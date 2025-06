iPadOS 26 oficjalnie. Co nowego zyskają użytkownicy iPadów?

Podczas konferencji WWDC 2025, Apple zaprezentowało nowe wersje wszystkich swoich systemów operacyjnych. Tuż obok iOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe 26 i tvOS 26, nowości nie ominęły także interfejsu przeznaczonego na iPady. Nowy iPadOS 26 – bo tak się teraz nazywa – wnosi nie tylko odświeżenie wizualne, ale i nieco nowych funkcji.

Liquid Glass, czyli nowy design systemów Apple

Oczywistym jest, że jedną z bardziej widocznych nowości w iPadOS 26 jest odświeżenie designu systemu. Choć – po prawdzie – to nie jest żadna rewolucja. Podobnie jak wszystkie pozostałe zaktualizowane systemy, nowy iPadOS bazuje na nowej linii projektowania, opierającej się na Liquid Glass.

Czym jest Liquid Glass? Poszczególne elementy interfejsu, takie jak pasek aplikacji, elementy sterujące w apkach systemowych (m.in. w Safari, Apple Music, Apple TV i Poczcie), ekran blokady oraz centrum sterowania są półprzezroczyste i dynamicznie reagują i przekształcają się w zależności od tego, co robi użytkownik lub co dzieje się na ekranie. Ma to pozwalać bardziej skupić się na najbardziej istotnych treściach.

Oprócz tego, Liquid Glass będzie dawać jeszcze więcej opcji personalizacji oraz dobrze współgrać ze zmianami motywu pomiędzy jasnym, ciemnym oraz tymi kolorowymi. Całościowo, wzornictwo nowego iPadOS 26 ma być wysoce zbieżne z tym, co pokazano w iOS 26.

(źródło: materiały prasowe Apple)

Nowe funkcje w iPadOS 26 mogą być przydatne

Abstrahując od warstwy wizualnej systemu, znacznie więcej dzieje się w zakresie nowych, stricte użytecznych funkcji. Po pierwsze, Apple wprowadza wygodniejszy system zarządzania oknami wielu aplikacji. Użytkownicy mogą teraz dowolnie układać otwarte apki na ekranie (także jedną na drugą), zmieniać rozmiar okienek i przesuwać je zależnie od potrzeby. Z kolei jeden prosty gest pozwala podejrzeć wszystkie odpalone okna. Nowy system okien ma też doskonale współpracować ze znanym już Stage Managerem i zewnętrznymi wyświetlaczami.

Kolejna funkcjonalną nowością jest pasek menu, który w podobnej formie użytkownicy mogą kojarzyć z systemu macOS. Nie wyświetla się on jednak na stałe, a po przesunięciu palcem w dół od górnej krawędzi ekranu. Podobnie jak w macOS, tu również pozwala na szybki dostęp do najważniejszych funkcji, ustawień i wskazówek powiązanych z aplikacją.

iPadOS 26 wprowadza także zmiany w zarządzaniu plikami, co przez długi czas stanowiło niejako piętę achillesową iPadów i ograniczało nieco wygodę pracy niczym na komputerze. Aplikacja Pliki oferuje teraz nowy widok listy, który wyświetla więcej szczegółowych informacji o konkretnych plikach. Dodano też opcję personalizacji wyglądu folderów kolorami i emoji, by ułatwić ich identyfikację i odnajdowanie.

Oprócz tego, w nowej wersji systemu, użytkownicy będą mogli przesuwać wybrane przez siebie foldery bezpośrednio do docka (dolnego paska aplikacji) oraz ustawić domyślny program do otwierania konkretnych formatów plików.

(źródło: materiały prasowe Apple)

Co jeszcze z pozostałych nowości? Na iPadach dostępna będzie aplikacja Preview, która pozwoli użytkownikom szybko przeglądać i edytować (także z użyciem Apple Pencil) dokumenty w formacie PDF oraz grafiki. iPadOS 26 zyskuje także apki Gry, Dziennik i Telefon, przy czym ta ostatnia otrzyma funkcje rodem z iOS 26, podobnie jak aplikacja Wiadomości. Pomniejsze nowości objęły też Kalkulator i Notatki.

Apple chwali się również nowymi funkcjami związanymi z audio – kontrola urządzeń wejściowych i wejściowych ma być teraz prostsza. System umożliwia wybór różnych mikrofonów dla poszczególnych aplikacji, a nawet stron internetowych. Z kolei funkcja Voice Isolation ma za zadanie eliminować niepożądane dźwięki z tła podczas nagrywania i rozmów. Użytkownicy słuchawek AirPods 4 i AirPods Pro 2 zyskają możliwość nagrywania audio w studyjnej jakości.

Ponadto, względem poprzednich iteracji, iPadOS 26 pozwoli na wykonywanie niektórych, mocno obciążających zadań (jak np. renderowanie materiału wideo w Final Cut Pro) w tle, bez konieczności pozostawania w aplikacji. Wówczas, na górze ekranu ma się wyświetlać stosowne okno dialogowe, prezentujące postęp wykonywania zadania.

(źródło: materiały prasowe Apple)

Które iPady dostaną aktualizację do iPadOS 26?

Podobnie jak wszystkie zaprezentowane dzisiaj systemy Apple, nowy iPadOS 26 dostępny jest do pobrania już teraz dla osób zarejestrowanych w programie Apple Developer jako beta deweloperska. Przy czym warto zaznaczyć, że z racji, iż mamy do czynienia z absolutnie pierwszą wersją, może być ona niestabilna, a wiele funkcji może nie działać właściwie. Apple zapowiada, że w przyszłym miesiącu ma się pojawić Public Beta, czyli publiczna, otwarta dla wszystkich beta.

Aktualizację do iPadOS 26 będą mogli zainstalować użytkownicy następujących modeli iPadów:

iPad Pro (z procesorem M4),

iPad Pro 12.9″ (3. generacji i nowsze),

iPad Pro 11″ (1. generacji i nowsze),

iPad Air (z procesorem M2 oraz nowsze),

iPad Air (3. generacji i nowsze),

iPad (z procesorem A16),

iPad (8. generacji i nowsze),

iPad mini (z procesorem A17 Pro),

iPad mini (5. generacji i nowsze)

Z kolei ta oficjalna, stabilna wersja iPadOS 26, ma – jak zwykle – pojawić się jesienią.