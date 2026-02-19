Nadciąga nowy „prawie flagowiec” Oppo. Zapowiada się ciekawie

Jesienią 2025 roku na polskim rynku zadebiutowały smartfony Oppo Find X9 oraz Oppo Find X9 Pro. Wygląda na to, że już niebawem dołączy do nich młodszy braciszek, który pod względem specyfikacji plasować będzie się tuż poniżej modelu podstawowego.

Rodzina wkrótce się powiększy. Nadciąga Oppo Find X9s

Smartfon Oppo Find X9s ma mieć dokładnie taki sam wyświetlacz jak podstawowy model z serii Find X9, a zatem panel AMOLED o przekątnej 6,59 cala, rozdzielczości 2760×1256 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. W środku zaś zainstalowany ma zostać akumulator o takiej samej, olbrzymiej pojemności (7025 mAh), ale maksymalna moc ładowania wzrośnie z 80 W do 100 W. Równocześnie jednak zabraknie ładowania bezprzewodowego.

Kolejną istotną różnicę da się zauważyć w polu procesor. Miejsce topowego chipsetu MediaTek Dimensity 9500 zajmuje plasujący się nieco niżej MediaTek Dimensity 9500s. Wątpliwe jednak, by w jakimś szalonym stopniu pogorszyło to wydajność smartfona – szczególnie, że nadal towarzyszy mu 12 GB RAM. Pamięci na pliki zaś – w zależności od wersji – jest 256 GB lub 512 GB.

Oppo FInd X9s (źródło: SmartPrix)

Swoistą niewiadomą pozostaje system fotograficzny. Pewne wydaje się to, że ponownie z tyłu zainstalowane zostaną trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix (główny, ultraszerokokątny i peryskopowy teleobiektyw), niewykluczone jednak, że nie będą to dokładnie te same sensory, co w przypadku modelu Oppo Find X9. Z przodu – bez zmian – pojawi się kamerka o rozdzielczości 32 Mpix.

Zerknijmy na porównanie…

Specyfikacja Oppo Find X9s vs Oppo Find X9 vs Oppo Find X9 Pro – porównanie:

Oppo Find X9s Oppo Find X9 Oppo Find X9 Pro Wyświetlacz 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz,

do 3600 nitów 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz,

do 3600 nitów 6,78 cala,

LTPO AMOLED,

2772×1272 piksele,

120 Hz,

do 3600 nitów Procesor MediaTek Dimensity 9500s

(3 nm; do 3,73 GHz) MediaTek Dimensity 9500

(3 nm; do 4,21 GHz) MediaTek Dimensity 9500

(3 nm; do 4,21 GHz) Pamięć 12 GB RAM,

256 lub 512 GB 12 GB RAM,

512 GB (UFS 4.1) 16 GB RAM,

512 GB (UFS 4.1) Aparaty z tyłu 50 Mpix z OIS,

50 Mpix – ultraszerokokątny,

50 Mpix – teleobiektyw 3x 50 Mpix (f/1.6) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.6) z OIS – teleobiektyw 3x 50 Mpix (f/1.5) z OIS,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny,

200 Mpix (f/2.1) z OIS – teleobiektyw 3x Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/2.0) Akumulator 7025 mAh,

ładowanie do 100 W

(bezprzewodowo: brak) 7025 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) 7500 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: 50 W) System Android 16 (ColorOS 16) Android 16 (ColorOS 16) Android 16 (ColorOS 16) Wymiary i waga ? 157×73,9×8 mm,

203 g 161,3×76,5×8,3 mm,

224 g Odporność ? IP68 / IP69 IP68 / IP69

Jeśli doniesienia się potwierdzą, Oppo Find X9s zadebiutuje na rynku w drugim kwartale 2026 roku. Trudno jednak póki co mówić o szczegółach na temat globalnej dostępności.