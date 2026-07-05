Wielka nowość w Gmailu. Zmiana adresu dostępna dla każdego

Google wprowadza funkcję zmiany adresu Gmail u wszystkich użytkowników. Nowość powinna być już dostępna także u Ciebie.

Gmail pozwala zmienić adres e-mail

Pod koniec 2025 roku dowiedzieliśmy się, że użytkownicy Gmaila wreszcie będą mogli zmienić adres. Następnie, 31 marca 2026 roku, funkcja trafiła do osób w USA. Z kolei na początku kwietnia opcja zawitała też do mobilnej aplikacji – początkowo bowiem można z niej było korzystać tylko przez przeglądarkę internetową. Z kolei teraz rozwiązanie jest powszechnie wprowadzane na całym świecie.

Niewykluczone, że funkcja zmiany adresu już wcześniej pojawiła się u Ciebie. Cały proces przeprowadzany jest bowiem stopniowo – szczęśliwcy mogli więc jako pierwsi zyskać omawianą opcję.

Jak zmienić adres e-mail konta Google?

Należy wiedzieć, że użytkownik może zmienić adres konta Google, który kończy się na @gmail.com, na nowy adres, który też kończy się na @gmail.com. Nie otrzymujemy więc pełnej dowolności w tej kwestii, ale i tak funkcja jest ogromnym krokiem do przodu.

Zmiana adresu e-mail konta Google przez przeglądarkę internetową sprowadza się do:

Przejścia do ustawień konta Google, co można zrobić z poziomu Gmaila. Należy wybrać opcję Zarządzaj kontem Google. Wybrania menu Dane Osobowe i następnie pozycji E-mail. Kliknięcia na swój adres e-mail w sekcji Adres e‑mail konta Google. Wybrania funkcji Zmień adres na koncie Google. Pozostaje postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Adres e-mail konta Google można również zmienić na smartfonie. W aplikacji Gmail na Androidzie i iOS należy:

Przejść do ustawień konta Google – należy kliknąć na awatar użytkownika i wybrać opcję Zarządzaj kontem Google. Wybrać menu Dane Osobowe (powinno być na samej górze listy) i następnie pozycję E-mail. Kliknąć na swój adres e-mail w sekcji Adres e‑mail konta Google. Wybrać funkcji Zmień adres na koncie Google. Pozostaje postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Co dzieje się z poprzednim adresem na Gmailu?

Poprzedni adres e-mail nie znika. Po ustawieniu nowego adresu staje się dodatkowym adresem e-mail. Oznacza to, że użytkownik może korzystać zarówno z nowego, jak i starego adresu. Co więcej, wiadomości będą przychodzić na każdy z adresów przypisanych do konta Google.

W dowolnym momencie można też wrócić do poprzedniego adresu e-mail, ale przez 12 miesięcy nie można utworzyć nowego adresu e-mail dla konta Google. Nie można także usunąć nowego adresu. Każdy z adresów e-mail może służyć do logowania się w usługach Google, takich jak Gmail, Mapy, YouTube, Google Play czy Dysk Google.

Ile razy można zmienić adres e-mail na Gmailu?

Użytkownik może utworzyć maksymalnie 3 nowe adresy e-mail dla swojego konta Google. Każdy z adresów musi kończyć się na na @gmail.com. Łącznie do dyspozycji można mieć 4 adresy. Pozostają one na stałe przypisane do konta użytkownika i nie można chociażby dzielić się nimi ze znajomymi, a tym bardziej udostępniać komukolwiek innemu w internecie. Nie mogą być też wykorzystane do utworzenia nowego konta.