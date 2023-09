Wyciekła specyfikacja Samsunga Galaxy S24 Ultra. Tak, już teraz. Zobacz, co zaoferuje

Kiedy premiera Galaxy S24 Ultra? Najwcześniej w styczniu 2024 roku, czyli dopiero za cztery miesiące. Mimo to już teraz dowiedzieliśmy się, co zaoferuje nowy flagowiec Samsunga.

Specyfikacja Samsunga Galaxy S24 Ultra ujawniona

Zacznijmy od aparatów, bo to właśnie w tym obszarze zmieni się najwięcej. Otóż wbrew poprzednim doniesieniom, Samsung nie planuje usunąć jednego aparatu z panelu tylnego – Galaxy S24 Ultra, podobnie jak Galaxy S23 Ultra, będzie miał cztery aparaty na panelu tylnym, jednak nie o bliźniaczych parametrach.

Taki zestaw aparatów oferuje na tyle Samsung Galaxy S23 Ultra (fot. Tabletowo.pl)

Na panelu tylnym Galaxy S24 Ultra pojawi się bowiem zupełnie nowy aparat o rozdzielczości 50 Mpix (1/2.52″; 0.7 μm), który ma pełnić rolę teleobiektywu z 3x zoomem optycznym. Obok niego znajdzie się jeszcze drugi teleobiektyw o budowie peryskopowej, ponownie z matrycą 10 Mpix. Ponadto na tyle smartfona ma być umieszczony 12 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i główny z 200 Mpix sensorem ISOCELL HP25X (1/1.3″) – ulepszoną wersją ISOCELL HP2 z Galaxy S23 Ultra.

Po drugiej stronie smartfona Samsung planuje umieścić 6,8-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED z matrycą LTPO i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz, choć wcześniej mówiło się o nawet 144 Hz. Podobno ekran w Galaxy S24 Ultra ma być płaski i osiągać jasność do 2200 nitów. W jego górnej części, w okrągłym otworze, znajdzie się 12 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Sercem smartfona zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i tutaj trzeba podkreślić, że mają go zaoferować wszystkie egzemplarze sprzedawane na całym świecie, w tym również w Polsce. Urządzenie zasili natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W. Wiadomo też, że ramka Galaxy S24 Ultra ma być wykonana z tytanu, podobnie jak ramki w iPhone’ach 15 Pro i 15 Pro Max, ale nie przyczyni się to do zmiany wagi, bo podobno będzie ona wynosiła 233 gramy (Galaxy S23 Ultra waży tyle samo).

Samsung Galaxy S23 Ultra (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Co jeszcze zaoferuje Samsung Galaxy S24 Ultra?

Co nie powinno być dla nikogo niespodzianką – smartfon zadebiutuje z najnowszym systemem Android 14 z nakładką One UI 6. Android 14 prawdopodobnie zostanie oficjalnie zaprezentowany 4 października 2023 roku wraz ze smartfonami Google Pixel 8 i 8 Pro, a dzień później jest konferencja Samsunga dla deweloperów, w trakcie której najpewniej Koreańczycy zapowiedzą One UI 6 i zdradzą, jakie nowe funkcje zaoferuje.