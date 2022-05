Ze smartfonów Xiaomi korzysta już co 15 człowiek na Ziemi

Baza użytkowników urządzeń Xiaomi ciągle rośnie. Producent po raz kolejny pochwalił się wzrostem liczby osób, które regularnie korzystają z jego smartfonów z interfejsem MIUI. Poinformował również, że znów zwiększył wydatki na badania i rozwój (R&D).

Reklama

Początek 2022 roku nie był łatwy, ale Xiaomi przezwyciężyło przeciwności

Producent przyznaje, że w pierwszym kwartale 2022 roku globalne dostawy smartfonów znacznie spadły ze względu na globalne problemy makroekonomiczne i odrodzenie się COVID-19. Dzięki licznym wysiłkom, w tym strategii dwóch marek i ciągłemu postępowi w podstawowych technologiach, firmie udało się jednak utrzymać stały wzrost, pomimo przeciwności w branży.

W pierwszym kwartale 2022 roku Xiaomi dostarczyło w ujęciu globalnym 38,5 mln smartfonów, z czego na rynkach zagranicznych 4 mln w cenach 300 euro (równowartość ~1390 złotych) lub więcej (albo równowartości tej kwoty w lokalnych walutach). Globalna średnia cena sprzedaży w przypadku smartfonów wzrosła o 14,1% rok do roku do kwoty 1189 juanów (~780 złotych).

Według Canalys, w pierwszym kwartale Xiaomi ulokowało się w TOP 3 największych dostawców smartfonów w aż 49 krajach i regionach. Z kolei w samych Chinach w tym samym okresie firma była Numerem Jeden w segmencie urządzeń, kosztujących od 4000 do 6000 juanów.

Z urządzeń Xiaomi z MIUI korzysta na całym świecie już ponad pół miliarda osób

Na dzień 31 marca 2022 roku liczba podłączonych urządzeń Xiaomi do platformy AIoT (w tym smartfonów, tabletów i laptopów) wyniosła 478 mln i była większa o 36,2% rok do roku. Z kolei użytkowników pięciu lub więcej urządzeń na koniec pierwszego kwartału 2022 roku było 9,5 mln – o 38,7% więcej niż rok wcześniej. W marcu bieżącego roku liczba aktywnych użytkowników MIUI w miesiącu sięgnęła 529 mln, co oznacza wzrost aż o 104 mln rok do roku! W samych Chinach zaś – odpowiednio – 136 mln i +17 mln r/r.

Xiaomi podaje również, że w marcu 2022 roku z jego asystenta AI („小愛同學”) aktywnie korzystało 115,3 mln użytkowników (o 23,9% więcej niż rok temu), a z aplikacji Mi Home 65,8 mln (wzrost o 33,8% rok do roku). W pierwszym kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży urządzeń IoT i lifestylowych wyniosły 19,5 mld juanów, a marża w ujęciu kwartalnym 15,6%.

Xiaomi pochwaliło się również, że od początku stycznia do końca marca 2022 roku dostarczyło globalnie 3 mln telewizorów (o 15% więcej niż rok wcześniej), a według All View Cloud firma jest już 13. kwartał z rzędu największym dostawcą tego typu urządzeń w Chinach, a globalnie w TOP 5. W marcu 2022 roku liczba aktywnych użytkowników Smart TV marki (w tym Xiaomi Box i Xiaomi TV Stick) po raz pierwszy przekroczyła 50 mln.

Z kolei według Canalys Xiaomi jest trzecim największym dostawcą tabletów w swojej ojczyźnie – producent podaje, że seria Xiaomi Pad 5 jest jedną z najbardziej dochodowych kategorii IoT od czasu premiery w sierpniu 2021 roku. Całkowite przychody producenta w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 73,4 mld juanów, z czego 51,1% (37,5 mld) pochodziło spoza Chin. Skorygowany zysk netto wyniósł natomiast 2,9 mld juanów.

Firma poinformowała też, że w pierwszym kwartale 2022 roku wydała na badania i rozwój (R&D) 3,5 mld juanów, czyli o 16% więcej niż rok wcześniej. Z kolei wydatki na inwestycje związane z technologicznymi innowacjami i innymi nowymi inicjatywami pochłonęły 425 mln juanów. Aktualnie Xiaomi posiada 26000 patentów (w tym ponad 980 dotyczących technologii obrazowania i ponad 1550 związanych z ładowaniem, z czego 390 szybkim przewodowym) oraz oczekuje na zaakceptowanie 53000 kolejnych wniosków patentowych na całym świecie.