Nowy Redmi Note 11T Pro+ to smartfon, który pokona konkurencję

Xiaomi znowu to zrobiło! Producent po raz kolejny zaprezentował smartfon, który może wykosić konkurencję. Nowy Redmi Note 11T Pro+ to naprawdę mocny i groźny zawodnik z ogromnym potencjałem, aby stać się bestsellerem.

Redmi Note 11T Pro+ to wydajny smartfon

Producent w tym smartfonie położył ogromny nacisk na wydajność. I nie powinien on zawieść oczekiwań klientów, ponieważ w jego wnętrzu znajdują się prawie lub po prostu topowe podzespoły na czele z pamięciami RAM LPDDR5 i UFS 3.1, które najczęściej spotykane są w high-endach. Sercem Redmi Note 11T Pro+ jest natomiast procesor MediaTek Dimensity 8100, który produkowany jest z użyciem 5-nm procesu technologicznego i „wykręca” w AnTuTu ponad 835 tysięcy punktów. Oczywiście taki zestaw pod dużym obciążeniem może generować znaczne ilości ciepła, dlatego Xiaomi zastosowało tutaj system chłodzenia, oparty na siedmiu warstwach grafitu i komorze parowej o powierzchni 2268 mm2.

Wydajność smartfonowi zapewnia również akumulator o pojemności 4400 mAh wraz z koprocesorem Surge P1, który jest odpowiedzialny za wsparcie dla superszybkiego ładowania i dłuższą żywotność baterii. Akumulator można ładować z mocą nawet 120 W – do 100% w zaledwie 19 minut. Według deklaracji producenta, dzięki temu, że jest on jednoogniwowy, ma zapewnić dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu – nawet do 1,18 dnia.

Do tej pory w większości przypadków obsługa 120 W ładowania wymagała zastosowania dwuogniwowego akumulatora, aby zapewnić bezpieczeństwo ładowania. Xiaomi udało się jednak przezwyciężyć ograniczenia i opracować przełomową technologię, która znalazła zastosowanie w nowym Redmi Note 11T Pro+ (a wiemy, że firma nie szczędzi pieniędzy na badania i rozwój).

Tutaj warto wspomnieć, że do oferty Xiaomi dołączył też Redmi Note 11T Pro z ogólnie bardzo podobną specyfikacją, jednak z akumulatorem o pojemności 5080 mAh, który można ładować przewodowo maksymalnie z mocą 67 W.

Redmi Note 11T Pro+ zachwyca również pod innymi względami

Imponujący w tym smartfonie jest też wyświetlacz LCD, który pobił 14 rekordów i otrzymał certyfikat DisplayMate A+. Ekran ma przekątną 6,6 cala, rozdzielczość Full HD 2460×1080 pikseli (proporcje 20,5:9), potrafi odświeżać obraz z częstotliwością nawet 144 Hz, obsługuje przestrzeń kolorów DCI-P3 i HDR10, a do tego zapewnia wsparcie dla technologii Dolby Vision.

Ponadto Redmi Note 11T Pro+ może pochwalić się aparatem głównym o rozdzielczości 64 Mpix z sensorem GW1 1/1.72″ (9280×6944 pikseli) oraz X-liniowym silnikiem wibracyjnym, technologią Dolby Atmos, certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless, a także NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, portem USB-C i 3,5 mm złączem słuchawkowym. Trzeba też wspomnieć, że smartfon ma certyfikat odporności IP53.

Ile kosztuje Redmi Note 11T Pro+?