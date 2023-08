Nowe flagowce Samsunga będą turbo wydajne

Mimo że do premiery nowych flagowców Samsunga spodziewamy się dopiero za kilka miesięcy, informacje na ich temat już teraz płyną bardzo szerokim strumieniem. Dziś dowiedzieliśmy się, że będą to naprawdę wydajne urządzenia.

Wybrane smartfony z serii Samsung Galaxy S24 będą mogły pochwalić się bardzo wydajnym procesorem

Wiemy już, że Samsung znów nie wyposaży wszystkich smartfonów z linii Galaxy S w ten sam procesor, jak miało to miejsce w przypadku serii Galaxy S23. Część modeli z rodziny Galaxy S24 otrzyma układ Exynos 2400 – mówi się, że znajdzie się on na pokładzie Galaxy S24, podczas gdy Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra dostaną mobilną platformę Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Jeden z branżowych informatorów, Revegnus, twierdzi jednak, że i je Koreańczycy mogą wyposażyć w Exynosa w wybranych regionach.

Kwestia ta wciąż pozostaje zatem otwarta, szczególnie że Revengus wspomina jeszcze, że w przypadku Galaxy S24 Samsung też nie podjął ostatecznej decyzji odnośnie procesora. Po przeczytaniu najnowszych doniesień na temat Snapdragona 8 Gen 3 będziecie jednak trzymać kciuki, aby zaoferowały go egzemplarze, które trafią do Polski. Układ ten ma bowiem zapewnić bardzo wysoką wydajność.

Podobnie jak w przypadku Snapdragona 8 Gen 2, Samsung otrzyma specjalną wersję Snapdragona 8 Gen 3, która będzie różniła się od modelu standardowego nie tylko częstotliwością taktowania. Według renomowanego informatora, Digital Chat Station, „regularny” Snapdragon 8 Gen 3 ma składać się z jednego rdzenia Cortex-X4 3,19 GHz, pięciu Cortex-A720 2,96 GHz i dwóch Cortex-A520 2,27 GHz oraz grafiki Adreno 750.

Specjalna wersja dla Samsunga ma mieć natomiast inną konfigurację rdzeni – 1x 3,30 GHz (vs 3,19 GHz) + 3x 3,15 GHz (vs 2,96 GHz) + 2x 2,96 GHz + 2x 2,27 GHz. Jak to przełoży się na wzrost wydajności? Wiemy to już, bo w Geekbench pojawił się zarówno smartfon ze „standardowym” Snadragonem 8 Gen 3, jak i Galaxy S24+ ze Snapdragonem 8 Gen 3 „for Galaxy”. Ten pierwszy osiągnął w teście jednego rdzenia 1596 punktów, zaś w teście multi-core 5977, natomiast Galaxy S24+ odpowiednio 2233 i 6661. Różnica jest więc znacząca.

źródło: Geekbench via gamma0burst

Jak na tle Snapdragona 8 Gen 3 wypadnie Exynos 2400?

Snapdragon 8 Gen 3 wysoko zatem podniesie poprzeczkę, dlatego Samsung będzie musiał się mocno postarać, aby Exynos 2400 mu dorównał. W tym celu miał zdecydować się na aż 10 rdzeni zamiast „standardowych” ośmiu w konfiguracji 1+2+3+4. Na tę chwilę wiemy jednak tylko, że najmocniejszy rdzeń ma taktować z częstotliwością do 3,1 GHz, co wskazuje na zastosowanie tego samego rdzenia Cortex-X4. CPU ma towarzyszyć układ graficzny Xclipse 940 bazujący na architekturze AMD RDNA2 oraz modem Exynos 5300 5G o przepustowości do 10 Gbit/s. Układ będzie produkowany z wykorzystaniem 4-nm procesu litograficznego.