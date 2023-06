Xiaomi Redmi 12 oficjalnie w Polsce. Promocja na start jest kusząca!

Na polskim rynku debiutuje właśnie kolejny smartfon marki Xiaomi. Redmi 12, bo o nim tutaj mowa, to całkiem ciekawe urządzenie z niższej półki cenowej. Jest ono dedykowane dla tych mniej wymagających użytkowników. Przy tym, zostało atrakcyjnie wycenione. Co oferuje i ile trzeba za niego zapłacić?

Specyfikacja i wygląd Xiaomi Redmi 12

Portfolio smartfonów marki Xiaomi jest na tyle rozległe, że aż trudno oprzeć się wrażeniu, że chyba nawet sami pracownicy firmy nie są w stanie wymienić wszystkich modeli i różniących je szczegółów.

Muszę przyznać, że Xiaomi Redmi 12 naprawdę może się podobać. Pokuszę się o stwierdzenie, że smartfon robi zdecydowanie lepsze wrażenie po spojrzeniu na sam telefon, aniżeli na jego specyfikację. Telefon został wykonany z połączenia dwóch tafli szkła i plastikowej ramki. Zastosowanie szkła na pleckach to dość miłe zaskoczenie w tej cenie. Urządzenie dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej oraz biało-srebrnej.

Front telefonu wypełnia wyświetlacz IPS o przekątnej 6,79 cala. Ma on rozdzielczość Full HD+ i adaptacyjną częstotliwość odświeżania na poziomie do 90 Hz, z kolei jasność wynosi do 550 nitów. W górnej części ekranu umieszczono niewielki otwór, w którym znalazł się aparat do selfie 8 Mpix.

Redmi 12 we wszystkich kolorach (fot. Xiaomi)

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G88. Wraz z nim współpracuje 4 GB RAM LPDDR4X oraz 128 GB pamięci wewnętrznej – niestety jest to dość wolne eMMC 5.1. Co ciekawe, producent zaimplementował możliwość rozszerzenia pamięci przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB.

Nie zabrakło również NFC z obsługą płatności zbliżeniowych, złącza słuchawkowego, a nawet radia FM. Urządzenie odblokujemy przy pomocy czytnika linii papilarnych umieszczonego w przycisku zasilania. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14, a całość zasilana jest przez akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy 18 W.

Za możliwości fotograficzne Xiaomi Redmi 12 odpowiada zestaw trzech obiektywów: główna matryca ma rozdzielczość 50 Mpix, ultraszerokokątny obiektyw o polu widzenia 120 stopni połączony jest z sensorem 8 Mpix, a pomocniczy obiektyw do makro dysponuje skromną rozdzielczością czujnika 2 Mpix.

Cena i dostępność

Wspominałem już, że Redmi 12 to urządzenie z niskiej półki i tak faktycznie jest, jeśli patrzymy na jego cenę. Smartfon będzie można kupić w autoryzowanych sklepach Xiaomi – między innymi mi-store.pl i mi-home.pl oraz w popularnych sieciach sklepów z elektroniką. Jest on dostępny w jednym wariancie 4/128 GB i został wyceniony na 799 złotych.

Xiaomi przygotowało jednak specjalną promocję na start, z okazji siedmiolecia obecności marki w Polsce. Klienci, którzy zdecydują się na zakup Redmi 12 od dzisiaj do 25 czerwca 2023 roku, będą mogli kupić go o 200 złotych taniej, zatem za 599 złotych. W tej cenie to może być naprawdę sensowny wybór.