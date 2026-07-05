Xiaomi miało już podjąć decyzję. Tych smartfonów nie zobaczymy

Seria smartfonów Xiaomi, która w założeniach miała zachwycać designem, została wycofana. Firma chce skupić się na innych modelach.

Koniec serii smartfonów Xiaomi Civi

We wrześniu 2021 roku zadebiutował pierwszy smartfon spod znaku Xiaomi Civi. Dostaliśmy urządzenie w trzech połyskujących i przez to rzucających się w oczy wersjach kolorystycznych. Nie brakowało wówczas głosów, że design jest jedną z głównych zalet i aż szkoda będzie nosić nowy smartfon w etui.

Niewykluczone jednak, że takie smartfony – mimo iż wyróżniają się wyglądem – nie są zbyt pożądane przez klientów. Szczególnie, gdy za podobną kwotę można kupić sprzęt z ciekawszą specyfikacją. Otóż najnowsze rewelacje wskazują, że cała seria Xiaomi Civi została wycofana.

Digital Chat Station, znany i sprawdzony informator z Chin, donosi, że nie zobaczymy już nowych smartfonów z omawianej linii. Co więcej, nie ma żadnych oznak, aby w najbliższej przyszłości producent podjął decyzję o jej reaktywacji. Zamiast tego firma zamierza skupić się na linii T – np. niedawno wprowadzony w Chinach model Xiaomi 17T.

Xiaomi Civi (źródło: Xiaomi)

Wypada odnotować, że jeszcze w lutym 2026 roku mogliśmy przeczytać, że powstanie Xiaomi Civi 6. Nie zapowiadało to, że seria Civi już wkrótce może zniknąć.

Xiaomi szykuje duży smartfon

W ostatnim czasie Digital Chat Station podzielił się jeszcze jedną interesującą informacją dotyczącą planów Xiaomi. Z postu opublikowanego na Weibo dowiemy się, że trwają prace nad nowym smartfonem z 7-calowym ekranem, a także innym modelem „Pro” z ekranem o przekątnej 6,59 cala.

Prawdopodobnie większym smartfon zostanie wydany pod marką Redmi. Pojawiają się głosy, że będzie wyposażony w akumulator 10000 mAh i przyzwoitą specyfikację. Urządzenie może być stworzone z myślą o graczach i/lub osobach poszukujących sprzętu do bardziej wymagających zadań.

Na dalsze szczegóły trzeba jednak poczekać. Warto zauważyć, że nie będzie to jedyny równie duży smartfon w tym roku. Nad podobnym urządzeniem pracuje też Honor – smartfon ma otrzymać 7-calowy ekran o maksymalnej częstotliwości odświeżania 185 Hz oraz szereg nowoczesnych rozwiązań.