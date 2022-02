Elden Ring zgarnia dziesiątki. Pierwsze recenzje zwiastują rewelacyjną grę

Luty dostarcza kolejną, świetną produkcję. Embargo na recenzje Elden Ring spadło i kilka minut później posypały się pierwsze dziesiątki. Nowa gra FromSoftware zapowiada się na tytuł, który zgarnie kilka statuetek na tegorocznym The Game Awards.

Gratka dla fanów Dark Souls

Luty jest miesiącem, jakiego od bardzo dawna nie mieliśmy w świecie gier wideo. Zaczęło się od świetnego przyjęcia Dying Light 2, rekordu popularności na Steamie i tysięcy naprawionych bugów. Potem serca fanów MMORPG podbił Lost Ark. Niedawno światło dzienne ujrzał również Horizon Forbidden West, a od wczoraj gracze Destiny 2 cieszą się dodatkiem The Witch Queen.

Premier w lutym jest tak dużo, że trudno je zmieścić w jednym akapicie. Mimo to FromSoftware postanowił zignorować konkurencję i wpakował się w środek tego zamieszania ze swoim Elden Ring. Jest to gra wyczekiwana przede wszystkim przez fanów Dark Souls. Fenomen tej serii z każdą kolejną produkcją wykracza jednak ponad tę grupę graczy i ostatecznie dotyka niemalże każdego posiadacza konsoli czy PC.

Elden Ring wzbudził dodatkowo sporo emocji wśród graczy, kiedy okazało się, że FromSoftware tworzy grę z otwartym światem. Dotychczas pełna wąskich korytarzy i niewielkich, często liniowych lokacji seria ma teraz dostać wielką, otwartą przestrzeń i dać swoim fanom jeszcze więcej swobody. Wygląda na to, że wyjdzie jej to na dobre.

Pierwsze recenzje Elden Ring

Podobnie jak w przypadku Horizon Forbidden West, dziś o 16:00 świat gier oszalał, kiedy embargo na recenzje Elden Ring spadło, a social media zaczęły zalewać kolejne recenzje. Fani wyczekujący premiery od lat zaczęli odświeżać swoje ulubione strony. Wszystko po to, żeby dowiedzieć się, czy FromSoftware po raz kolejny dostarczy wybitną produkcję.

Wszystko na to wskazuje. Na Metacriticu i OpenCriticu gra może pochwalić się tym samym wynikiem – 97 punktów. Gdyby tego było mało, wszyscy recenzenci na OpenCriticu polecają zakup gry FromSoftware. Kilkadziesiąt minut po zdjęciu embargo Elden Ring trafił również na listę Must-play Metacritica.

Większość recenzji jest zgodna w tym, że Elden Ring jest na jeszcze wyższym poziomie niż pozostałe odsłony tej wyjątkowej serii. Game Informer pisze o łączeniu ze sobą elementów wielu różnych gier i tworzeniu niezapomnianego doświadczenia. Metro GameCentral kładzie z kolei nacisk na fakt, że wymagania względem gracza są duże, ale jakimś cudem gra wciąż pozostaje przystępna. Ten sam sentyment niesie ze sobą recenzja Polygonu, w której Michael McWhertor nazywa Elden Ring najbardziej przystępną i najtrudniejszą grą tego studia.

Jedno jest pewne – przed nami rewelacyjna gra. Wygląda na to, że w Elden Ring odnajdą się zarówno weterani gatunku, jak i osoby, które z Soulsami nie miały do tej pory większego doświadczenia. Co ważniejsze, nie trzeba już długo czekać, żeby na własnej skórze sprawdzić ten tytuł. Premiera Elden Ring już 25 lutego 2022 roku.