Nowy procesor MediaTek Dimensity 7500 jest przełomowy

Dopiero co w ofercie tajwańskiego producenta pojawił się nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 ze wsparciem dla Google Gemini Nano V3, a już po chwili firma uzupełniła swoje portfolio o kolejny układ – MediaTek Dimensity 7500, który trafi do urządzeń ze średniej półki.
Procesor MediaTek Dimensity 7500 – specyfikacja
Nowy MediaTek Dimensity 7500 – produkowany z użyciem 4-nm procesu litograficznego – to duży krok naprzód, ponieważ wykorzystuje architekturę Armv9.3-A i cztery rdzenie Arm Cortex C1 Pro o częstotliwości taktowania do 2,6 GHz oraz cztery Arm Cortex C1 Nano z zegarem taktującym do 2,0 GHz. Nie są to jednak maksymalne możliwe osiągi, gdyż według Arm rdzenie Cortex C1 Pro są w stanie osiągnąć do nawet 3,5 GHz, a Cortex C1 Nano do 3,0 GHz. Tajwańczycy zdecydowali się zatem nieco je „ograniczyć”.
Procesor MediaTek Dimensity 7500 wykorzystuje też układ graficzny Arm Mali-G625 MC2 oraz chip NPU MediaTek NPU 850 do zadań bazujących na sztucznej inteligencji. Ponadto zapewnia wsparcie dla pamięci LPDDR5 do 6400 Mbps i UFS 3.1.
W zakresie łączności z kolei procesor MediaTek Dimensity 7500 obsługuje Bluetooth 5.4, do Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) i 5G (SA i NSA) z prędkością transmisji danych do 5,2 Gbit/s dzięki 3CC-CA. Urządzenia z tym układem będą też mogły mieć aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix i nawet dwa ekrany (główny do 1344×2800 pikseli z odświeżaniem do 144 Hz i dodatkowy do 1300×1200 pikseli z odświeżaniem do 120 Hz).
MediaTek Dimensity 7500 vs MediaTek Dimensity 7450 vs MediaTek Dimensity 7400 – porównanie
|MediaTek Dimensity 7500
|MediaTek Dimensity 7450(X)
|MediaTek Dimensity 7400(X)
|Proces technologiczny
|4 nm
|4 nm
|4 nm
|CPU
|4x Arm C1 Pro 2,6 GHz
4x Arm C1 Nano 2,0 GHz
|4x Arm Cortex-A78 2,6 GHz
4x Arm Cortex-A55
|4x Arm Cortex-A78 2,6 GHz
4x Arm Cortex-A55
|GPU
|Arm Mali-G625 MC2
|Arm Mali-G615 MC2
|Arm Mali-G615 MC2
|NPU
|MediaTek NPU 850
|MediaTek NPU 6. generacji
|MediaTek NPU 655
|Obsługiwany RAM
|LPDDR5
do 6400 Mbit/s
|LPDDR4X
LPDDR5
do 6400 Mbit/s
|LPDDR4X
LPDDR5
do 6400 Mbit/s
|Obsługiwaa pamięć wewnętrzna (flash)
|UFS 3.1
|UFS 2.2
UFS 3.1
|UFS 2.2
UFS 3.1
|Obsługiwane aparaty
|200 Mpix
|200 Mpix
|200 Mpix
|Obsługiwane nagrywanie wideo
|4K w 30 klatkach na sekundę – 10 bit
|4K w 30 klatkach na sekundę
|4K w 30 klatkach na sekundę
|Obsługiwana łączność
|5G do 5,2 Gbit/s
Bluetooth 5.4
Wi-Fi 6E
|5G do 3,27 Gbit/s
Bluetooth 5.4
Wi-Fi 6E
|5G do 3,27 Gbit/s
Bluetooth 5.4
Wi-Fi 6E
|Obsługiwane wyświetlacze
|Główny do 1344×2800 pikseli (144 Hz)
Dodatkowy do 1300×1200 pikseli (120 Hz)
|WFHD+ (120 Hz)
Full HD+ (144 Hz)
|WFHD+ (120 Hz)
Full HD+ (144 Hz)