Samsung zapowiada 2-nm procesory. Kiedy trafią do Galaxy?

Choć technologia Samsunga nie każdego satysfakcjonuje, to jest on jednym z wiodących producentów w branży. Koreańczycy po raz kolejny to udowodnili, zapowiadając produkcję procesorów z wykorzystaniem 2-nm procesu technologicznego. Kiedy pojawią się pierwsze procesory, wyprodukowane w takiej litografii?

Samsung oficjalnie zapowiedział produkcję procesorów z wykorzystaniem 2-nm procesu technologicznego

W trakcie Samsung Foundry Forum (SFF) 2023 pod hasłem „Innovation Beyond Boundaries” (pol. „Innowacja Ponad Granicami”) Koreańczycy przedstawili swoją wizję i plany na najbliższe lata. Jest to wydarzenie poświęcone przede wszystkim branży półprzewodników, jednak jest ona nierozerwalnie powiązana z branżą urządzeń mobilnych, z których każdego dnia korzystają miliardy osób na całym świecie.

Jednym z najważniejszych ogłoszeń podczas konferencji SFF 2023 było to, dotyczące planów wykorzystania 2-nm procesu technologicznego przy produkcji półprzewodników. Koreańczycy zapowiedzieli, że rozpoczną masową produkcję procesu 2 nm dla aplikacji mobilnych w 2025 roku, a następnie rozszerzą swoją działalność na HPC w 2026 roku i motoryzację w 2027 roku.

Oznacza to, że pierwsze urządzenia mobilne, wyposażone w procesory, powstałe z wykorzystaniem 2-nm procesu technologicznego, mogą pojawić się na rynku już za mniej niż dwa lata. Naturalnie należy się spodziewać, że Samsung zastosuje je w Galaxy – oczywiście w pierwszej kolejności flagowych, bo raczej nieprędko tak zaawansowana technologia trafi do bardziej przystępnych cenowo sprzętów.

Ponadto 2-nm procesorów, produkowanych przez Samsunga, należy spodziewać się nie tylko w Galaxy, ale też w innych urządzeniach, ponieważ Koreańczycy produkują półprzewodniki także dla innych producentów, w tym Qualcomma i Google. O ile jednak współpraca z Google jest bardzo ścisła, o tyle z Qualcommem już nie, dlatego na ten moment nie sposób mieć pewności, że Amerykanie powierzą kolegom z Korei Południowej „odlewanie” układów z rodziny Snapdragon.

Jakie korzyści przyniesie 2-nm proces technologiczny Samsunga?

Według informacji, podawanych przez południowokoreańską firmę, jej 2-nm proces SF2 wykazał wzrost wydajności o 12%, wzrost wydajności energetycznej o 25% i zmniejszenie powierzchni o 5% w porównaniu z procesem 3 nm (SF3). Jak widać, są to same korzyści, na które zdecydowanie warto czekać.

Przy okazji Samsung poinformował, że od 2025 roku rozpocznie usługi odlewania 8-calowych półprzewodników mocy z azotku galu (GaN) przeznaczonych do zastosowań konsumenckich, centrów danych i motoryzacji. Ponadto w pierwszej połowie tego samego roku planuje udostępnić proces 5 nm Radio Frequency (RF) do produkcji modemów łączności radiowej. Koreańczycy podają, że wykazuje on 40% wzrost wydajności energetycznej i 50% zmniejszenie powierzchni w porównaniu z poprzednim procesem 14 nm.

Tutaj warto przypomnieć, że dwa lata temu, w lipcu 2021 roku, Samsung ogłosił nową, 8-nm architekturę układów RF, która w porównaniu do 14-nm zapewnia 35% wzrost zarówno wydajności energetycznej, jak i zmniejszenie powierzchni układu.