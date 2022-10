Premiera Xiaomi 12T i 12T Pro. Czy nowe flagowce zaskakują? (pierwsze wrażenia)

Nowy poziom szczegółowości oraz kreatywności – takim hasłem Chińczycy zdają się reklamować swoje najnowsze flagowce – Xiaomi 12T oraz 12T Pro. Ich premiera nie była jednak wielkim sekretem, ponieważ już wcześniej donosiliśmy o specyfikacji obu urządzeń. Tylko właśnie – czy producentowi udało się nas jakoś zaskoczyć?

Reklama

Robi zdjęcia jak Koreańczyk

Choć nowe smartfony Xiaomi to flagowce w każdym calu, trudno nie zauważyć, że to aparat jest oczkiem w głowie producenta. Tutaj chciałoby się rzec koreańskiego, ponieważ w obu smartfonach to Samsung odpowiada za wyprodukowanie głównych sensorów. Skoro już przy nich jesteśmy – te naprawdę robią pozytywne wrażenie.

Podczas gdy główny obiektyw Xiaomi 12T oferuje aż 108 Mpix, jego profesjonalny wariant kpi sobie z braciszka, mając na pokładzie aż 200 Mpix. Przy czym w obu przypadkach, gdy mówimy o głównych aparatach, mamy do czynienia z OIS – optyczną stabilizacją obrazu.

To jednak nie wszystko – 12T Pro, jak sugeruje producent, to mocny zawodnik w szybkich fokusach, nocnej fotografii oraz jasności wytworzonych obrazów. Chociażby dlatego, że pozwala na dwukrotny zoom, niewpływający na jakość obrazu. Co ważne, aparat pozwala również na nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K.

Poza głównymi sensorami, smartfony nie różnią się od siebie w dalszych kwestiach fotograficznych. Rzućmy więc okiem na pełną specyfikację sprzętową:

urządzenie Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro ekran 6,67″, AMOLED, HDR10+, 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi, częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotyku do 480 Hz, Corning Gorilla Glass 5 6,67″, AMOLED, HDR10+, 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi, częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotyku do 480 Hz, Corning Gorilla Glass 5, Dolby Vision, adaptacyjny HDR oraz tryb czytania procesor MediaTek Dimensity 8100-Ultra Snapdragon 8+ Gen 1 GPU Mali-G610 MC6 Adreno 730 RAM 8 GB 8/12 GB pamięć 128/256 GB 128/256 GB system Android 12, MIUI 13 Android 12, MIUI 13 aparat główny: 108 Mpix, 1/1.67″, f/1.7, OIS, Ultra Night Video (Samsung ISOCELL HM6)

ultraszeroki: 8 Mpix, 1/4″, f/2.2

macro: 2 Mpix, 1/5″, f/2.4 główny: 200 Mpix, 1/1.22″, f/1.69, OIS (Samsung ISOCELL HP1)

ultraszeroki: 8 Mpix, 1/4″, f/2.2

macro: 2 Mpix, 1/5″, f/2.4 kamerka 20 Mpix, 1/3.47, f/2.24 20 Mpix, 1/3.47, f/2.24 bateria 5000 mAh, szybkie ładowanie 120 W (ładowarka 120 W w zestawie) 5000 mAh, szybkie ładowanie 120 W (ładowarka 120 W w zestawie) 5G TAK TAK NFC TAK TAK USB Typu C Typu C łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 microSD NIE NIE dual SIM TAK TAK 3,5 mm jack audio NIE NIE głośniki stereo, Dolby Atmos stereo, Dolby Atmos, usprawnienia od Harman Kardon biometria czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran wymiary 163,1 x 75,9 x 8,6 mm 163,1 x 75,9 x 8,6 mm waga 202 g 205 g norma odporności BRAK BRAK

Xiaomi 12T Xiaomi 12T Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro, czyli gorący Snapdragon

Najbardziej zauważalną zmianą względem poprzednika jest niewątpliwie procesor oraz układ graficzny. Producent zachwala wbudowany Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 twierdząc, że urządzenie ma znacznie ulepszony system rozpraszania ciepła. Powiększenie komory parowej o 65% oraz 125% więcej materiału termicznego od Xiaomi 11T Pro ma sprawić, że smartfon nie będzie się przegrzewać. Coś mi podpowiada, że z pewnością zwrócimy na to uwagę w testach.

Co ważne, oba smartfony są wyposażone w baterię o pojemności 5000 mAh z gwarantowanymi 13,5 godziny pracy na włączonym ekranie – spokojnie, zobaczymy. Ładowanie rzeczywiście imponuje. 100% w 19 minut, a to za sprawą wsparcia dla mocy 120 W. Dość standardowo, urządzenie też będzie się uczyć higieny ładowania przez użytkownika, chcąc zapewnić jak najdłuższą pracę baterii.

Smartfony dzielą też ekran o przekątnej 6,67 cali, operujący na standardzie CrystalRes AMOLED. Prezentowana rozdzielczość to 2712 x 1220 pikseli, a smartfony mogą wyświetlać nawet do 68 miliardów kolorów. Choć maksymalna częstotliwość odświeżania to 120 Hz, istnieje możliwość ustawienia adaptacyjnego, które dostosowuje się w zależności do wyświetlanej zawartości.

Ceny i dostępność Xiaomi 12T oraz 12T Pro

W specyfikacji mogliście już zauważyć, że smartfony będą się różnić także w ramach jednego modelu, tradycyjnie przez ilość RAM oraz pamięci wewnętrznej. Nie przedłużając, spójrzmy więc na oficjalne, polskie ceny nowości Xiaomi:

Xiaomi 12T 8 GB + 128 GB – 2799 złotych

Xiaomi 12T 8 GB + 256 GB – 2999 złotych

Xiaomi 12T Pro 8 GB + 256 GB – 3799 złotych

Xiaomi 12T Pro 12 GB + 256 GB – 3999 złotych

Czym byłaby też premiera bez oferty specjalnej? Jeżeli zakupicie któryś z tych smartfonów do 12 października, otrzymacie bezpłatnie robota sprzątającego Vacuum Mop2 Lite. Jeżeli zdecydujecie się na tę ofertę, tutaj znajdziecie link, w którym zarejestrujecie smartfony celem otrzymania bezpłatnego robota odkurzającego. Dodatkowo, oba modele zostaną objęte 12-miesięczną ochroną ekranu, gwarantującą bezpłatną wymianę przy stłuczeniu.

Najnowsze smartfony Xiaomi będą dostępne w popularnych sklepach z elektroniką i u operatorów: Play, Orange i T-Mobile.

Pssst! To nie koniec wpisu – poniżej znajdziecie pierwsze wrażenia z użytkowania Xiaomi 12T Pro!

Xiaomi 12T Pro – pierwsze wrażenia

Otrzymywanie smartfonów i generalnie sprzętu przed premierą nie zawsze jest fajne, bo gdy trafia się naprawdę świetny sprzęt, trzeba czekać do zejścia embargo z pochwaleniem się tym światu czy może raczej – jak w moim przypadku – podzieleniem się pierwszymi wrażeniami na jego temat. Jak to jest z Xiaomi 12T Pro? Mam go zaledwie kilka dni, ale już co nieco na jego temat powiedzieć jestem w stanie.

Zacznę od działania, za które – jak już wiecie – odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Najlepsza i najbardziej wydajna jednostka centralna oznacza jedno – rzeczywiście jest wydajnie! W sprzedaży dostępne są dwie wersje telefonu, a w moich rękach jest ta bardziej “wypasiona” z 12 GB RAM, która nie pozostawia złudzeń – nie ma się do czego (na razie?) przyczepić.

Wyżej Szymon wspomniał już o “gorącym Snapdragonie” i pomysłach Xiaomi na to, jak ten problem rozwiązać. Póki co muszę powiedzieć, ze podczas standardowego użytkowania telefon się nie staje ciepły – przy czym na razie nie grałam w żadne gry ani nie korzystałam z niego na danych mobilnych przez dłuższy czas (a to właśnie w takich scenariuszach zazwyczaj jest problem). Póki co odnotowałam wzrost temperatur przy wykonywaniu testów syntetycznych, co jednak nie powinno nikogo dziwić. Z całą pewnością temperaturom w czasie standardowych działań przyjrzę się bliżej w kolejnych dniach.

Fanów benchmarków na razie muszą zadowolić wyniki jedynie z GeekBench 5, które jednak od razu pokazują, że mamy do czynienia z wydajną bestią (wyniki są wyższe niż osiągane np. przez Samsunga Galaxy S22 Ultra czy Xiaomi 12):

single core: 1296

multi core: 4177

A niech tam, z ciekawości pobrałam też AnTuTu (v9.2.6). Wynik? 1032716 o.O

Jeśli chodzi o czas pracy, wiele wskazuje na to, że będzie co najmniej dobrze – zarówno na WiFi, jak i LTE. Przy czym – niestety – interfejs Xiaomi z uporem maniaka nie chce pokazać zużycia baterii przez włączony ekran, przez co jedyne, co mogę Wam zaserwować, to screeny pokazujące spadek poziomu naładowania akumulatora – bez informacji o SoT.

Czytnik linii papilarnych, umieszczony w ekranie, działa bezbłędnie. WiFi 6 spisuje się dokładnie tak, jak powinno (927 Mbps / 308 Mbps). GPS bez zastrzeżeń, podobnie jak Bluetooth i jakość rozmów. Głośniki? Przyznaję, jeszcze nie mam zdania, bo i nie było czasu na to, by poświęcić się odtwarzaniu dźwięku zbyt długo – przy czym już sam fakt, że to stereo i Dolby Atmos powoduje, że mam swoje (spore) oczekiwania.

Aparat… póki co odbyłam kilka spacerów z Xiaomi 12T Pro w ręce i większość, niestety, w dzień – łącznie ze sprawdzeniem jakości 10-krotnego zoomu (khem, jest średnio). Ciekawa jestem jednak czym jeszcze zaskoczy mnie ten smartfon i jak radzi sobie w nocy – to jednak dopiero przede mną.

1x 0,5x 2x 5x 10x 1x 0,5x 2x 5x 10x tryb nocny ultraszeroki kąt ultraszeroki kąt, tryb nocny

Domyślnie Xiaomi 12T Pro robi zdjęcia w 12 Mpix, ale oczywiście dostępny jest też tryb Ultra HD 200 Mpix – zdjęcie wynikowe waży wtedy aż ~50 MB!

Xiaomi 12T Pro jest dość duży i ciężki, do czego trzeba się przyzwyczaić. Podobnie zresztą jak do tego, że obudowa (choć ładna i matowa) lubi zbierać odciski palców. Ale ogólnie telefon może się podobać pod względem wizualnym – w końcu to tylko lekka ewolucja tego, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku Xiaomi 12.

Jeśli macie jakieś pytania – zapraszam do komentarzy.