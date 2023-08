Ta zmiana w Galaxy S24 Ultra będzie rewolucją. Może Was ucieszyć

Początkowo nie zapowiadało się na ogromne zmiany w Galaxy S24, ale w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej zaskakujących informacji na temat nowych flagowców Samsunga. Tej zmiany nikt się jednak nie spodziewał, ale może ona ucieszyć wiele osób, bo znamy Wasze preferencje.

Niespodziewana zmiana w Samsungu Galaxy S24 Ultra

Smartfony z dopiskiem „Ultra” to topowe modele z serii Galaxy S, które zawsze dostają najnowsze i najlepsze rozwiązania. Utarło się też w branży, że tego typu urządzenia otrzymują również obustronnie zakrzywione wyświetlacze, choć nie wszystkim to się podoba, bo mają one zarówno fanów, jak i przeciwników. Nieoczekiwanie Samsung zdecydował się tym razem zadowolić ten ostatni obóz.

Galaxy S23 Ultra (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Według rewelacji, przekazywanych przez renomowanego i bardzo wiarygodnego informatora, ICE UNIVERSE, Samsung Galaxy S24 Ultra prawdopodobnie zostanie wyposażony w płaski ekran, a nie obustronnie zakrzywiony jak Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra i Galaxy S20 Ultra. Jak tłumaczy leakster, ma to wynikać z faktu, że smartfon będzie miał 79 mm szerokości i „kilku innych informacji”.

Pokuszę się o stwierdzenie, że raczej nikt nie spodziewałby się, że Galaxy S24 Ultra zostanie wyposażony w płaski ekran. Podobnie trudno było jednak uwierzyć, że Samsung zdecyduje się na taki krok już w Galaxy S21 i Galaxy S21+ (oraz kolejnych generacjach), a tak się właśnie stało. Ponadto podobną rzecz ma zrobić też Google w Pixel 8 Pro, zatem nie będzie to coś wyjątkowego w przypadku nowych, topowych modeli z Androidem.

Zastosowanie płaskiego ekranu w topowym smartfonie z serii Galaxy S może mu przysporzyć popularności, ponieważ obustronnie zakrzywiony skutecznie zniechęca do zakupu niejednego klienta i wielokrotnie się o tym przekonujemy w komentarzach na Tabletowo. Nic jednak nie wskazuje na zmniejszenie przekątnej, zatem osoby, dla których modele z linii Galaxy S Ultra są za duże, wciąż nie będą usatysfakcjonowane.

Samsungi Galaxy S24 i Galaxy S24+ też się zmienią

ICE UNIVERSE bardzo ochoczo dzieli się kolejnymi informacjami na temat nowych flagowców Samsunga, nie tylko Galaxy S24 Ultra. Udostępnił on również wiadomość, że Galaxy S24 i Galaxy S24 będą miały płaską ramkę, podobnie jak iPhone’y czy Meizu 20, który jest baaardzo podobny do Galaxy S23.