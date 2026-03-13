Wyciekła specyfikacja świetnego smartfona. Będzie łakomym kąskiem

Już w lutym 2026 roku wyciekła specyfikacja Oppo Find X9s, a teraz poznaliśmy parametry modelu Oppo Find X9s Pro. Równocześnie producent przygotowuje do premiery atrakcyjny tablet.

Smartfon Oppo Find X9s Pro będzie łakomym kąskiem

Oppo Find X9 i Oppo Find X9 Pro zadebiutowały w Chinach w październiku 2025 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu Oppo Find X9 i Oppo Find X9 Pro trafiły do sprzedaży w Polsce. Wkrótce oba mają doczekać się młodszych braci, z których przynajmniej jeden ma być dostępny również poza Chinami.

Według informacji, przekazanych przez renomowane źródło z Chin, Digital Chat Station, smartfon Oppo Find X9s Pro zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9500 oraz dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix każdy na tyle. Jeden i drugi (główny i peryskopowy teleobiektyw z 3x zoomem optycznym) ma mieć sensor Samsung Isocell HP5 o wielkości 1/1,56″.

Obok nich znajdzie się jeszcze 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 3,2 Mpix czujnik multispektralny. Na przodzie natomiast pojawi się 32 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Ponadto informator przekazał, że smartfon Oppo Find X9s Pro zaoferuje 6,32-calowy, płaski wyświetlacz LTPS o rozdzielczości 1,5K, za produkcję którego odpowiadać ma Tianma. Z ekranem zintegrowany zostanie też ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Całość zasilać będzie akumulator o pojemności 7000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 80 W i ładowania indukcyjnego, a obudowa ma cechować się odpornością, zgodną z klasami IP68 i IP69.

Warto jednak zauważyć, że istnieje również podejrzenie, że ostatecznie taką specyfikacją będzie cechował się nie smartfon Oppo Find X9s Pro, a Oppo Find X9s, którego ujawniona wcześniej specyfikacja była mniej imponująca, bo na liście parametrów nie pojawił się ani jeden 200 Mpix aparat, a do tego mówiło się obecności procesora MediaTek Dimensity 9500s.

Pewne natomiast jest, że smartfon Oppo Find X9s będzie dostępny poza Chinami, ponieważ został zauważony już w agencji certyfikującej NBTC w Tajlandii (podała ona, że model tego urządzenia to CPH2873).

Oppo szykuje też flagowy tablet

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wraz z flagowymi modelami Find X9s i Find X9s Pro zadebiutuje nowy tablet, którego częściową specyfikację również ujawnił przywoływany informator.

Według niego nosi on numer OPD2511 i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 67 W oraz będzie dostępny w 4 konfiguracjach (8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB) i trzech kolorach (fioletowym, złotym i brązowym).

Do tej pory nie pojawiła się informacja (nawet nieoficjalna) o dacie premiery, ale mówi się o debiucie w drugim kwartale 2026 roku.