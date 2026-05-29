Nowy procesor MediaTek Dimensity 7500 jest przełomowy

Dopiero co w ofercie tajwańskiego producenta pojawił się nowy procesor MediaTek Dimensity 8550 ze wsparciem dla Google Gemini Nano V3, a już po chwili firma uzupełniła swoje portfolio o kolejny układ – MediaTek Dimensity 7500, który trafi do urządzeń ze średniej półki.

Procesor MediaTek Dimensity 7500 – specyfikacja

Nowy MediaTek Dimensity 7500 – produkowany z użyciem 4-nm procesu litograficznego – to duży krok naprzód, ponieważ wykorzystuje architekturę Armv9.3-A i cztery rdzenie Arm Cortex C1 Pro o częstotliwości taktowania do 2,6 GHz oraz cztery Arm Cortex C1 Nano z zegarem taktującym do 2,0 GHz. Nie są to jednak maksymalne możliwe osiągi, gdyż według Arm rdzenie Cortex C1 Pro są w stanie osiągnąć do nawet 3,5 GHz, a Cortex C1 Nano do 3,0 GHz. Tajwańczycy zdecydowali się zatem nieco je „ograniczyć”.

Procesor MediaTek Dimensity 7500 wykorzystuje też układ graficzny Arm Mali-G625 MC2 oraz chip NPU MediaTek NPU 850 do zadań bazujących na sztucznej inteligencji. Ponadto zapewnia wsparcie dla pamięci LPDDR5 do 6400 Mbps i UFS 3.1.

W zakresie łączności z kolei procesor MediaTek Dimensity 7500 obsługuje Bluetooth 5.4, do Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) i 5G (SA i NSA) z prędkością transmisji danych do 5,2 Gbit/s dzięki 3CC-CA. Urządzenia z tym układem będą też mogły mieć aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix i nawet dwa ekrany (główny do 1344×2800 pikseli z odświeżaniem do 144 Hz i dodatkowy do 1300×1200 pikseli z odświeżaniem do 120 Hz).

MediaTek Dimensity 7500 vs MediaTek Dimensity 7450 vs MediaTek Dimensity 7400 – porównanie