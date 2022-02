Xiaomi przypomniało sobie o Polsce – nowy smartfon dostępny dla Polaków

Aż dziw, że tyle czasu zajęło Xiaomi umożliwienie klientom z Polski zamówienie tego smartfona – w końcu od jego oficjalnej premiery minął blisko rok! Mówi się jednak, że lepiej późno niż wcale – od dziś Black Shark 4 Pro jest dostępny również dla mieszkańców kraju nad Wisłą.

Smartfon Xiaomi Black Shark 4 Pro dostępny dla klientów z Polski

Seria Black Shark 4 została oficjalnie zaprezentowana 23 marca 2021 roku. Model Black Shark 4 dość szybko trafił do sprzedaży na globalnym rynku – już miesiąc później, pod koniec kwietnia 2021 roku, mogli go zamówić również klienci z Polski. Minęło kilka miesięcy i zadebiutowały Black Shark 4S oraz Black Shark 4S Pro, które wciąż nie są oficjalnie dostępne w Europie.

Nieoczekiwanie producent wprowadził na globalny rynek model Black Shark 4 Pro, mimo że nikt się tego nie spodziewał i prawdopodobnie już mało kto oczekiwał, ponieważ – jak zostało wspomniane przed chwilą – od premiery tego smartfona w Chinach minął niemalże rok. Skąd wynika to opóźnienie? Nie wiadomo. Klienci mogą po prostu kupić to urządzenie… lub nie – tylko do nich należy decyzja.

Specyfikacja smartfona jest bardzo mocna, aczkolwiek już nie w 100% topowa – czas zrobił swoje. Na pokładzie Black Sharka 4 Pro znajdują się procesor Qualcomm Snapdragon 888 3,2 GHz z modemem 5G i obsługą WiFi 6E oraz do 12 GB RAM LPDDR5 6400 MHz i do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Producent zadbał też o wydajny system rozpraszania ciepła – zastosował tu „kanapkowy” Liquid Cooling System, który potrafi obniżyć temperaturę CPU nawet o 18℃.

Żadnych zastrzeżeń nie można mieć natomiast do ekranu w Black Shark 4 Pro. Smartfon ma wyświetlacz E4 AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9; 394 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz i próbkuje dotyk z prędkością do 720 Hz, dzięki czemu zapewnia czas reakcji na poziomie 8,3 ms.

Ponadto wyświetlacz w Black Shark 4 Pro charakteryzuje się kontrastem 5000000:1, osiąga jasność do 1300 nitów, obsługuje HDR10+, oferuje technologię MEMC i obsługę DCI-P3 (111% TYP). W ekranie znajduje się też okrągły otwór o średnicy zaledwie 2,76 mm, w którym umieszczono aparat o rozdzielczości 20 Mpix z przysłoną f/2.45 i pięcioma soczewkami.

Na tyle smartfona znajdują się natomiast trzy aparaty: główny 64 Mpix (f/1.79), z sensorem 8 Mpix (f/2.2) i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° oraz matryca 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Na bocznej krawędzi umieszczono z kolei magnetyczne triggery Gen 2 typu pop-up, które z pewnością przydadzą się podczas rozgrywki. Wysuwa się je, przesuwając suwak zlokalizowany w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Specyfikacja Black Shark 4 Pro obejmuje jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych (na boku), moduł NFC i linearne głośniki stereo, system Android z interfejsem JOYUI 12.5 oraz dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować z mocą nawet 120 W (przez port USB-C; zasilacz w zestawie). Smartfon ma wymiary 163,83×76,35×9,9 mm i waży 220 gramów.

Black Shark 4 Pro dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Shadow Black, Misty Grey i Cosmos Black, a także dwóch konfiguracjach: 8 GB/128 GB i 12 GB/256 GB. Pierwsza kosztuje 579 euro (równowartość ~2630 złotych), natomiast druga 679 euro (~3090 złotych). Po wejściu na stronę główną Black Shark można zapisać się na newsletter i zyskać kupon rabatowy o wartości 30 euro (~140 złotych) na zakup tego smartfona Xiaomi.