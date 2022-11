Jeździsz Uberem? Będziesz musiał(a) się zweryfikować

Historia niestety zna wiele przypadków, gdy podróż taksówką nie zakończyła się bezpiecznym dotarciem klienta do celu. Firmy, świadczące lub pośredniczące w świadczeniu usług przewozu osób, starają się zapobiegać takim sytuacjom. Uber ogłosił dziś nowe wymogi weryfikacji kierowców, by zapewnić użytkownikom poczucie, że są bezpieczni.

Uber wprowadza nowe wymogi weryfikacji kierowców

Już w 2019 roku firma wprowadziła technologię weryfikacji kierowców w czasie rzeczywistym. Ponadto przed rejestracją na platformie Uber każda osoba, która chce być kierowcą, musi przesłać zdjęcia swoich dokumentów (dowodu osobistego lub paszportu i prawa jazdy) i zaświadczenie o niekaralności, a także potwierdzenia poddania się kontroli medycznej i psychologicznej. Do tego każdy kierowca musi posiadać własną licencję taxi bądź współpracować z przedsiębiorcą-partnerem flotowym w ramach jego licencji taxi.

Od teraz jednak kierowcy będą musieli zgłosić się osobiście do Centrum Wsparcia Kierowców Uber, by potwierdzić swoją tożsamość i uprawnienia, ale nie tylko, ponieważ przy okazji zostaną sfotografowani przez pracowników Ubera na unikalnym, jednolitym tle w CWK. Wykonana fotografia będzie dodawana do konta kierowcy na platformie oraz wykorzystywana podczas weryfikacji tożsamości kierowcy w czasie rzeczywistym. Ponadto ma być ona wykorzystywana do porównania w sytuacji, gdy kierowca zostanie poproszony o przesłanie swojego selfie w momencie logowania do aplikacji (w przypadku braku zgodności nie otrzyma dostępu do aplikacji).

Podobne narzędzia wdrożyliśmy między innymi w Wielkiej Brytanii i są to bardzo skuteczne działania. Cieszę się, że w Polsce także rozpoczęliśmy proces fizycznej weryfikacji dokumentów wszystkich kierowców i w najbliższych dniach wzmocnimy go o konieczność wykonania specjalnego zdjęcia. Mamy nadzieję, że inni pójdą naszymi śladami, bo tylko wtedy uda nam się poprawić bezpieczeństwo w całym sektorze taxi. Marcin Moczyróg, dyrektor regionalny Uber CEE

Firma informuje, że inicjatywa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i jest uzupełnieniem dla działań firmy w tym zakresie, a kierowcy, którzy w określonym terminie nie pojawią się w Centrum Wsparcia Kierowców i nie wykonają tam zdjęcia, nie będą mogli dalej korzystać z aplikacji. Co więcej, zdjęcia zrobione w CWK nie będą mogły być samodzielnie aktualizowane przez kierowców.

Bolt również dba o bezpieczeństwo swoich klientów

Bolt to również popularna aplikacja do zamawiania przejazdów, a jak mówi Magdalena Mazur, Szefowa Zespołu ds. Polityk Publicznych w Bolcie:

Uważamy, że nawet jedno zgłoszenie napastowania, to o jedno za dużo. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych przejazdów i dążymy do tego, aby każdy – pasażerka, pasażer, kierowczyni i kierowca czuli się bezpiecznie. Nasze działania są podyktowane ideą, że jeśli chcemy zmieniać oblicze miast, które będą przyjazne ludziom, to wszyscy musimy być częścią tej zmiany.

Bolt, podobnie jak Uber, wprowadził weryfikację kierowców w czasie rzeczywistym – w rozwiązaniu tym wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Ponadto tak samo, jak w Uberze, mogą zostać wyrywkowo poproszeni o zrobienie sobie selfie – jest ono następnie porównywane ze zdjęciem w prawie jazdy, a w przypadku braku zgodności kierowca traci dostęp do aplikacji.

Ponadto firma uruchomiła kategorię Kobiety dla kobiet – dzięki tej nowości pasażerki mogą podróżować tylko z kierowczyniami. Początkowo będzie ona dostępna w 9 miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

Do tego w maju 2022 roku Bolt wprowadził szkolenia dla kierowców, opracowane we współpracy z fundacją Feminoteka. Aktualnie każdy kierowca przechodzi szkolenie, a następnie zdaje test, aby móc kontynuować współpracę z Bolt. Podczas szkolenia kierowca dowiaduje się na przykład, jakie zachowania są absolutnie niedopuszczalne oraz z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku ich złamania.