Wielka nowość w Gmailu. Zmiana adresu dostępna dla każdego

Google wprowadza funkcję zmiany adresu Gmail u wszystkich użytkowników. Nowość powinna być już dostępna także u Ciebie.
Gmail pozwala zmienić adres e-mail
Pod koniec 2025 roku dowiedzieliśmy się, że użytkownicy Gmaila wreszcie będą mogli zmienić adres. Następnie, 31 marca 2026 roku, funkcja trafiła do osób w USA. Z kolei na początku kwietnia opcja zawitała też do mobilnej aplikacji – początkowo bowiem można z niej było korzystać tylko przez przeglądarkę internetową. Z kolei teraz rozwiązanie jest powszechnie wprowadzane na całym świecie.
Niewykluczone, że funkcja zmiany adresu już wcześniej pojawiła się u Ciebie. Cały proces przeprowadzany jest bowiem stopniowo – szczęśliwcy mogli więc jako pierwsi zyskać omawianą opcję.
Jak zmienić adres e-mail konta Google?
Należy wiedzieć, że użytkownik może zmienić adres konta Google, który kończy się na @gmail.com, na nowy adres, który też kończy się na @gmail.com. Nie otrzymujemy więc pełnej dowolności w tej kwestii, ale i tak funkcja jest ogromnym krokiem do przodu.
Zmiana adresu e-mail konta Google przez przeglądarkę internetową sprowadza się do:
- Przejścia do ustawień konta Google, co można zrobić z poziomu Gmaila. Należy wybrać opcję Zarządzaj kontem Google.
- Wybrania menu Dane Osobowe i następnie pozycji E-mail.
- Kliknięcia na swój adres e-mail w sekcji Adres e‑mail konta Google.
- Wybrania funkcji Zmień adres na koncie Google.
- Pozostaje postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
Adres e-mail konta Google można również zmienić na smartfonie. W aplikacji Gmail na Androidzie i iOS należy:
- Przejść do ustawień konta Google – należy kliknąć na awatar użytkownika i wybrać opcję Zarządzaj kontem Google.
- Wybrać menu Dane Osobowe (powinno być na samej górze listy) i następnie pozycję E-mail.
- Kliknąć na swój adres e-mail w sekcji Adres e‑mail konta Google.
- Wybrać funkcji Zmień adres na koncie Google.
- Pozostaje postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
Co dzieje się z poprzednim adresem na Gmailu?
Poprzedni adres e-mail nie znika. Po ustawieniu nowego adresu staje się dodatkowym adresem e-mail. Oznacza to, że użytkownik może korzystać zarówno z nowego, jak i starego adresu. Co więcej, wiadomości będą przychodzić na każdy z adresów przypisanych do konta Google.
W dowolnym momencie można też wrócić do poprzedniego adresu e-mail, ale przez 12 miesięcy nie można utworzyć nowego adresu e-mail dla konta Google. Nie można także usunąć nowego adresu. Każdy z adresów e-mail może służyć do logowania się w usługach Google, takich jak Gmail, Mapy, YouTube, Google Play czy Dysk Google.
Ile razy można zmienić adres e-mail na Gmailu?
Użytkownik może utworzyć maksymalnie 3 nowe adresy e-mail dla swojego konta Google. Każdy z adresów musi kończyć się na na @gmail.com. Łącznie do dyspozycji można mieć 4 adresy. Pozostają one na stałe przypisane do konta użytkownika i nie można chociażby dzielić się nimi ze znajomymi, a tym bardziej udostępniać komukolwiek innemu w internecie. Nie mogą być też wykorzystane do utworzenia nowego konta.