Nowości w systemach Apple – watchOS 26, macOS Tahoe 26 i tvOS 26

Liquid Glass – za pomocą tych dwóch słów można podsumować nowości, które Apple wprowadzi wraz z watchOS 26, macOS Tahoe 26 i tvOS 26.

Co nowego w watchOS 26?

Nowa wersja systemu operacyjnego dla Apple Watchy – podobnie jak iOS 26 czy iPadOS 26 – wprowadza zmienioną numerację i interfejs z elementami Liquid Glass. Bez obaw, oprogramowanie doczekało się odświeżenia i nie mamy do czynienia z rewolucją, która wymagałaby zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń.

Jedną z kluczowych nowości jest Workout Buddy, czyli narzędzie do monitorowania kondycji fizycznej z pomocą Apple Intelligence. Pod uwagę brane są dane dotyczące treningu, a także historii aktywności użytkownika, aby na ich podstawie generować spersonalizowane i motywujące wskazówki.

Na przykład, gdy użytkownik rozpoczyna bieganie, funkcja Workout Buddy wygłosi spersonalizowaną mowę motywacyjną, która może przypomnieć o kilometrach przebiegniętych w tym tygodniu lub podzielić się wynikami użytkownika w realizacji celów związanych z pierścieniami aktywności.

Warto zaznaczyć, że funkcja Workout Buddy będzie dostępna, gdy smartwatch jest sparowany ze słuchawkami Bluetooth. Dodatkowo wymagany jest w pobliżu iPhone z obsługą Apple Intelligence.

Większą aktualizację interfejsu zobaczymy w aplikacji Trening. Wraz z watchOS 26 pojawią się cztery nowe przyciski w rogach aplikacji, które ułatwiają użytkownikowi dostęp do ulubionych funkcji. Ponadto możliwe stanie się skonfigurowanie Apple Music i aplikacji Podcasty w taki sposób, aby odtwarzanie treści rozpoczynało się automatycznie wraz z treningiem. Ewentualnie użytkownicy mogą zobaczyć sugestie dotyczące playlist lub podcastów na podstawie tego, czego ostatnio słuchali w trakcie danego treningu.

Właściciele wybranych Apple Watchy (Series 9, Series 10 i Ultra 2) do dyspozycji dostaną nowy gest – ruch nadgarstka. Może być on używany do odrzucania powiadomień i połączeń przychodzących, wyciszania alarmów czy powrotu do tarczy zegarka. Do tego dochodzi usprawniony stos inteligentny, który pod uwagę bierze więcej danych kontekstowych oraz pojawią się zmiany w aplikacji Wiadomości (m.in. możliwość ustawienia tła), a także szereg mniejszych ulepszeń w pozostałych aplikacjach Apple.

Które Apple Watche dostaną watchOS 26?

Aktualizacja będzie dostępna dla następujących modeli: Apple Watch SE (2. generacji), Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra oraz Apple Watch Ultra 2.

Co nowego w macOS Tahoe 26?

Tegoroczna duża aktualizacja systemu operacyjnego dla Maców – co raczej nikogo nie zaskoczy – ma numerek 26. Również tutaj otrzymujemy interfejs dostosowany do języka projektowania Liquid Glass, co w założeniach ma zapewnić wizualną spójność z pozostałymi systemami Apple.

Warto zauważyć, że pasek menu stał się całkowicie przezroczysty, a wygląd ikon aplikacji i widżetów – podobnie jak na iPhonie czy iPadzie – będziemy mogli spersonalizować, wybierając chociażby główny schemat kolorów. Zmiany wizualne zobaczymy również na ekranie blokady czy w centrum sterowania.

Na Macach zadebiutuje aplikacja Telefon, która od razu zyska najnowsze funkcje z iOS 26, jak filtrowanie połączeń czy Hold Assist. Skoro jesteśmy przy współpracy z iPhonem, to wypada jeszcze wspomnieć, że na komputerach będą wyświetlane aktywności na żywo pochodzące ze smartfona. Nie trzeba będzie więc sięgać po iPhone’a, aby poznać przykładowo czas dotarcia dostawy z jedzeniem.

Wyszukiwarka Spotlight, oprócz przeprojektowanego interfejsu, wyświetli razem wszystkie wyniki – w tym pliki, foldery, zdarzenia, aplikacje, wiadomości i inne – oraz będą one dodatkowo inteligentnie klasyfikowane na podstawie trafności. Pojawią się też nowe opcje filtrowania, np. plików PDF lub wiadomości e-mail. Co więcej, wybrane czynności będzie można wykonać bezpośrednio z wyszukiwarki – przykładowo wysyłanie wiadomości e-mail czy odtworzenie podcastu. Natomiast dzięki App Intents API wybrane czynności w aplikacjach wykonany za pomocą Spotlight – np. uruchomienie konkretnego skrótu w aplikacji do obróbki zdjęć.

macOS Tahoe 26 to jeszcze aplikacja Apple Games, tłumaczenia na żywo, zmiany w aplikacji Wiadomości czy Safari i wiele więcej.

Które komputery dostaną macOS Tahoe 26?

Aktualizacja będzie dostępna dla następujących komputerów Apple: MacBook Air z procesorem Apple silicon (2020 i nowsze), MacBook Pro z procesorem Apple (2020 i nowsze), MacBook Pro (16 cali, 2019), MacBook Pro (13 cali, 2020, 4 x Thunderbolt 3), iMac (2020 i nowsze), Mac mini (2020 i nowsze), Mac Studio (2022 i nowsze), Mac Pro (2019 i nowsze).

Co nowego w tvOS 26?

Owszem właściciele przystawek Apple TV również zobaczą Liquid Glass na ekranach telewizorów. Elementy zgodne z tym językiem projektowania pojawią się na ekranie głównym, w centrum sterowania oraz w przypadku elementów sterujących aktualnie odtwarzanym wideo.

Firma Tima Cooka podaje, że aplikacja Apple TV została zaprojektowana na nowo, zyskując lepszą oprawę graficzną. Nowy wygląd to też możliwość wyświetlania większej liczby okładek programów i filmów na jednym ekranie.

Ulepszeń doczekał się proces wybierania użytkownika – opcja automatycznego wyświetlania profili po wybudzeniu Apple TV. Ponadto tvOS 26 wprowadzi nowe API dla deweloperów, które łączy dane logowania do aplikacji z kontem Apple, dzięki czemu użytkownicy będą mogli szybko zalogować się do ulubionych aplikacji podczas konfigurowania nowego urządzenia.

iPhone będzie mógł stać się mikrofonem, gdy na Apple TV uruchomimy funkcję śpiewa w Apple Music. Z kolei w FaceTime pojawi się funkcja napisów na żywo w wybranych językach. Apple wspomina jeszcze o nowych wygaszaczach ekranu czy możliwości wyznaczenia dowolnego głośnika obsługującego AirPlay jako stałego głośnika dla Apple TV.

Które przystawki Apple TV dostaną tvOS 26?

Apple nie potwierdziło jeszcze, czy aktualizacja trafi na Apple TV HD (2015), aczkolwiek nowsze generacje raczej na pewno załapią się na nową wersję oprogramowania. Warto jednak wiedzieć, że nowy wygląd systemu wymaga co najmniej Apple TV 4K 2. generacji, a funkcja Apple Music Sing zadziała na Apple TV 4K 3. generacji i nowszych modelach.