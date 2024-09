Czy można samemu zwiększyć pamięć iPhone’a? Tak, ale to skomplikowane

Youtuber postanowił zwiększyć pamięć iPhone’a 16 Pro z 128 GB do 1 TB. Udało mu się to zrobić samemu, ale przedstawiona metoda to raczej ciekawostka niż poradnik dla użytkowników smartfonów Apple.

Jak zwiększyć pamięć iPhone’a 16 Pro?

Na początku września odbyła się premiera iPhone’ów 16. Wówczas dowiedzieliśmy się, że mniejszy z modeli Pro wciąż będzie startował od 128 GB na dane użytkownika. Rozumiem, że niektórym taka wartość może wystarczać. Zresztą sam mam iPhone’a w takiej wersji i nie potrzebuje więcej pamięci. Tylko, że w 2024 roku, za taką cenę, powinniśmy dostawać minimum 256 GB – po prostu inaczej nie wypada.

Oczywiście nie nie stoi na przeszkodzie, aby kupić Szesnastkę Pro w wariancie zapewniającym więcej przestrzeni na dane, ale należy nastawić się na niemały wydatek. Smartfon w podstawie kosztuje 5299 złotych. Natomiast za wersję 256 GB trzeba dopłacić 500 złotych, za 512 GB już 1500 złotych, a za topowe 1 TB musimy przygotować dodatkowe 2500 złotych.

Youtuber KingSener – możliwe, że zmotywowany cennikiem Apple, chociaż podejrzewam, że to raczej z zamiłowania do majsterkowania – postanowił na własną rękę zwiększyć pamięć swojego iPhone’a 16 Pro. Oczywiście, aby dokopać się do modułu pamięci, musiał początkowo rozkręcić obudowę. Po odłączeniu kabli, odkręceniu śrubek i zdemontowaniu części, udało się dostać do modułu pamięci.

Jak możecie zobaczyć na opublikowanym wideo, KingSener nie wymontował dotychczasowego układu. Zamiast tego zdecydował się na zamienienie go w pył, co zrobił za pomocą szlifierki. Po wykonaniu tej czynności wyczyścił pola lutownicze i zainstalował nowy układ NAND 1 TB. Później złożył obudowę, wykonał ponowną instalację systemu operacyjnego i finalnie uruchomił smartfon. Pod koniec filmu widzimy, że cała operacja zakończyła się sukcesem.

Z jaką mocą można ładować nowe iPhone’y?

Według informacji umieszczonych na stronie Apple, w przypadku ładowania przewodowego możemy liczyć na dość skromne 20 W. Jaką jednak faktycznie moc ładowania obsługują nowe smartfony z Cupertino? Serwis PhoneArena postanowił to sprawdzić i uzyskał następujące wyniki:

iPhone 16 – do 20 W,

iPhone 16 Pro – do 20 W,

iPhone 16 Plus – do 27 W,

iPhone 16 Pro Max – do 27 W.

Skąd w modelach Pro wartość wynosząca do 27 W? Cóż, Apple z jakiegoś powodu niezbyt chętnie się tym chwali, ale już w przypadku poprzedniej generacji mogliśmy liczyć na szybsze ładowanie niż to, o którym jesteśmy informowani przez firmę Tima Cooka.

Serwis PhoneArena zwraca jednak uwagę na nowe rozwiązanie. W momencie, gdy użytkownik uruchomi grę lub bardzo wymagającą aplikację, to nowe iPhone’y są w stanie zwiększyć moc ładowania, osiągając 38-39 W w testach. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Apple w ten sposób chce utrzymać wysoką moc ładowania, gdy smartfon jest poddawany większemu obciążeniu. Owszem nie naładujemy go wówczas z mocą blisko 40 W, ale wciąż będziemy mogli liczyć na wartość zbliżone do tych dostępnych „normalnie”.