Poczta Polska wyda ponad 100 milionów na nowe komputery i laptopy

Poczta Polska kupi nawet 25 tysięcy komputerów za ponad 100 milionów złotych

W dzisiejszym komunikacie Polska Poczta informuje, że jeden z największych projektów w obszarze infrastruktury IT w jej historii pozwoli zredukować dług technologiczny oraz zbudować nowoczesne środowisko pracy. Spółka planuje zakupić nawet 25 tysięcy zestawów komputerowych wraz z osprzętem – do 24 tysięcy komputerów stacjonarnych oraz do 1 tysiąca laptopów.

Średnio za jeden komputer wychodzi zatem 4000 złotych, aczkolwiek pewne jest, że Poczta Polska nie kupi takich samych sprzętów, szczególnie że planuje nabyć zarówno komputery stacjonarne, jak i laptopy. Część urządzeń może mieć lepszą, a część nieco słabszą specyfikację techniczną.

Poczta Polska twierdzi, że to jedna z największych inwestycji modernizacyjnych tego typu w Polsce. W jej ramach wymienione zostaną wszystkie komputery, które dziś pracują pod kontrolą systemów Windows 7 i Windows 10. Warto zauważyć, że Windows 7 nie jest już wspierany – od 14 stycznia 2020 roku, natomiast Windows 10 straci wsparcie w Unii Europejskiej 13 października 2026 roku.

Wymiana sprzętu jest zatem jak najbardziej uzasadniona, a wręcz konieczna w takiej firmie jak Poczta Polska, ponieważ poprawi bezpieczeństwo. Kolejnymi korzyściami mają być „efektywność operacyjna” oraz wyższy komfort pracy pracowników, w szczególności w placówkach pocztowych i sortowniach.

Wymiana sprzętu oraz modernizacja systemów pozwolą wyprowadzić Spółkę z wieloletniego długu technologicznego, podnieść jakość świadczonych usług i istotnie usprawnić funkcjonowanie naszych placówek oraz sortowni. Paweł Raczyński, Prokurent Zarządu Poczty Polskiej ds. IT

Inwestycja ta to część Strategii Transformacji Cyfrowej Poczty Polskiej, która obejmuje około 50 priorytetowych projektów, a ich łączna wartość przekracza kwotę 1,4 miliarda złotych brutto.

Poczta Polska pozyskała już pierwszą część komputerów

Poczta Polska informuje, że zastosowanie umów ramowych zapewni elastyczność realizacji kolejnych etapów oraz pełną standaryzację środowiska IT, ponieważ wszystkie urządzenia będą spełniać jednolite wymagania techniczne i aktualne normy bezpieczeństwa, co ułatwi wdrożenia i serwis, a także utrzymanie spójnej architektury technologicznej.

Spółka podpisała już pierwszą umowę wykonawczą, w ramach której dostarczonych zostanie łącznie 3750 zestawów komputerowych (część zamówienia już zrealizowano). Kolejne etapy mają być prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz w zależności od dostępnych środków. Poczta Polska ma podejmować działania, dzięki którym zabezpieczy finansowanie kolejnych etapów.

Trzeba jednak zauważyć, że 2026 rok to bardzo niekorzystny moment na zakup nowych PC-tów, ponieważ przez szybko rosnące ceny pamięci komputery i laptopy zdrożeją w 2026 roku, w związku z czym Poczta Polska może być zmuszona kupić słabszy sprzęt niż mogłaby nabyć jeszcze rok temu za takie same pieniądze.