Duża zmiana dla klientów T-Mobile i Orange

Klienci T-Mobile i Orange, korzystający z wybranych ofert, muszą przygotować się na znaczące zmiany. Operatorzy zamierzają jednak im je zrekompensować.

T-Mobile zmieni taryfę użytkownikom wybranych ofert na kartę

W opublikowanym dziś komunikacie operator informuje, że zmieni taryfę dotychczasowym użytkownikom ofert Bez limitu L oraz Bez limitu L+, Bez limitu L+UA i Bez limitu XL.

Osoby, które będą miały aktywną taryfę Bez limitu L do 14 kwietnia 2026 roku, mogą korzystać z niej do końca jej cyklu. Następnie operator zmieni ją na ofertę GO! S z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 15 GB internetu za 30 złotych co 30 dni.

Z kolei użytkownicy taryf Bez limitu L+, Bez limitu L+UA i Bez limitu XL, aktywnych do 14 kwietnia 2026 roku, będą mogli korzystać z nich do końca cyklu rozliczeniowego. Później T-Mobile zmieni klientom ofertę na GO! M z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 20 GB internetu za 35 złotych co 30 dni.

Jeżeli w dniu planowanego odnowienia klient nie zapewni wystarczających środków na koncie, usługa zostanie zawieszona na 90 dni. Jeśli w tym czasie użytkownik nie doładuje konta, po ich upływie operator ją dezaktywuje i trzeba będzie aktywować wybraną ofertę samodzielnie.

Jako rekompensatę za zmianę oferty użytkownicy ww. taryf otrzymają bonusowy pakiet 100 GB na 100 dni w momencie aktywacji nowej taryfy (GO! S lub GO! M).

Klienci T-Mobile na kartę i Mix stracą dostęp do usługi Supernet Video

Operator informuje też, że klienci T-Mobile na kartę, posiadający do 14 kwietnia 2026 roku aktywną usługę Supernet Video DVD lub Supernet Video, będą mogli korzystać z niej do końca jej cyklu. Później nie zostanie ona odnowiona, ponieważ przestanie być dostępna. Jako rekompensatę użytkownicy otrzymają pakiet 100 GB na 100 dni w momencie dezaktywacji tej usługi.

Komunikat dla użytkowników ofert na kartę (PDF)

W przypadku taryfy Mix T-Mobile będzie wyłączać klientom usługę Supernet Video od 15 kwietnia do 14 maja 2025 roku (pozostanie ona dostępna do końca cyklu). W ramach rekompensaty operator przyzna użytkownikom tej oferty (w ciągu 24 godzin od wyłączenia usługi Supernet Video) pakiet 300 GB do wykorzystania w Polsce przez maksymalnie 365 dni.

Komunikat dla użytkowników oferty Mix (PDF)

Orange ostatecznie wyłącza Social Pass w Orange Flex

Choć Social Pass został wycofany z Orange Flex już w 2023 roku, to w marcu 2026 roku operator poinformował klientów, że „jest zmuszony” usunąć tę usługę ze wszystkich planów, co jest związane z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2024 roku, dotyczącej tzw. „zero rating” – operatorzy nie mogą oferować nielimitowanego dostępu do wybranych platform.

W związku z tą zmianą użytkownicy starszych planów są „odgórnie” migrowani na nowsze w tej samej cenie z większym pakietem internetu, a ponadto mogą otrzymać kod na 30 dni nielimitowanego internetu za 0 złotych.