Xiaomi Mix Flip trafia do sprzedaży w Polsce. Jest droższy od Samsunga

Marka Xiaomi bardzo długo kazała czekać na swój pierwszy składany smartfon typu flip, bowiem na rodzimym rynku producenta Xiaomi Mix Flip zadebiutował dopiero w lipcu 2024 roku. Teraz firma zdecydowała się wprowadzić go do globalnej sprzedaży, w tym także w Polsce. Wiemy zatem, ile Xiaomi Mix Flip będzie u nas kosztował i czym będzie chciał skusić potencjalnych klientów.

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip zdecydowanie może się podobać – specyfikacja

Mimo że nie jestem wielkim fanem flipów, bowiem zdecydowanie bardziej wolę duże składaki typu fold, muszę przyznać, że wzornictwo Xiaomi Mix Flip w dużej mierze przypada mi do gustu.

Tym, co zdecydowanie najbardziej rzuca się w oczy, jest zewnętrzny wyświetlacz, który pokrywa praktycznie całą powierzchnię klapki złożonego smartfona. Otacza on nawet obiektywy aparatu, dokładnie jak w Motoroli Razr 50 Ultra. Ma on przekątną 4 cali, rozdzielczość 1,5K i częstotliwość odświeżania 120 Hz, zaś jasność szczytowa wynosi 3000 nitów. Ekran ten pokryto szkłem szkłem Dragon Crystal Glass.

Po rozłożeniu otrzymujemy ekran o przekątnej 6,86 cala. Jego parametry pozostają podobne, co w przypadku tego zewnętrznego, zatem cechuje się on rozdzielczością 1,5K, odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 3000 nitów.

Xiaomi Mix Flip (źródło: Xiaomi)

Mocy z pewnością mu nie zabraknie. Sercem Xiaomi Mix Flip jest procesor Snapdragon 8 Gen 3, a do tego zastosowano tu również 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z interfejsem HyperOS (czyli sukcesorem MIUI), a za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4780 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W.

Pod kątem fotograficznym Xiaomi Mix Flip także nie powinien zawodzić. Producent chwali się tutaj użyciem obiektywów nowej generacji Xiaomi x Leica Summilux. Główny sensor to Light Fusion 800 o rozdzielczości 50 Mpix, natomiast jako drugi zastosowano teleobiektyw 50 Mpix z dwukrotnym zbliżeniem optycznym.

Cena Xiaomi Mix Flip i dostępność w Polsce

Na polskim rynku Xiaomi Mix Flip dostępny będzie w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz fioletowym – i w tylko jednej wersji pamięciowej 12/512 GB. Jeśli zaś chodzi o cenę, to została ona ustalona na 5699 złotych. Smartfon pojawi się na oficjalnej stronie Xiaomi, a także u partnerów handlowych.

Kupując Xiaomi Mix Flip, w ramach promocji klienci mogą otrzymać 100 GB przestrzeni dyskowej w Google One na pół roku, trzy miesiące subskrypcji YouTube Premium oraz czteromiesięczny dostęp do Spotify Premium. Oferta jest jednak dostępna wyłącznie dla nowych użytkowników.

Oprócz tego, promocja premierowa obejmuje 6-miesięczną gwarancję na wymianę uszkodzonego ekranu, możliwość naprawy pozagwarancyjnej bez kosztów robocizny przez 12 miesięcy od daty zakupu oraz 24-miesięczną ekskluzywną obsługę klienta i międzynarodowy serwis gwarancyjny, a także jednorazowy dostęp do usługi Dragonpass Airport VIP/Exclusive Lounge.

Trzeba otwarcie przyznać, że to bardzo wysoka cena – zwłaszcza gdy porównamy ją z dwoma najpopularniejszymi klapkofonami konkurencji. Samsunga Galaxy Z Flip 6 można w tej chwili kupić już za około 4300 złotych (startował od 5199 złotych), zaś zakup Motoroli Razr 50 Ultra to wydatek rzędu 4999 złotych.

Może jednak Xiaomi rzeczywiście ma argumenty, pozwalające usprawiedliwić taką cenę? Tego dowiemy się już pewnie podczas testów.