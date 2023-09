Google Chrome ma już 15 lat. Z tej okazji dostaniemy spory zastrzyk nowości

Najpopularniejsza przeglądarka na świecie, czyli Google Chrome, zadebiutowała w 2008 roku. Trzeba przyznać, że od tego czasu otrzymała ona sporo zmian i nowych funkcji. Co więcej, wkrótce doczeka się kolejnego, większego odświeżenia.

Nowy wygląd Google Chrome

Google Chrome w tym miesiącu kończy 15 lat. Z tej okazji firma z Mountain View postanowiła wprowadzić kilka znaczących zmian, w tym również odświeżyć wygląd. Oczywiście główne wytyczne pozostaną niezmienione, ale wkrótce otrzymamy zastrzyk z nowościami.

Przeglądarka internetowa Google na komputerach zyska przeprojektowany interfejs czerpiący z języka Material You. Tutaj twórcy chwalą się odświeżonymi ikonami, które teraz w jeszcze większym stopniu nastawione są na czytelność. Ponadto dodane zostały nowe palety kolorów.

Planowana aktualizacja wprowadzi jeszcze poprawioną integrację z systemami operacyjnymi, dzięki czemu preferencje Google Chrome będą łatwo dostosowywać się do ustawień na poziomie systemu operacyjnego, takich jak tryby ciemny i jasny. Użytkownicy powinni też zauważyć ulepszone menu, które umożliwi szybszy dostęp do rozszerzeń przeglądarki Chrome, Tłumacza Google, Menedżera haseł Google i nie tylko.

Odświeżenia doczeka się też Chrome Web Store

Język projektowania Material You trafi też do Chrome Web Store. Sprawi to, że nie tylko całość będzie bardziej spójna z nowym wyglądem Google Chrome, ale również w założeniach ma ułatwić odkrywanie nowych rozszerzeń do przeglądarki. Dodatkowo w sklepie zobaczymy nowe kategorie rozszerzeń, takie jak rozszerzenia oparte na sztucznej inteligencji i wyróżnienia redaktorów, a także bardziej spersonalizowane rekomendacje. Zainteresowani użytkownicy mogą już teraz zapoznać się z wersją beta.

Chrome Web Store ma być również bezpieczniejszym miejscem. Otóż Google rozszerzyło kontrolę bezpieczeństwa na rozszerzenia, dzięki czemu Google Chrome może pomóc zidentyfikować w sklepie rozszerzenia, które naruszają zasady lub są potencjalnie złośliwe.

Nowe funkcje wyszukiwania w Google Chrome

Google we wpisie opublikowanym na oficjalnym blogu przypomniało jeszcze o nowych funkcjach, które zapewniają szybszy dostęp do informacji i narzędzi wyszukiwania. Przykładowo, gdy jesteśmy na stronie internetowej, możemy wybrać opcję „Przeszukaj tę stronę w Google” z menu z trzema kropkami. Spowoduje to otwarcie panelu bocznego wyszukiwarki Google, w którym znajdziemy powiązane wyszukiwania, dowiemy się więcej o źródle strony lub w ogóle rozpoczniemy inne wyszukiwanie. Możemy też przypiąć panel boczny wyszukiwarki Google do paska narzędzi.

Ponadto w zeszłym miesiącu w Google Chrome pojawiły się nowości mocno oparte na sztucznej inteligencji. Użytkownicy z USA mogą włączyć opcję „SGE while browsing” w Search Labs, aby lepiej poruszać się po informacjach w internecie i szybciej znajdować to, czego szukają na stronie internetowej.

Przeglądanie internetu ma być bezpieczniejsze

Zespół pracujący nad Google Chrome poinformował również o zmianach, które docelowo mają podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników. Poprzednio działanie funkcji ostrzegającej przed niebezpiecznymi witrynami i plikami polegało na sprawdzeniu każdej wizyty na stronie z przechowywaną lokalnie listą znanych złośliwych witryn. Lista była aktualizowana co 30-60 minut. Domeny phishingowe stały się jednak bardziej wyrafinowane – obecnie 60% z nich istnieje krócej niż 10 minut, co utrudnia ich zablokowanie.

Google, w celu blokowania niebezpiecznych witryny w momencie ich uruchomienia, uaktualniło funkcje związane z bezpiecznym przeglądaniem, aby teraz strony były sprawdzenie pod kątem znanych złych witryn Google w czasie rzeczywistym. Firma spodziewa się, że skróci to czas między identyfikacją złośliwej strony a zapobieganiu zagrożeniu, co przełoży się na 25% lepszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami typu phishing. Ta aktualizacja zostanie wprowadzona w przeglądarce Chrome w nadchodzących tygodniach.

Ważne zmiany w kwestii prywatności i reklam

Google ogłosiło jeszcze następny etap rozwoju Privacy Sandbox. Otóż od teraz interfejsy API dla trafności i pomiarów w Google Chrome są ogólnodostępne, co powinno odczuwalnie wpłynąć m.in. na zwiększenie prywatności użytkowników. Ponadto dzięki tej zmianie reklamodawcy i programiści mogą łatwo teraz skalować i testować wykorzystanie nowych technologii w swoich produktach i usługach.

Co więcej, wdrożono również nowe mechanizmy kontroli prywatności reklam w Google Chrome, które pozwalają użytkownikom zarządzać, w jaki sposób technologie Privacy Sandbox mogą zostać wykorzystane do wyświetlania reklam. Sprawia to, że użytkownicy mogą decydować o tym, jakie reklamy ich interesują poprzez włączenie interfejsów API trafności, pomiaru i nie tylko.