Natychmiastowe przelewy Express Elixir dostępne dla klientów Revolut. Ile kosztują?

Choć najczęściej zwykły przelew załatwia sprawę, to zdarzają się sytuacje, że pieniądze potrzebne są „na już”. Dla klientów Revolut od teraz nie będzie to problemem, ponieważ fintech właśnie udostępnił swoim klientom możliwość wykonywania przelewów natychmiastowych Express Elixir. Kto może z nich skorzystać i ile trzeba za taki przelew zapłacić?

Revolut udostępnił szybkie przelewy Express Elixir

Standardowy przelew dochodzi do odbiorcy tego samego dnia lub następnego – w zależności od tego, kiedy został wysłany, ponieważ każdy bank ma swoje sesje wychodzące i przychodzące. Jeśli jednak przelew wysłano w piątek popołudniu/wieczorem lub w weekend bądź dzień świąteczny, który wypada na tygodniu, jest on realizowany dopiero w najbliższy dzień roboczy.

Oczywiście mowa tu o sytuacjach, gdy nadawca i odbiorca przelewu mają konta w różnych bankach, ponieważ przelewy w ramach tego samego banku realizowane są w kilka chwil. Co najważniejsze – całkowicie bezpłatnie. Jako że w Polsce funkcjonuje wiele różnych banków i fintechów, taka sytuacja nie zawsze jednak występuje.

Wówczas, w przypadku, gdy pieniądze potrzebne są odbiorcy „na już”, można zrobić przelew ekspresowy. Oczywiście pod warunkiem, że bank lub fintech takie ma w ofercie. Revolut dołączył dziś do grona instytucji finansowych, które oferują natychmiastowe przelewy Express Elixir. Którzy klienci mogą z nich skorzystać i najważniejsze: ile one kosztują?

Natychmiastowe przelewy Express Elixir w Revolut – cena

W tym przypadku z radością przekazujemy Wam informację, że przelewy natychmiastowe Express Elixir są dostępne bezpłatnie dla wszystkich klientów Revolut, tj. użytkowników planów Standard, Plus, Premium, Metal i Ultra.

Przelew ekspresowy zostanie zrealizowany natychmiast, co oznacza, że odbiorca otrzyma pieniądze już po kilku minutach. Co więcej, Revolut informuje, że jego klienci nie muszą nic robić, ponieważ przelewy będą przyspieszane automatycznie, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Brzmi to bardzo ciekawie, jednak nie sprecyzowano, co de facto oznacza. Można jednak podejrzewać, że mowa tu o sytuacji, że użytkownik wyśle standardowy przelew, a Revolut automatycznie wykona go ekspresowo.

Na koniec warto wspomnieć, że darmowe przelewy ekspresowe w Polsce oferuje również Santander Bank Polska S.A., a ponadto alternatywą dla nich są przelewy na telefon BLIK – również (najczęściej) w pełni darmowe i realizowane natychmiast. Revolut nie oferuje jednak BLIKA i nie wiadomo, kiedy się to zmieni.