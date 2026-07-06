Aplikacja Skycash Parking znowu się zmienia. To niezbyt dobre wiadomości dla użytkowników

Firma SkyCash wprowadza zmiany w regulaminie korzystania z aplikacji Skycash Parking. Wdrażane zmiany raczej nie ucieszą użytkowników.

Kolejne zmiany w Skycash w 2026 roku

W lutym 2026 roku w aplikacji Skycash zaszły potężne zmiany. Z programu zniknęło sporo rzeczy, w tym bilety lotnicze, do kina, karty podarunkowe, wejściówki do TPN, możliwość zamawiania taksówek czy kupowania kwiatów. Aplikację nastawiono natomiast przede wszystkim na obsługę płatności za parkowanie i przejazdy autostradami, a wśród pozostawionych funkcji znalazła się możliwość zakupu biletu komunikacji miejskiej, kolejowego, autokarowego oraz doładowania telefonu.

Z kolei w marcu 2026 roku ogłoszono, że zamiast jednej aplikacji Skycash powstaną dwie oddzielne:

Skycash Transport (zamiast SkyCash) – oferująca kupowanie biletów autobusowych, tramwajowych, autokarowych i kolejowych i opłacanie przejazdów autostradami,

Skycash Parking (zamiast mobiParking) – obejmująca usługi związane bezpośrednio z parkowaniem.

mobiParking zmienia się w Skycash Parking (źródło: Skycash)

Teraz firma zapowiedziała wprowadzenie zmian do nowego regulaminu aplikacji Skycash Parking. Wejdą one w życie z dniem 17 lipca 2026 roku, a użytkownicy zostaną poinformowani o nich za pośrednictwem wiadomości SMS.

Nowy regulamin Skycash Parking i szereg nowych opłat od 17 lipca 2026 roku

Jedną z nowości, jaka zostanie wdrożona za sprawą nowego regulaminu, jest dodanie opłaty w wysokości 1,85 złotych za obsługę parkingów szlabanowych, a także 0,95 złotych za usługi dodatkowe, czyli np. przekazywanie informacji na temat statusu parkowania. Opłaty te obowiązywać będą użytkowników, którzy nie zdecydowali się na korzystanie z pakietu subskrypcyjnego Comfort+, kosztującego 11,90 złotych miesięcznie.

To jednak nie koniec nowości, gdyż zmodyfikowano również tabelę opłat i prowizji. W przypadku rozwiązania umowy, za przechowywanie pozostawionych na koncie środków i nieprzekazanie informacji o miejscu zwrotu środków, Skycash nakłada opłatę w wysokości 5 złotych miesięcznie. Ze stratami muszą liczyć się też nieaktywni przez rok klienci – firma pobierze opłatę w wysokości 2,50 złotych miesięcznie za utrzymywanie konta, z którego użytkownik nie korzystał przez minimum rok. Opłata będzie pobierana dopóki w portfelu klienta pozostaną środki.

Cashless informuje też, że Skycash Parking zaoferuje również płatności powtarzalne Blik. Limit dzienny tej usługi wynosi 2 tysiące złotych, a dzienny limit transakcji ustalono na 20. Ponadto zwiększona zostaje maksymalna kwota pojedynczej płatności do doładowania portfela – z 300 na 800 złotych.

Regulamin Aplikacji Skycash Parking – obowiązujący od 17 lipca 2026 roku (PDF)