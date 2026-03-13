Samsung zwariował. Kto kupi ten smartfon za tyle pieniędzy?!

Kiedy Samsung zaprezentował smartfony z serii Galaxy S26 dnia 25 lutego 2026 roku, ceny najnowszych flagowców producenta z Korei Południowej wprawiły klientów w osłupienie. Wkrótce z taką samą sytuacją możemy mieć do czynienia podczas premiery nowej generacji średniopółkowych Galaxy.

Powiedzieć, że smartfon Samsung Galaxy A57 będzie drogi, to jak nic nie powiedzieć

Pierwsze informacje na temat cen modeli Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 w Europie pojawiły się na początku marca. Już one zwiastowały znaczącą podwyżkę względem poprzedniej generacji, jednak teraz okazuje się, że Koreańczycy planują wprowadzić na europejski rynek jeszcze jedną konfigurację, której cena ma być szokująco wysoka.

Samsung Galaxy A57 (źródło: Android Headlines)

Portal Dealabs donosi, że smartfon Samsung Galaxy A57 będzie dostępny we Francji w trzech konfiguracjach pamięciowych:

8/128 GB za 549 euro (równowartość około 2345 złotych),

8/256 GB za 599 euro (~2560 złotych),

8/512 GB za 799 euro (~3410 złotych).

Cenowo smartfon Samsung Galaxy A57 zbliży się zatem do modelu Samsung Galaxy S25 FE, który kosztował 749 euro za wersję 128 GB i 809 euro za wariant 512 GB (w Polsce odpowiednio 3199 i 3399 złotych).

Dla przypomnienia ceny Galaxy A56 w Polsce w dniu premiery 2 marca 2025 roku:

8/128 GB – 1999 złotych,

8/256 GB – 2199 złotych.

Zapowiadane ceny są znacznie wyższe i mogą być trudne do zaakceptowania dla klientów, szczególnie cena topowej konfiguracji, która podobno będzie droższa aż o 200 euro (~850 złotych) od „środkowej”. Tak dużego wzrostu w żaden sposób nie uzasadnia specyfikacja Samsunga Galaxy A57, która została ujawniona już w styczniu 2026 roku i będzie niemal bliźniaczo podobna do parametrów Galaxy A56.

Smartfon Samsung Galaxy A37 też będzie droższy od Galaxy A36

Serwis Dealabs ujawnił też ceny modelu Samsung Galaxy A37, które mają obowiązywać we Francji:

6/128 GB – 449 euro (~1920 złotych),

8/256 GB – 529 euro (~2260 złotych).

Poprzednik w wersji 6/128 GB kosztował na start w Polsce 1599 złotych, natomiast w wariancie 8/256 GB – 1899 złotych. Także w jego przypadku cena zatem znacząco wzrośnie.

Oficjalna premiera nowych średniaków producenta z Korei Południowej (podobno) zaplanowana jest na 10 kwietnia 2026 roku (producent tego wciąż nie potwierdził). Smartfon Samsung Galaxy A57 ma być dostępny w kolorze szarym, niebieskim, jasnoniebieskim i lawendowym, natomiast smartfon Samsung Galaxy A37 w grafitowym, niebieskim, jasnoniebieskim i lawendowym.