Premiera Xiaomi Mi Band 7 wzbudziła ogromne zainteresowanie, lecz jednocześnie rozczarowała też wiele osób, ponieważ nowa opaska nie przyniosła wyczekiwanych funkcji. Xiaomi nie powiedziało jednak jeszcze ostatniego słowa.

Xiaomi Mi Band 7 nie spełnił oczekiwań wszystkich klientów

Za kulisami mówi się, że Xiaomi Mi Band 7 miał zostać zaprezentowany już wcześniej, ale z uwagi na zawirowania na świecie, związane z pandemią, jego premiera została przesunięta. Ostatecznie najnowsza opaska Xiaomi zadebiutowała kilka dni temu, 24 maja 2022 roku, obok smartfonów Redmi Note 11T Pro i Redmi Note 11T Pro+ oraz Redmi Note 11 SE 5G, a także laptopów RedmiBook Pro 15 i 14 z procesorami AMD Ryzen 6000.

Długo wyczekiwana premiera nie spełniła jednak oczekiwań wszystkich klientów, mimo że Xiaomi Mi Band 7 przyniósł kilka zauważalnych zmian względem Xiaomi Mi Smart Band 6. Przede wszystkim urządzenie ma większy ekran (1,62 cala; 192×490 pikseli; 326 ppi vs 1,56 cala; 263×486 pikseli; 326 ppi) o wyższej jasności (500 nitów vs 450 nitów) oraz akumulator o większej pojemności (180 mAh vs 125 mAh), dzięki czemu ma pracować do 15 dni (vs do 14 dni).

Ponadto Xiaomi Mi Band 7 oferuje aż 120 trybów sportowych (vs 30), a także tryb Always-On Display i animowane tarcze (w tym charakterystyczną dla Xiaomi z Marsem). Pomimo tylu zmian, cena nowej opaski w Chinach wzrosła o zaledwie 20 juanów (równowartość ~13 złotych) względem poprzedniej generacji. Nie wiadomo jednak, jak to się przełoży na ceny w Polsce. Dla przypomnienia, Xiaomi Mi Smart Band 6 kosztował w Polsce na start 219 złotych, a Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC 249 złotych.

Xiaomi Mi Band 7 będzie dostępny w wersji „Pro” z GPS-em!

Nie wszyscy są jednak w pełni usatysfakcjonowani z nowości, jakie przyniosła nowa generacja opaski Xiaomi. Wśród największego nieobecnego wymienia się wbudowany moduł GPS. Co prawda Mi Bandy od dawna potrafią rejestrować trasę, jaką pokonuje użytkownik, lecz wykorzystują w tym celu GPS ze smartfona – samodzielnie nie są w stanie tego zrobić.

Jest jednak dobra wiadomość – okazuje się, że Xiaomi nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w przypadku swojej najnowszej opaski. Pojawiły się bowiem doniesienia, że producent planuje zaprezentować Xiaomi Mi Band 7 Pro. Mówi się, że wersja z dopiskiem „Pro” zadebiutuje z Xiaomi 12 Ultra z aparatem z napisem „Leica” przy aparacie, którego premiera została zapowiedziana na lipiec 2022 roku.

To dobra wiadomość dla fanów opasek Xiaomi Mi Band, ponieważ wielu z nich z niecierpliwością wyczekuje modelu z GPS-em. Oczywiście należy się spodziewać, że jego cena będzie jeszcze wyższa, ale jeśli komuś zależy na wbudowanym module lokalizacji, to z pewnością będzie w stanie zapłacić więcej.

Oprócz GPS-u, Xiaomi Mi Band 7 Pro ma zaoferować także moduł NFC i akumulator o większej pojemności – 250 mAh.