Unboxing – wisienka na torcie zakupów online. Jeszcze lepsza ze Standardem Pakowania Allegro

Artykuł sponsorowany

Jaki jest najprzyjemniejszy etap zakupów w internecie? Moim zdaniem to ten moment, w którym otwierasz przesyłkę i Twoim oczom ukazuje się nowiutki nabytek. Platforma Allegro uruchomiła projekt, dzięki któremu z tą chwilą będzie wiązać się jeszcze większa uciecha.

Rozpakowywanie w najlepszym stylu

Z zakupami w internecie – szczególnie tymi większymi – nierozerwalnie wiążą się duże emocje. Najpierw na pierwszy plan wybija się ekscytacja towarzysząca wyszukiwaniu najlepszych produktów i najbardziej atrakcyjnych ofert. Po złożeniu zamówienia natomiast szybko pojawia się entuzjazm i uniesienie wypełniające czas oczekiwania na przyjazd kuriera.

W końcu paczka dociera – albo do Twoich drzwi, albo do punktu odbioru przesyłek. Masz ją w swoich rękach i następuje euforia… albo i nie. Na tym etapie wiele zależy od tego, jak produkt został zapakowany. Unboxing może być najprzyjemniejszym etapem zakupów, ale może też niesamowicie irytować. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki nowemu Standardowi Pakowania Allegro ryzyko zawodu będzie coraz mniejsze.

Opakowanie może się nie wydawać aż tak istotne, ale zanurz się we wspomnieniach. Czy naprawdę nigdy nie zdarzyło Ci się poczuć takiej wewnętrznej przyjemności (ot, mikrouczucie), gdy odpakowanie produktu poszło idealnie gładko? Sam pamiętam co najmniej kilka takich sytuacji. Pamiętam też, jak po kilkuminutowej walce z taśmą klejącą i rwącym się kartonem miałem absolutnie dość… Dlatego twierdzę, że sama paczka ma niebagatelny wpływ na dobre doświadczenie zakupowe.

Przykład? Jeśli masz spore doświadczenia zakupowe, na pewno już wiesz, że zdecydowanie lepiej niż folia stretchowa i kilometry taśmy klejącej, sprawdza się taśma papierowa. Wcale nie gorzej zabezpiecza, a gwarantuje szybkie i wygodne otwarcie przesyłki.

Standard wyprzedzajacy zmiany

Jesteś jednym z konsumentów, więc doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że współczesny klient jest estetą – docenia ładne, a przede wszystkim funkcjonalne i łatwe do otwarcia opakowanie. Odpowiednie materiały i właściwe ich wykorzystanie to gwarancja tego, że produkt dotrze do nas w nienaruszonym stanie, a jego wydobycie z kartonu nie przysporzy żadnych kłopotów – odbędzie się szybko i sprawnie.

Właśnie to, jak dopasowywać rozmiar opakowania do produktu, z jakich materiałów opakowaniowych korzystać, jak prawidłowo umieszczać etykiety czy jak zabezpieczać produkty, opisano w zestawie wytycznych pod tytułem Standard Pakowania Allegro. Został on opracowany wspólnie przez Allegro, sprzedawców i firmy logistyczne, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji występujących w całym łańcuchu dostaw.

Stosowanie się do niego nie jest aktualnie egzekwowane, ale najpopularniejsza platforma e-commerce w Polsce namawia do tego, zapewniając realną pomoc w postaci narzędzia pozwalającego na sprawne wdrażanie w życie dobrych praktyk.

Tym, co mam na myśli, jest mianowicie sklep Allegro Pack, w którym można znaleźć (zgodne ze Standardem Pakowania Allegro) opakowania papierowe i kartonowe oraz wypełniacze. Co w tym wszystkim najważniejsze, produkty te są oferowane w niskich cenach – bez marży i kosztów operacyjnych Allegro.

Warto też podkreślić, że wszystkie produkty w sklepie Allegro Pack posiadają certyfikat FSC i są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Wszystko to w zgodzie z przepisami PPWR (to unijne rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych), które będą stopniowo wdrażane od sierpnia 2026 roku do 2030 roku, a które wprowadzą między innymi wymóg stosowania recyklingowalnych materiałów i ograniczania pustej przestrzeni w paczkach.

Oczywiście nie trzeba korzystać akurat ze sklepu Allegro Pack, aby robić to dobrze. Najważniejsze jest to, aby po prostu używać odpowiednich materiałów i spełniać zasady opisane w Standardzie Pakowanie Allegro, które już dziś opierają się na regułach, które niebawem będą wymagane przez prawo.

Jakościowe opakowania dla każdego

Oferta Allegro Pack jest tak naprawdę kierowana do wszystkich. Duży sprzedawca doceni między innymi wielopaki, ale nawet osoba, która co do zasady jest bardziej klientem niż sprzedawcą, może znaleźć coś dla siebie. Jeśli na przykład zdarza Ci się od czasu do czasu coś nie tylko kupić, ale i sprzedać, dobrym pomysłem może być zaopatrzenie się w potrzebne materiały w tym punkcie. Dzięki temu unikniesz martwienia się tym, w co spakować przesyłkę, a wszystko to niskim kosztem.

Dlatego już dzisiaj sprawdź, na czym polega Standard Pakowania Allegro, a jeśli potrzebujesz materiałów, odwiedź sklep Allegro Pack.

Materiał powstał na zlecenie Allegro