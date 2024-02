Sądzicie, że tylko nieliczni płacą za YouTube Premium? No to patrzcie

YouTube Premium nie cieszy się w Polsce zbyt dobrą opinią, a przynajmniej do takiego wniosku można dojść, czytając komentarze na Tabletowo.pl. Myli się jednak ten, kto uważa, że płacą za niego tylko nieliczni.

Ile kosztuje YouTube Premium w Polsce w 2024 roku?

Pakiet YouTube Premium został udostępniony w Polsce w maju 2019 roku, zatem wkrótce minie już pięć lat, od kiedy można go wykupić. Jego cenę ustalono wówczas na 23,99 złotych miesięcznie. Jednocześnie platforma umożliwiła wykupienie wyłącznie dostępu do YT Music za 19,99 złotych miesięcznie.

Cennik, który obowiązywał jeszcze w październiku 2023 roku (fot. Tabletowo.pl)

Google przez długi czas utrzymywało cenę YT Premium na niezmienionym poziomie. Gdy jednak inflacja wystrzeliła i kolejne firmy ogłaszały podwyżki, domyślaliśmy się, że zrobi to też amerykański gigant. I nie pomyliliśmy się, choć i tak nastąpiło to znacznie później niż się spodziewaliśmy, bo dopiero w listopadzie 2023 roku. Na początku tego miesiąca ogłoszono, że subskrypcja dla jednej osoby zacznie kosztować 25,99 złotych miesięcznie, dla rodzin 46,99 złotych (podwyżka o 11 złotych), a dla studentów 14,99 złotych miesięcznie (wzrost o 1 złoty).

Cena subskrypcji dla wielu użytkowników jest za wysoka, lecz platforma coraz skuteczniej zaczyna „motywować” użytkowników do wykupienia YouTube Premium. Chwilę przed wprowadzeniem podwyżek zaczęła poważnie walczyć z blokowaniem reklam, z których czerpie zyski. Wyłączenie tego mechanizmu sprawia, że użytkownicy są zmuszani do oglądania mnóstwa reklam (prywatnie mam wrażenie, że ich jest więcej niż jeszcze do niedawna) – a to może wiele osób „złamać” i nakłonić do wykupienia subskrypcji.

Ile osób subskrybuje YouTube Premium? Liczba robi wrażenie

Na Tabletowo.pl oraz na Facebooku Tabletowo pojawia się mnóstwo komentarzy, w których nasi Czytelnicy otwarcie mówią, że nie zamierzają płacić za YT Premium i dzielą się kolejnymi sposobami na blokowanie reklam. Deklarujących wykupienie subskrypcji jest znacznie mniej, aczkolwiek odnotowujemy i takie przypadki.

Bez względu na falę krytyki nie tylko wśród polskich internautów, liczba subskrybentów YouTube Premium i YouTube Music ciągle rośnie – dziś platforma poinformowała, że przekroczyła ona liczbę 100 mln. Co jednak istotne, do tego grona wliczeni zostali zarówno płacący, jak i korzystający z okresu próbnego. W ciągu roku przybyło aż 20 mln subskrybentów.

Obecnie ww. usługi są dostępne w ponad 100 krajach i regionach, lecz nie wiemy, w których jest najwięcej subskrybentów. Jako ciekawostkę platforma dodaje, że w 2015 roku wątpiła, czy model subskrypcji się sprawdzi. Po latach uznaje jednak ten krok za sukces.