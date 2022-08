Nowy smartwatch Xiaomi na pewno Wam się spodoba

Do oferty producenta dołączył nowy smartwatch, który cechuje atrakcyjny design, porządna specyfikacja techniczna oraz długi czas pracy na jednym ładowaniu. Ponadto firma zaprezentowała też nowe słuchawki bezprzewodowe (TWS).

Xiaomi Watch S1 Pro – specyfikacja, cena

Nowy model dołączył do rodziny, która do tej pory składała się z dwóch członków: Watch S1 i Watch S1 Active. Pod względem designu bliżej mu jednak do tego pierwszego, ponieważ jest to elegancki smartwatch, który przypomina klasyczne zegarki.

Watch S1 Pro ma rozmiar 46 mm i został wyposażony w okrągły wyświetlacz o średnicy 1,47 mm i rozdzielczości 480×480 nitów oraz globalnej jasności na poziomie 600 nitów, na którym można ustawić jedną z ponad 100 dostępnych tarcz. Do tego jest funkcja AOD. Ekran pokrywa szkło szafirowe, które zapewnia wysoką odporność na zadrapania.

Takie samo szkło znajduje się też po drugiej stronie na obszarze, zajmowanym przez pulsometr. Pozostała część jest natomiast pokryta materiałem z teksturą ceramiki. Obudowa wykonana jest zaś ze stali nierdzewnej, wykończonej w stylu szczotkowanego aluminium.

Watch S1 Pro (źródło: Xiaomi)

Urządzenie wyposażone jest w 12-nm procesor i pracuje pod kontrolą systemu MIUI Watch i można pobrać na niego dodatkowe aplikacje (niektóre muszą zostać zainstalowane przez program Sports Health). Ponadto oferuje możliwość odtwarzania muzyki bez połączenia ze smartfonem z wykorzystaniem WiFi (wymagane jest skorzystanie z aplikacji firmy trzeciej; ta funkcja wspiera tylko urządzenia z Androidem).

Po połączeniu ze smartfonem z Androidem można również skorzystać z funkcji synchronizacji powiadomień o wiadomościach i trybu Nie przeszkadzać (dotyczy urządzeń z Androidem 11 lub nowszym) oraz haseł do WiFi (802.11an 5 GHz; jedynie na modelach z najnowszym MIUI). Do tego jest również możliwość prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth (5.2), a o odpowiednią jakość dźwięku odpowiada autorski algorytm redukcji szumów podczas połączeń, wykorzystujący sztuczną inteligencję.

Watch S1 Pro (źródło: Xiaomi)

Ponadto Xiaomi Watch S1 Pro może stać się centrum sterowania podłączonymi (wybranymi) urządzeniami, w tym z segmentu smart home – na przykład poziomem głośności odtwarzania dźwięku na głośniku czy telewizorze (w ostatnim przypadku jest też możliwość przełączania kanałów z poziomu smartwatcha).

Nowy Watch S1 Pro oferuje też funkcję pomiaru pulsu i poziomu stresu (również przez cały dzień) oraz SpO2, a także temperatury na skórze użytkownika, a do tego monitorowanie snu z jego późniejszą analizą. Ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji ponad 100 trybów sportowych i 10 rodzajów kursów biegowych. Nie można również nie wspomnieć, że na pokładzie urządzenia nie zabrakło obsługi systemów GNSS w dwóch częstotliwościach – Beidou, GPS, Globass, Galileo i QZSS.

Według deklaracji producenta, Watch S1 Pro wytrzyma do 14 dni typowego użytkowania, do 10 dni intensywnego lub do pięciu, jeżeli użytkownik będzie korzystał z funkcji AOD. Firma podaje też, że 10-minutowe ładowanie wystarczy na dwa dni działania. Akumulator o pojemności 500 mAh można naładować (indukcyjnie) do 100% w 85 minut.

Watch S1 Pro (źródło: Xiaomi)

Cena nowego Watch S1 Pro zaczyna się w Chinach od 1499 juanów (równowartość ~1010 złotych) za czarną wersję z gumowym paskiem. Model srebrny ze skórzanym paskiem kosztuje 1599 juanów (~1075 złotych). Na razie nie mamy informacji na temat dostępności tego zegarka poza Chinami.

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Buds 4 Pro – specyfikacja, cena

Słuchawki Buds 4 Pro wyposażone są w 11-mm przetworniki, które mają zapewnić dźwięk Hi-Fi o wysokiej jakości, a do tego obsługują protokół transmisji LHDC 4.0 oraz dźwięk wysokiej rozdzielczości 96 kHz (tylko w połączeniu z wybranymi smartfonami Xiaomi), a do tego pomyślnie przeszły certyfikację Hi-Res Audio Wireless. Co więcej, oferują niezależny dźwięk przestrzenny 360° (po połączeniu z wybranymi urządzeniami) – dzięki niej dźwięk się zmienia w zależności od ruchu głowy.

Buds 4 Pro (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Buds 4 Pro zapewniają też certyfikat IP54 i funkcję redukcji szumów do 48 dB (szerokość pasma redukcji szumów wynosi do 4000 Hz). Słuchawki potrafią automatycznie wykryć sytuację, w której znajduje się użytkownik i włączyć jeden z trzech trybów przepuszczania wybranych dźwięków z otoczenia, które wymagają uwagi z uwagi na przykład na bezpieczeństwo (choćby w metrze). Ponadto użytkownik może ręcznie ustawić stopień, w jakim będą do jego uszu docierały odgłosy z zewnątrz (dostępnych jest aż sześć poziomów).

Słuchawki Buds 4 Pro oferują też trzy tryby przezroczystości, w tym taki, dzięki któremu użytkownik nie musi wyjmować ich z uszu podczas rozmowy twarzą w twarz z inną osobą. Udogodnieniem w obszarze rozmów jest również funkcja rozpoznawania wiatru, wykorzystująca sztuczną inteligencję – odpowiada ona za redukcję szumu wiatru, dzięki czemu rozmówca pod drugiej stronie słuchawki powinien słyszeć wszystko wyraźnie bez zakłóceń.

Buds 4 Pro (źródło: Xiaomi)

Jeśli natomiast chodzi o sterowanie, to długie naciśnięcie słuchawki włącza tryb redukcji szumów/przezroczystości, krótkie naciśniecie włącza i wstrzymuje odtwarzanie muzyki oraz powoduje odebranie i zakończenie połączenia, krótkie naciśnięcie dwa razy odrzuca połączenie i przełącza utwór, a krótkie naciśnięcie trzy razy włącza poprzedni utwór.

Ponadto słuchawkami można sterować głosowo – obsługiwane „gorące słowa” to: poprzednia piosenka, następna piosenka, poprzednia piosenka, następna piosenka, zwiększanie głośności, zmniejszanie głośności, wznawianie odtwarzania i pauza odtwarzania.

Warto też wspomnieć, że Buds 4 Pro można połączyć z więcej niż jednym urządzeniem, a do tego oferują one funkcję automatycznego przełączania źródła dźwięku – na przykład w sytuacji, gdy użytkownik ogląda coś na laptopie, ale ktoś do niego zadzwoni na smartfon, to automatycznie połączą się z telefonem, aby mógł przeprowadzić rozmowę bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu.

Buds 4 Pro (źródło: Xiaomi)

Producent podaje, że na jednym ładowaniu słuchawki będą działały przez 9 godzin, natomiast z etui ładującym czas też można wydłużyć nawet do 38 godzin. Pełne naładowanie trwa zaledwie 30 minut, a 5-minutowe wystarczy na ciągłe odtwarzanie muzyki przez kolejne trzy godziny. Etui obsługuje ładowanie indukcyjne Qi.

Regularna cena słuchawek została ustalona w Chinach na 1099 juanów (~740 złotych), ale początkowo klienci kupią je za 999 juanów (~670 złotych). Na tę chwilę nie mamy informacji na temat ich dostępności poza Chinami.