czas na solidne 8 GB pamięci sparowane ze 128 GB miejsca na dane w cenie 1499 juanów (~850 złotych) lub 256 GB za 1799 juanów (~1015 złotych).

Jeśli do Polski miałaby trafić wyłącznie jedna z tych konfiguracji i pod inną nazwą, fajnie byłoby móc zobaczyć ten smartfon na naszych półkach – nawet jeżeli jego jedynym wyróżnikiem jest nowa generacja budżetowych układów mobilnych.