Jak kupować Galaxy S20 FE 5G, to teraz, bo jest podwójna promocja!

Galaxy S20 FE to jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów Samsunga w historii. Szczególnie dużą popularnością, z uwagi na liczne promocje, cieszył się model, który nie obsługuje sieci 5G, ale teraz możecie kupić Galaxy S20 FE 5G w niższej cenie, a do tego otrzymać pół tysiąca złotych zwrotu od producenta.

Podwójna promocja na smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G

Kilka dni temu zakończyła się promocja, w ramach której podczas zakupu Galaxy S20 FE 5G można było dostać słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Galaxy Buds Pro w prezencie. Mimo że gratis był kuszący (w oficjalnej polskiej dystrybucji TWS-y te kosztują od 799 złotych), oferta nie wszystkich przekonała, ponieważ smartfon kosztował 2999 złotych.

W ramach najnowszej promocji możecie go kupić za 2799 złotych, czyli o 200 złotych taniej. Na tym jednak nie koniec, ponieważ po spełnieniu kilku warunków otrzymacie od Samsunga zwrot w wysokości aż 500 złotych, więc finalnie zapłacicie za smartfon 2299 złotych! To oferta, obok której trudno przejść obojętnie, szczególnie gdy Galaxy S20 FE 4G kosztuje obecnie 1999 złotych.

Jak skorzystać z promocji? Najpierw trzeba kupić Galaxy S20 FE 5G (na przykład w sklepie Media Expert) w wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej za 2799 złotych do 27 lutego 2022 roku. Następnie należy go aktywować, tj. uruchomić a kartą SIM polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) – klient ma na to czas do 1 marca 2022 roku, do godziny 23:59.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie i zalogowanie się do aplikacji Samsung Members na nowym smartfonie oraz kliknięcie w banner promocyjny do 6 marca 2022 roku, który przeniesie klienta do formularza zgłoszeniowego. Należy w nim m.in. załączyć dowód zakupu oraz podać numer konta bankowego.

źródło: Media Expert

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Samsung w ciągu 21 dni kalendarzowych przeleje na wskazane przez klienta konto bankowe zwrot w wysokości 500 złotych. Producent zastrzega, że jeden uczestnik niniejszej promocji może otrzymać maksymalnie jeden zwrot, niezależnie od liczby kupionych smartfonów.