Tak ma wyglądać iPhone 15 i iPhone 15 Pro. Zobacz nowe kolory i zmiany konstrukcyjne

Do premiery nowych smartfonów Apple z linii iPhone 15 pozostało niewiele czasu. W związku z tym, na podstawie licznych informacji, można już z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, jak będą wyglądały tegoroczne urządzenia z Cupertino.

iPhone 15 ma zadebiutować w tych kolorach

Podstawowa linia tegorocznych smartfonów Apple ma przedstawiać się podobnie do modeli 14. Otrzymamy więc mniejszego, mającego 6,1-calowy ekran iPhone’a 15, a także większego, 6,7-calowego iPhone’a 15 Plus. Zmiany względem poprzedników będzie widać gołym okiem – Dynamic Island zamiast notcha, a także USB-C zamiast złącza Lightning. Oczywiście nie powinno zabraknąć lepszych aparatów, a także innych usprawnień.

Serwis AppleInsider, na podstawie dotychczasowych, nieoficjalnych informacji, postanowił przedstawić najbardziej prawdopodobny wygląd tańszych „Piętnastek”, skupiając się m.in. na możliwych wersjach kolorystycznych. W celu lepszego zaprezentowania zmian wprowadzonych przez Apple powstały specjalne atrapy.

Obudowa, nie licząc wspomnianej Dynamicznej Wyspy i USB-C, pozostanie niemal identyczna. Nowe smartfony mają jednak być dostępne w bardziej pastelowych i wyblakłych kolorach, a klienci będą mogli wybierać spośród następujących wersji: biała, czarna, niebieska, żółta i różowo-czerwona. Oczywiście powinna pojawić się również wersja czerwona z linii Product RED.

iPhone 15 Pro bez złotej wersji kolorystycznej

Droższa seria, czyli iPhone 15 Pro, także ma składać się z dwóch modeli – mniejszego i większego. Tutaj również nie zabraknie USB-C oraz innych zmian. Wypada dodać, że sercem będzie nowy, mocarny procesor Apple A17 Bionic, który zapewni nie tylko skok wydajności, ale też lepszą efektywność energetyczną. Do tego dojdą jeszcze poprawione aparaty i możliwe, że boki wykonane z tytanu zamiast stali nierdzewnej.

Jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, to według AppleInsider zabraknie złotego koloru. Zostanie on zastąpiony kolorem szaro-tytanowym, co najpewniej będzie nawiązaniem do nowego materiału użytego w przypadku bocznych ramek. Do tego dostaniemy wersję białą, czarną (Space Black) i ciemnoniebieską, która ma być wyraźnie ciemniejsza od Pacific Blue w iPhonie 13 Pro.

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max/Ultra mają dostać nowy przycisk akcji, który pojawi się zamiast dotyczasowego przełącznika włączenia/wyłączenia wyciszenia. Możemy go zobaczyć na atrapach, tuż nad przyciskami przeznaczonymi do regulacji poziomu głośności.

Na potwierdzenie tych wszystkich informacji nie będziemy musieli długo czekać. Konferencja Apple, na której zobaczymy iPhone’y 15, Apple Watch series 9 i inne nowości, odbędzie się już na początku przyszłego tygodnia, we wtorek 12 września 2023 roku.