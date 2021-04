Xiaomi Mi Smart Band 6 oficjalnie wchodzi do Polski. Czy w tej cenie klienci kupią tę opaskę?

Każda generacja opaski Mi Band cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów. Czy podobnie będzie również z Xiaomi Mi Smart Band 6, który został dziś oficjalnie zaanonsowany w Polsce. O tym zadecyduje cena, a wiele osób może ona (niestety…) zniechęcić do zakupu.

Cena Xiaomi Mi Smart Band 6 w Polsce

Na początek przypomnijmy, jakie były ceny poprzednich generacji opasek Xiaomi, które klienci mogli kupić w oficjalnej dystrybucji w kraju nad Wisłą:

Reklama

Jaka jest natomiast cena Xiaomi Mi Smart Band 6 w Polsce? Dziś dowiedzieliśmy się, że klienci w kraju nad Wisłą będą musieli za nią zapłacić 219 złotych. Producent przygotował jednak specjalną ofertę na start – opaska ma być dostępna za 179 złotych dziś od godziny 10:40. Oferta obowiązuje do końca jutrzejszego dnia (30 kwietnia) lub do wyczerpania zapasów. Regularna sprzedaż ruszy zaś od 1 maja br.

źródło: Xiaomi Polska

Dla przypomnienia, sugerowana cena Xiaomi Mi Smart Band 6 w Europie została ustalona na 44,99 euro (przy obecnym kursie jest to równowartość ~205 złotych).

Specyfikacja Xiaomi Mi Smart Band 6

Opaskę wyróżnia przede wszystkim znacznie większy wyświetlacz niż w poprzednich generacjach. W najnowszej Xiaomi zastosowało ekran AMOLED o przekątnej aż 1,56 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością 152×486 pikseli, co przekłada się na 326 ppi. Do tego maksymalna jasność panelu to 450 nitów i można ją ręcznie regulować. Tak samo da się zmieniać tarcze (za pośrednictwem aplikacji Mi Fit), których fabrycznie jest do dyspozycji ponad 60.

Xiaomi Mi Band 6 (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl)

Specyfikacja Xiaomi Mi Smart Band 6 obejmuje też akumulator o pojemności 125 mAh, który ma zapewnić do 14 dni pracy (przy normalnym użytkowaniu) na pojedynczym ładowaniu. A skoro już o nim mowa, to Xiaomi podaje, że trwa ono do dwóch godzin i odbywa się z wykorzystaniem złącza magnetycznego (nie ma konieczności wyjmowania pastylki z opaski).

Specyfikacja Xiaomi Mi Smart Band 6 obejmuje również pulsometr i pulsoksymetr, pozwalający zmierzyć poziom tlenu we krwi (SpO2), a także aż 30 trybów sportowych, w tym na przykład gra w kręgle, tenis stołowy, krykiet, taniec uliczny i zumba. Warto dodać, ze opaska potrafi sama wykryć sześć rodzajów aktywności i automatycznie rozpocząć rejestrowanie treningu.

Oczywiście nie zabrakło też monitorowania snu i oddechu podczas niego, a specjalnie dla kobiet Xiaomi przygotowało funkcję śledzenia cyklu menstruacyjnego. Co ciekawe, Xiaomi Mi Band 6 potrafi również wykryć nieregularną pracę serca, a także poprowadzić ćwiczenia oddechowe.

Xiaomi Mi Band 6 (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl)

Ponadto specyfikacja Xiaomi Mi Smart Band 6 obejmuje monitorowanie stresu oraz funkcje kontrolowania odtwarzacza muzyki i wywoływania spustu migawki w sparowanym smartfonie. Oczywiście są też tak podstawowe, jak liczenie kroków, spalonych kalorii i przebytego dystansu, a także przekazywanie powiadomień o połączeniach, wiadomościach i nowych zdarzeniach w wybranych przez użytkownika aplikacjach.

Oprócz tego, specyfikacja Xiaomi Mi Smart Band 6 obejmuje również alerty o zbyt długim siedzeniu w jednym miejscu, funkcję pomagającą znaleźć zawieruszony smartfon, prognozę pogody oraz minutnik i stoper. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Xiaomi Mi Band 6 jest odporny na napór wody o ciśnieniu do 5 ATM.

Producent zapowiedział, że język polski w Xiaomi Mi Band 6 pojawi się najpóźniej do 14 maja 2021 roku (proces jego udostępniania ruszy 4 maja).