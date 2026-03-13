Uber udostępnił Uber Elite. Pozwoli poczuć się jak VIP

logo Uber, samochód, firma przewozowa
Do już bogatej oferty przejazdów, udostępnianych przez Ubera, dołącza nowa opcja: Uber Elite. To usługa, która pozwoli poczuć się pasażerowi jak VIP.

Uber Elite to nowa opcja, która pozwoli poczuć się jak VIP

Osoby, które chcą skorzystać z usług, dostępnych za pośrednictwem Ubera, mają bardzo szeroki wybór. Wśród opcji znajdują się m.in. UberX (najtańsza), Comfort (nowsze, wygodniejsze samochody), Hybrid (pojazdy elektryczne i hybrydowe) i UberXL (dla grup do 6 osób).

Pasażer może wybrać również opcję Black, która zapewnia przejazd wysokiej klasy samochodami z najlepszymi kierowcami. Teraz do oferty dołącza Uber Elite, który gwarantuje jeszcze lepsze traktowanie, prawdziwie VIP-owskie.

I choć jest ona kierowana głównie dla osób pracujących na wysokich stanowiskach, to jak najbardziej mogą z niej skorzystać również osoby, które chcą zapewnić sobie komfort i obsługę na niedostępnym wcześniej poziomie. Oczywiście za odpowiednio wyższą cenę.

Co klient otrzymuje w ramach Uber Elite?

Po pierwsze, Uber Elite zapewnia odbiór z lotniska, jednak nie ogranicza się on wyłącznie do podjechania samochodu pod terminal – kierowca może spotkać się z pasażerem przy stanowisku odbioru bagażu w terminalu, a następnie zaprowadzić go do pojazdu.

W samym samochodzie pasażer może natomiast liczyć na takie udogodnienia, jak ładowarki, woda butelkowana, miętówki i chusteczki do dezynfekcji rąk. Klient może mieć również specjalne życzenia, na przykład poprosić o konkretną wodę albo szampan, aczkolwiek Uber zastrzega, że zrealizuje je „w miarę możliwości” (ma współpracować na tej niwie z różnymi partnerami).

Ponadto osoby korzystające z Uber Elite mają zapewnione wsparcie telefoniczne przez całą dobę (24/7) od momentu złożenia rezerwacji (co można zrobić z nawet 90-dniowym wyprzedzeniem), również podczas przejazdu, a nawet po jego zakończeniu. Mogą też zadzwonić do swojego kierowcy bezpośrednio przed odbiorem, aby przebiegł on bezproblemowo.

Gdzie jest dostępny Uber Elite?

Aktualnie Uber Elite jest dostępny wyłącznie dla klientów w Los Angeles i San Francisco, którzy otrzymali zaproszenie, a wkrótce pojawi się też w Nowym Jorku i innych miastach w Stanach Zjednoczonych.

Początkowo na zaproszenie mogą liczyć klienci, regularnie korzystający z opcji Black oraz klienci Uber for Business. Zainteresowane osoby mogą zapisać się na listę oczekujących na tej stronie internetowej, zanim usługa ta zostanie udostępniona w przyszłości wszystkim klientom.

Uber zapowiada, że opcja Uber Elite ma być wdrożona w miastach na całym świecie, więc jest szansa, że będzie można z niej skorzystać również w Polsce (jeśli tak, to prawdopodobnie jedynie w największych miastach, jak Warszawa i Kraków).

